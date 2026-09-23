Sokkal olcsóbb lesz a Bentley elektromos modellje, mint az Ferrarié

A Torcal akár 600 kilométeres hatótávot kínál, és a Bentley jelenlegi kínálatának negyedik, egyben legkedvezőbb árú modellje lesz. A Ferrari májusban mutatta be saját elektromos autóját 550 ezer eurós (mintegy 472 ezer fontos) induló áron és 530 kilométeres hatótávval. A Bentley vezérigazgatója, Frank-Steffen Walliser szerint a Torcal dizájnjától a vezetési élményéig minden tekintetben "színtisztán Bentley". Hozzátette, nem feltétlenül jelent hátrányt, hogy nem ők léptek elsőként a piacra.

Az új modell kisebb, mint a 2015-ben bemutatott Bentayga SUV, ugyanakkor a márka valaha gyártott legerősebb autója.

A hagyományos V8-as motorhang mesterséges újrateremtése helyett a hajtáshangot zenészek komponálták meg ütőhangszerek, kristályüveg, madárcsicsergés és bőrkopogás egyedi keverékéből.

A Volkswagen-csoporthoz tartozó luxusmárka egy 350 millió fontos beruházás keretében tervezte meg és gyártja majd a Torcalt a crewe-i üzemében. Ezzel az Egyesült Királyság autóiparába áramló friss befektetések összege meghaladta az egymilliárd fontot, amire a McLaren és a Nissan múlt héten bejelentett, összesen 670 millió fontos beruházási vállalásai is rásegítettek. A fejlesztési program 4000 munkahelyet őriz meg az országban.

Az elektromos modell bemutatása nehéz időszakra esik a Bentley számára, hiszen a kínai kereslet lassulása, a közel-keleti konfliktus hatásai, valamint a növekvő amerikai védővámok egyaránt komoly nyomást gyakorolnak a vállalatra. A szélesebb VW-csoporthoz hasonlóan a Bentley is létszámcsökkentésre kényszerült a visszaeső nyereség és az alacsonyabb értékesítési volumen miatt.

A luxusszektor megosztott az elektromos átállás tempóját illetően. A szintén a VW-csoporthoz tartozó Lamborghini elhalasztotta azt a tervét, hogy 2030-ig piacra dobja első teljesen elektromos modelljét, míg a McLaren inkább a hibrid SUV-ok fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Walliser ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Torcal fontos mérföldkő a Bentley életében, amely a belső égésű motoros és a hibrid modellek mellett egy újabb hajtáslánc-alternatívát biztosít a vásárlóknak.

Az előzetes érdeklődők mintegy fele új ügyfél, a cég célja pedig a negyvenes éveikben járó, fiatalabb vásárlók elérése. Bár konkrét értékesítési célokat nem hoztak nyilvánosságra, Walliser várakozásai szerint a Torcal iránti kereslet a Continental és a Bentayga szintjén alakul majd, így az SUV-k adják majd a teljes értékesítés több mint felét. A sorozatgyártás 2027 második negyedévében indul, a modell akkumulátora pedig 16 perc alatt tölthető fel 10-ről 80 százalékra.

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