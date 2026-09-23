Sokkal olcsóbb lesz a Bentley elektromos modellje, mint az Ferrarié

A Torcal akár 600 kilométeres hatótávot kínál, és a Bentley jelenlegi kínálatának negyedik, egyben legkedvezőbb árú modellje lesz. A Ferrari májusban mutatta be saját elektromos autóját 550 ezer eurós (mintegy 472 ezer fontos) induló áron és 530 kilométeres hatótávval. A Bentley vezérigazgatója, Frank-Steffen Walliser szerint a Torcal dizájnjától a vezetési élményéig minden tekintetben "színtisztán Bentley". Hozzátette, nem feltétlenül jelent hátrányt, hogy nem ők léptek elsőként a piacra.
Az új modell kisebb, mint a 2015-ben bemutatott Bentayga SUV, ugyanakkor a márka valaha gyártott legerősebb autója.
A hagyományos V8-as motorhang mesterséges újrateremtése helyett a hajtáshangot zenészek komponálták meg ütőhangszerek, kristályüveg, madárcsicsergés és bőrkopogás egyedi keverékéből.
A Volkswagen-csoporthoz tartozó luxusmárka egy 350 millió fontos beruházás keretében tervezte meg és gyártja majd a Torcalt a crewe-i üzemében. Ezzel az Egyesült Királyság autóiparába áramló friss befektetések összege meghaladta az egymilliárd fontot, amire a McLaren és a Nissan múlt héten bejelentett, összesen 670 millió fontos beruházási vállalásai is rásegítettek. A fejlesztési program 4000 munkahelyet őriz meg az országban.
Az elektromos modell bemutatása nehéz időszakra esik a Bentley számára, hiszen a kínai kereslet lassulása, a közel-keleti konfliktus hatásai, valamint a növekvő amerikai védővámok egyaránt komoly nyomást gyakorolnak a vállalatra. A szélesebb VW-csoporthoz hasonlóan a Bentley is létszámcsökkentésre kényszerült a visszaeső nyereség és az alacsonyabb értékesítési volumen miatt.
A luxusszektor megosztott az elektromos átállás tempóját illetően. A szintén a VW-csoporthoz tartozó Lamborghini elhalasztotta azt a tervét, hogy 2030-ig piacra dobja első teljesen elektromos modelljét, míg a McLaren inkább a hibrid SUV-ok fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Walliser ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Torcal fontos mérföldkő a Bentley életében, amely a belső égésű motoros és a hibrid modellek mellett egy újabb hajtáslánc-alternatívát biztosít a vásárlóknak.
Az előzetes érdeklődők mintegy fele új ügyfél, a cég célja pedig a negyvenes éveikben járó, fiatalabb vásárlók elérése. Bár konkrét értékesítési célokat nem hoztak nyilvánosságra, Walliser várakozásai szerint a Torcal iránti kereslet a Continental és a Bentayga szintjén alakul majd, így az SUV-k adják majd a teljes értékesítés több mint felét. A sorozatgyártás 2027 második negyedévében indul, a modell akkumulátora pedig 16 perc alatt tölthető fel 10-ről 80 százalékra.
Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images
Jelentős jegyáremelésről beszélt a Ryanair vezére
"A jegyárak csak egy irányba haladhatnak, mégpedig jelentősen felfelé".
90 napos dízelexport-tilalmat forralhat a Trump-adminisztráció
A Fehér Ház szinte azonnal kacsának nevezte az értesülést.
Fontos találkozó vár Magyar Péterre
A miniszterelnök négyszemközt találkozik XIV. Leó pápával.
Nem kíméli a lakosságot a Fed: újabb kamatemelések jöhetnek
Megszólalt Barr.
Varga Mihály reagált a volt Pénzügyminisztérium milliós bútorbeszerzésére
A jegybankelnök azt írta, korábbi rossz tapasztalatok miatt a nyilvánosságon keresztül üzen.
Drágán jött le Európa az orosz energiáról: mutatjuk, kiknek fizetünk prémiumot
Stagnáló volumen, elszálló kiadások: így drágult meg az EU energiaellátása.
Új korszakot hozna a Médiatanács elnöke, visszamenőleg vizsgálják majd a média állami támogatását
A politikai alapú boszorkányüldözést ugyanakkor kerülné Polyák Gábor.
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.