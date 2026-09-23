Rászedve érezhetik magukat a vevők: rengetegen megbánták a mesterséges intelligencia ajánlásait

A SmartCustomer közel 1200 amerikai fogyasztó megkérdezésével készült kutatásából kiderül, hogy a vásárlók 89 százaléka nem bízik meg maradéktalanul az MI-alapú termékajánlásokban. Ennek ellenére 76 százalékuk vett már igénybe ilyen szolgáltatást az elmúlt évben a vásárlásai során. A megkérdezettek harmada számolt be arról, hogy

vásárolt már olyan terméket MI-ajánlás alapján, amelyet utólag megbánt.

Az elhibázott vásárlások fele elektronikai cikk volt, 45 százalékuk pedig ruházati termék vagy lábbeli.

A válaszadók több mint fele, 53 százaléka gyanítja, hogy a cégek szándékosan félrevezető információkkal táplálják az MI-rendszereket, hogy így befolyásolják az ajánlásaikat. A félelem nem alaptalan, hiszen a megkérdezettek 98 százaléka véli úgy, hogy az MI-szolgáltatóknak legalább részben felelősséget kellene vállalniuk az ajánlások forrásainak ellenőrzéséért. Ugyanilyen arányban várják el azt is, hogy

a mesterséges intelligencia a vállalkozás hitelességét is vizsgálja meg, mielőtt ajánlást tesz rá.

A felmérés nemek és generációk szerinti eltérésekre is rámutatott. A férfiak 63 százaléka használ mesterséges intelligenciát vásárláshoz legalább alkalmanként, míg a nőknél ez az arány 53 százalék. A Z generáció tagjainak 21 százaléka állítja, hogy soha nem fog MI-t használni vásárláshoz, az X generációnál ez az arány 19, míg az Y generáció körében mindössze 10 százalék.

Más kutatások is hasonló eredményre jutottak. Az RTB House marketingcég felmérése szerint a válaszadók 35 százaléka szeretné, ha

egy ember is felülvizsgálná a tranzakciókat, mielőtt az MI-ágens véglegesíti a vásárlást

– a baby boomer generáció körében ez az arány eléri a 44 százalékot. A Gartner idén márciusban közzétett, 1500 fős felmérése pedig arra mutatott rá, hogy az amerikai fogyasztók fele kifejezetten olyan márkáktól vásárol szívesen, amelyek nem alkalmaznak mesterséges intelligenciát az ügyféloldali üzeneteikben, tartalmaikban és hirdetéseikben. A megkérdezettek több mint kétharmada ráadásul megkérdőjelezi a számára megjelenített tartalmak hitelességét.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio