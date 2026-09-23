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Riasztó jelentés: világszerte pusztító áradások veszélyeztetnek, Európa is érintett
Gazdaság

Riasztó jelentés: világszerte pusztító áradások veszélyeztetnek, Európa is érintett

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A gleccserekhez köthető természeti katasztrófák kockázata világszerte növekszik, amit az augusztus 26-i nepáli–tibeti árvíz is drámaian szemléltetett. A szakértők szerint világszerte több térség is veszélyeztetett - számolt be a Live Science.

Az augusztusi katasztrófát egy hatalmas kőzet- és jégtömeg leszakadása váltotta ki, amely másodpercenként 150 méteres sebességgel zúdult a tibeti Lhende folyóba, hatalmas mennyiségű vizet és törmeléket sodorva magával. Szeptember 16-ig legalább 1400 halálos áldozatot regisztráltak, és több mint 6000 ember sorsa továbbra is ismeretlen. Az áradás még 100 kilométernél nagyobb távolságban is súlyos pusztítást végzett – összehasonlításképpen a svájci Birch-gleccser 2025-ös összeomlása mindössze 4,2 kilométeres hatósugarú volt.

A Himalája és a tágabb értelemben vett Magas-Ázsia – Kínától Közép-Ázsián át Dél-Ázsiáig – a jövőbeli gleccserkatasztrófák egyik fő gócpontja.

A Nature folyóiratban megjelent 2023-as tanulmány szerint a térségben több mint 9 millió embert fenyeget a gleccsertó-kitörések kockázata. A "harmadik pólusnak" is nevezett régióban a meredek lejtők és a szűk völgyek felerősítik az áradások erejét, míg az olvadó permafroszt és a zsugorodó jégtakaró destabilizálja a hegyoldalakat. A Himalája ráadásul a globális átlag kétszeresével melegszik, amihez hozzáadódik a térség intenzív szeizmikus aktivitása, valamint az a tény, hogy a világ legnagyobb gátjai közül többet éppen e földrengésveszélyes területeken építenek.

A világ másik kiemelten veszélyeztetett régiója Peru, ahol a trópusi gleccserek 68 százaléka található.

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Az Andok Cordillera Blanca vonulata mentén a gleccsertavak területe rohamosan növekszik a klímaváltozás okozta hőmérséklet-emelkedés miatt. Az egyik legveszélyesebb tó, a Palcacocha, a 130 ezres lakosságú Huaraz városa felett terül el. Peruban összesen 528 olyan tavat azonosítottak, amely túlcsordulás szempontjából kockázatos, és ebből 58-at "nagyon magas kockázatúnak" minősítettek. Az Andok egészében a gleccsertavak száma az elmúlt két évtizedben 93 százalékkal nőtt, ami jóval meghaladja a Magas-Ázsiára jellemző 37 százalékos növekedést.

Európában az Alpok és Skandinávia számít potenciális veszélyzónának, mivel a kontinens az átlagosnál gyorsabban melegszik.

Észak-Amerikában elsősorban Alaszka van kitéve a földcsuszamlások és a gleccsertó-kitörések veszélyének. Bár az érintett gleccserek többsége ritkán lakott területeken található, a Juneau városát fenyegető Suicide Basin rendszeresen okoz elöntéseket.

A kockázatok mérséklésében a megfigyelőrendszerek kiépítése kulcsszerepet játszik. A svájci Blatten példája jól mutatja ennek hatékonyságát, ahol a Birch-gleccser mozgásának korai észlelése lehetővé tette a falu evakuálását, így a katasztrófa mindössze egyetlen áldozatot követelt. A Himalája hatalmas kiterjedése és az erőforrások hiánya ugyanakkor megnehezíti az átfogó megfigyelőrendszerek kiépítését. Peruban más módszert is alkalmaztak: az elmúlt hetven évben 34 gleccsertó vízszintjét csökkentették mesterségesen, amivel feltehetően több tízezer életet mentettek meg. A monitorozás és a mérnöki beavatkozások azonban nem nyújtanak teljes védelmet: 2010-ben a korábban stabilizált perui 513-as tó gátján egy lavina által keltett, 25 méteres hullám csapott át, elárasztva a völgyben fekvő területeket. Hosszú távon a globális felmelegedés lassítása a leghatékonyabb eszköz a magashegyi környezet destabilizálódásának fékezésére.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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