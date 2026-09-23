Terták Elemér: A népszerűtlen kiigazító intézkedéseket mielőbb meg kell hoznia a kormánynak

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Véleménycikkemben a Csillag István által felsorolt bevételcsökkentő és kiadásnövelő intézkedéseket veszem szemügyre, és fűzök hozzájuk néhány kiegészítő megjegyzést.

1. Kétharmados adótörvények

Való igaz, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény egyes rendelkezései sarkalatosak – vagyis olyan rendelkezések, amelyek elfogadásához és módosításához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ilyen rendelkezések vonatkoznak a Költségvetési Tanácsra, a nyugdíjrendszerre és az adófizetési kötelezettségek előírására, mértékére, továbbá a kedvezmények és mentességek körére s azok mértékére, valamint a fizetésre kötelezettek körére.

Csillag szerint ezek a kétharmados, s ezért nehezen módosítható törvényi rendelkezések látszólag a stabilitást szolgálják, ám a valóságban a legfontosabb céljuk az, hogy kicsavarják az adómegállapítás jogát a mindenkori kormány és a parlamenti többséget alkotó országgyűlési képviselők kezéből. Szerintem ez így túl sommás megállapítás, mindazonáltal az új alkotmány előkészítése során valóban megfontolandó, hogy melyek azok az ügyek, amelyek eldöntése valóban minősített többséget igényel, figyelemmel persze arra is, hogy az Alkotmánybíróság ismét jogosulttá válik költségvetési és adóügyekben eljárni.

2. Egykulcsos szja

A magyar egykulcsos személyi jövedelemadó törvény – amely a hasonló külföldi törvényekhez képest még a legkisebb keresetűeket sem mentesíti az adófizetés alól – társadalmilag kétségtelenül igazságtalan, mert aránytalanul nagy terhet ró az alacsony jövedelműekre. Ez különösen így van a világrekorder magyar általános fogyasztási adó miatt. A két adónemet együtt tekintve ugyanis a tehetős családok összesített adóterhe a jövedelmüknek csak kisebb hányadát teszi ki, mint a szerényebb anyagi körülmények között élő családok esetében. Emellett a magasabb jövedelmű családok a szabadon elkölthető jövedelemhányadukból az alacsony áfakulcsú országokból a hazai fogyasztói áraknál olcsóbban tudnak beszerezni árukat, s emiatt úgy tesznek szert többletelőnyre, hogy közben más országok adóbevételét növelik.

A magyar személyi jövedelemadó az említett okokból kétségtelenül diszkriminatív, ám önmagában véve nem rasszista. A családi adókedvezmény (a gyermekkedvezmény) ugyanis valamennyi kiskeresetűvel és munkanélkülivel szemben méltánytalan, hiszen a gyermek(ek) eltartásának anyagi terhei korántsem csak az adóköteles jövedelem nagyságától függenek. Az azonban kétségtelenül igaz, hogy a kiskeresetűek diszkriminációja főleg a cigány népességet sújtja.

Abban Csillagnak teljesen igaza van, hogy a társadalmi szolidaritás jegyében a legalacsonyabb kereseteket mentesíteni kellene a jövedelemadó alól, míg a csúcsjövedelmek esetén indokolt lenne magasabb teherviselést elrendelni. A szociál- és demográfiai politika céljait pedig elsősorban az adózástól elkülönülő, a célokkal arányosan megállapított mértékű támogatásokkal indokolt megvalósítani.

3. Kilenc százalékos társasági adó

Az általános társasági adó 9%-os kulcsa nem csupán az egyik, hanem egész Európa legalacsonyabb nyereségadókulcsa. Bulgária 10%-os, míg Ciprus, Írország és Liechtenstein 12,5%-os adót vetnek ki a vállalatok nyereségére. A sort Németország és Málta zárja 30,1%-os, illetve 35%-os kulccsal. (Ez utóbbi országban azonban a befizetett adó akár 6/7 része is visszaigényelhető.)

Mint Csillag írja, az alacsony adókulcsot 2017-ben annak reményében vezették be, hogy a szuperalacsony adókulcs miatt a globális tőkeáramlás iránya Magyarország felé fordul. Hazánk mégsem vált offshore országgá, míg Ciprus, Írország, Liechtenstein, sőt a 20%-nál magasabb társasági adókulccsal rendelkező Luxemburg és Hollandia is offshore országoknak számítanak. A jelentős befektetést végrehajtó külföldi cégek azonban nem az alacsony TAO-kulcs miatt választották hazánkat, hanem az olcsó kvalifikált munkaerő, a befektetéseik megvalósításához nyújtott jelentős összegű állami támogatás, valamint az EU piacához való hozzáférés miatt. Ebből adódóan

a 9%-os kulcs fenntartásával az állam végsősoron jelentős bevételről mond le anélkül, hogy ebből a nemzetgazdaságnak bármilyen előnye származna,

hiszen például az alacsony nyereségadó ellenére a vállalati beruházások volumene 2022 óta csökkenő trendet mutat.

