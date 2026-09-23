Sokan utaznak ősszel is Horvátországba

Az utazási szokások átalakulásával szeptember egyértelműen az új főszezonná lépett elő, amelyet
a turisztikai szakmában már csak "autumnation" néven emlegetnek.
A klímaváltozás és a kedvezőbb őszi árak hatására a horvátországi úti célok iránt is ugrásszerűen megnőtt a kereslet, így a zsúfolt nyári időszak helyett a látogatók egyre inkább az aktív kikapcsolódást, a gasztronómiai élményeket és az egészségturizmust keresik a főszezonon kívüli hónapokban - írta meg a Novilist.hu.
A képet árnyalja, hogy Horvátország az Európai Unió leginkább szezonális turisztikai célpontja, a 2025-ös vendégéjszakák több mint felét ugyanis júliusban és augusztusban regisztrálták
Ettől függetlenül ugrottak a foglalások
A luxusutazásokra szakosodott Virtuoso hálózat globális adatai szerint idén őszre 59 százalékkal ugrottak meg a foglalások, miközben a szeptemberi értékesítés kiugró, 77 százalékos növekedést mutat.
Lošinj szigetén a szállodák és a kempingek jelentős része egészen november elejéig nyitva tart. A főként Németországból, Ausztriából és Szlovéniából érkező vendégek a nyári nyüzsgés helyett ilyenkor a nyugalmat keresik. A helyi turisztikai szakemberek célja már nem a nyári csúcsidőszak további terhelése, hanem a vendégforgalom egész éves egyenletes eloszlása.
Opatija, amely történelmileg is téli gyógyüdülőhelyként vált ismertté, az év első nyolc hónapjában több mint 900 ezer vendégéjszakát regisztrált. A város őszi kínálata az egészségturizmusra, a kultúrára és a konferenciaturizmusra épül.
Míg az egyéni utazóknál a last-minute foglalások dominálnak, az előre lekötött csoportos utak sokkal kiszámíthatóbbá teszik az őszi-téli időszakot.
A régió vonzerejét tovább növeli, hogy a Kvarner-öböl 2026-ban az Európai Gasztronómiai Régió címet viseli. Az ősz egyik kiemelkedő eseménye a november eleji Csokoládéfesztivál lesz, amelyet november 27-étől a hagyományos opatijai adventi programsorozat követ. A változatos helyszínek és a jellegzetes építészet miatt a térség emellett egyre népszerűbb nemzetközi film- és reklámforgatási helyszínné is válik.
A szomszédos szigeteken is hasonlóan élénk a forgalom. Krk szigetén a szeptember első fele 4 százalékos növekedést hozott a vendégéjszakák és a vendégérkezések számában az előző év azonos időszakához képest, a látogatókat itt is elsősorban az aktív pihenés és a helyi örökség vonzza. Rab szigetén pedig éppen a napokban tetőzik a sportturizmus: a szeptember 26-ra és 27-re időzített Rab Paradiso Trail és Arba Trail futóversenyek tökéletesen ötvözik a természetben való aktív kikapcsolódást a helyi régészeti látnivalók felfedezésével.
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Sokan utaznak ősszel is Horvátországba
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