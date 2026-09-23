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Szigorú döntést hozott az egyik legnépszerűbb légitársaság: erre kell majd figyelni
Gazdaság

Szigorú döntést hozott az egyik legnépszerűbb légitársaság: erre kell majd figyelni

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A Ryanair úgy döntött, hogy megváltoztatja a poggyászfeladásra vonatkozó szabályokat és lehetőségeket a jövőben.

November 10-től, egy keddi naptól kezdve fog életbe lépni a népszerű fapados légitársaság intézkedése, amely szerint

a poggyászokat légkésőbb 60 perccel az indulás előtt fel kell adni.

Az eddigi szabályozás szerint még 40 perccel a gép indulása előtt meg tudták ezt tenni az utasok.

A légitársaság oldala azzal indokolja a lépést, hogy ezzel növelhető az útlevél- és a biztonsági-ellenőrzésekre jutó időtartalom, egyúttal az utasok gyorsabban el tuják érni az indulási kaput. A közlemény úgy véli, hogy ezzel csökkenthető a kötelező protokoll miatt várakozó utasok esetében a lekésések aránya. A szigorítás azt jelenti, hogy az eddigiekhez képest 20 perccel korábban kell az utasoknak a poggyászfeladáshoz érkezniük.

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A lépés csak azokat az utasokat érinti, akik feladni szeretnék a poggyászukat, a kézipoggyásszal utazókat nem. A társaság szerint ez

az utazók 20 százalékát fogja jelenteni, a 80 százalék nem adja fel a poggyászát a Ryanairrel utazva.

Jönnek az automata kioszkok is, amelyekkel az utas magának intézheti el a poggyászcímke nyomtatását, majd ennek segítségével feladhatja a csomagját. Erre is érvényes lesz a 60 perces kötelezettség. A társaság kiemeli, hogy ez nem fogja kiváltani az emberi segítség, ugyanakkor a Ryanairt kiszolgáló repterek 95 százalékában megfognak jelenni az önkiszolgáló terminálok, amik a gyorsabb áthaladást segíthetik majd.

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