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Sokan utaznak ősszel is Horvátországba
Gazdaság

Sokan utaznak ősszel is Horvátországba

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Szeptember az új főszezon a turizmusban: az úgynevezett "autumnation" jelenség keretében a klímaváltozás és a kedvezőbb árak hatására egyre többen választják az őszi utazást, ami Horvátországban is ugrásszerűen megnövelte a keresletet. A luxusutazásokra specializálódott Virtuoso hálózat adatai szerint idén őszre 59 százalékkal nőttek a foglalások, a szeptemberi értékesítés pedig 77 százalékos növekedést mutat. A Kvarner-öböl térségében – Lošinj és Krk szigetétől Opatiján át Rab szigetéig – az egészségturizmus, a gasztronómia és az aktív kikapcsolódás vonzza a vendégeket a főszezonon kívül is. A régió vonzerejét tovább erősíti, hogy a Kvarner-öböl 2026-ban az Európai Gasztronómiai Régió címet viseli majd.

Az utazási szokások átalakulásával szeptember egyértelműen az új főszezonná lépett elő, amelyet

a turisztikai szakmában már csak "autumnation" néven emlegetnek.

A klímaváltozás és a kedvezőbb őszi árak hatására a horvátországi úti célok iránt is ugrásszerűen megnőtt a kereslet, így a zsúfolt nyári időszak helyett a látogatók egyre inkább az aktív kikapcsolódást, a gasztronómiai élményeket és az egészségturizmust keresik a főszezonon kívüli hónapokban - írta meg a Novilist.hu.

A képet árnyalja, hogy Horvátország az Európai Unió leginkább szezonális turisztikai célpontja, a 2025-ös vendégéjszakák több mint felét ugyanis júliusban és augusztusban regisztrálták

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Ettől függetlenül ugrottak a foglalások

A luxusutazásokra szakosodott Virtuoso hálózat globális adatai szerint idén őszre 59 százalékkal ugrottak meg a foglalások, miközben a szeptemberi értékesítés kiugró, 77 százalékos növekedést mutat.

Lošinj szigetén a szállodák és a kempingek jelentős része egészen november elejéig nyitva tart. A főként Németországból, Ausztriából és Szlovéniából érkező vendégek a nyári nyüzsgés helyett ilyenkor a nyugalmat keresik. A helyi turisztikai szakemberek célja már nem a nyári csúcsidőszak további terhelése, hanem a vendégforgalom egész éves egyenletes eloszlása.

Opatija, amely történelmileg is téli gyógyüdülőhelyként vált ismertté, az év első nyolc hónapjában több mint 900 ezer vendégéjszakát regisztrált. A város őszi kínálata az egészségturizmusra, a kultúrára és a konferenciaturizmusra épül.

Míg az egyéni utazóknál a last-minute foglalások dominálnak, az előre lekötött csoportos utak sokkal kiszámíthatóbbá teszik az őszi-téli időszakot.

A régió vonzerejét tovább növeli, hogy a Kvarner-öböl 2026-ban az Európai Gasztronómiai Régió címet viseli. Az ősz egyik kiemelkedő eseménye a november eleji Csokoládéfesztivál lesz, amelyet november 27-étől a hagyományos opatijai adventi programsorozat követ. A változatos helyszínek és a jellegzetes építészet miatt a térség emellett egyre népszerűbb nemzetközi film- és reklámforgatási helyszínné is válik.

A szomszédos szigeteken is hasonlóan élénk a forgalom. Krk szigetén a szeptember első fele 4 százalékos növekedést hozott a vendégéjszakák és a vendégérkezések számában az előző év azonos időszakához képest, a látogatókat itt is elsősorban az aktív pihenés és a helyi örökség vonzza. Rab szigetén pedig éppen a napokban tetőzik a sportturizmus: a szeptember 26-ra és 27-re időzített Rab Paradiso Trail és Arba Trail futóversenyek tökéletesen ötvözik a természetben való aktív kikapcsolódást a helyi régészeti látnivalók felfedezésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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