Mindezt mérlegelve valóban indokoltnak tűnik annak megfontolása, hogy a nagyobb méretű, évi 500–1000 millió forint feletti adóalapot elérő cégek a globális minimáladó mértékével azonos, 15%-os kulccsal, a kisebb cégek pedig 10%-os kulccsal adózzanak.

4. Többgyermekes anyák szja-mentessége

Csillag szerint a több gyermeket szült anyák „örök életre” történő mentesítése a szja megfizetése alól szétveri a közteherviselés azonos arányú és súlyú, a jogegyenlőségen és az azonos kötelezettségvállaláson alapuló rendszerét.

A gyermekvállalással járó többletterheknek valamilyen mértékben történő átvállalása korántsem az ördögtől származó gondolat. Viszont eddig még egy országban sem sikerült a születésszámot pusztán jövedelemadó-kedvezmények révén tartósan megemelni. Emellett a jövedelemadó-kedvezmény nem is túl igazságos, hiszen az igénybe vehető kedvezmény összege sokkal inkább az adóköteles jövedelem nagyságától függ, mint a megszületett és felnevelt gyermekek számától. A kedvezmény tényleges igénybevétele pedig akkor válik igazán lehetővé, amikor az anya ismét jövedelemszerző tevékenységet tud folytatni, vagyis amikor a gyermekek már óvodába vagy iskolába járnak; az „örök életre” szóló mentesítés pedig akkor eredményezi a legtöbb nettó jövedelmet, amikor a gyermekek már kirepültek az otthoni fészekből.

Ráadásul ez a kedvezmény valóban azzal a következménnyel fenyeget, hogy a családi kisvállalkozások körében az adóalap szinte teljesen eltűnik.

Ha például a férj és a feleség egyaránt jövedelmet szerez a családi vállalkozásból, akkor – ha valóban elég „fifikások”– a gyermekeket szült feleség mutat ki magasabb adóalapot, mert ezzel az anyák „örök életre” szóló szja-mentessége (a férj adólapjának a feleséghez történő átcsoportosítása miatt) az egész vállalkozást akár adómentessé is teheti.

Ennek a kedvezménynek a kivezetése azonban politikailag csak akkor lehetséges, ha az szja-kedvezmény helyett a több gyermeket vállaló anyák (és apák) olyan támogatásokban részesülnek, amelyek a gyermeknevelés (többlet)terheit megtérítik, valamint a gyermekek felnevelése miatt keletkező kereset- és nyugdíjjogosultság-csökkenés is kompenzálásra kerül.

5. Huszonöt év alattiak szja-mentessége

A 25 év alattiak szja-mentessége alapján a fiatalok legfeljebb havi 107 ezer forint összegű kedvezményre jogosultak. Lévén, hogy a munkáltatók vonják le adóelőleg formájában a befizetendő adót, ezért a kedvezmény a munkáltatók számára olcsóbbá teszi a fiatalok alkalmazását.

Túl azon, hogy ennek a munkapiacot torzító, a jövedelem- és bérrendszer aszimmetrikusságát fokozó intézkedésnek a hatása lokális járadékszedésre ad alkalmat a munkáltatóknak, két további hátránya is van: egyfelől „bünteti” a felsőfokú továbbtanulást, hiszen ezzel adómentes évek mennek veszendőbe, másfelől pont abban az életkorban lép be az adófizetési kötelezettség, amikor a fiatalok eljutnak az önálló fészekalapítás szándékáig.

Érdemes ezért fontolóra venni ennek az adókedvezménynek a kivezetését is, ám ez ugyancsak körültekintő mérlegelést igényel.

6. Vállalati különadók

Mint Csillag István írja, az általános, éppen ezért hatásában semleges adófajták mellett és helyett alkalmazott, a „fizessenek a gazdagok” jelszó jegyében demagógiával átitatott bűnbakképzéssel a célba vett vállalatokkal, vállalatcsoportokkal szemben bevetett különadók mindegyike azt a látszatot kelti, hogy az adóterhet nem a háztartások, a laikusok, a magánszemélyek viselik, hanem a közutálatra kiszemelt vállalatok.

Eredetileg persze ezeket a különadókat a kormány átmeneti intézkedéseknek szánta, amelyek bevezetéskori célja az volt, hogy az alapvető energiahordozók és nyersanyagok árának váratlan emelkedése miatt átmenetileg megugró vállalati nyereséget (windfall profit) vagy a távközlési cégeknek az elgondoltnál gyorsabban megnőtt nyereségét elvonják, és azt a fogyasztók többletkiadásának kompenzálására fordítsák.

A különadók azonban „bennragadtak” az adórendszerben; a vállalatok pedig az áraikban továbbhárították az „állandósult” adót. Ez értelemszerűen az árarányok torzulásához vezetett. A távközlési díjak mérséklése érdekében a kormány ezért a távközlési különadót 2025-ben egy olyan megállapodással „vezette ki”, amely keretében az érintett cégek vállalták, hogy későbbre halasztják a tarifáik infláció miatti emelését.

A kereskedelem terén más megfontolások vezették a kormányt a különadó bevezetésére: a sikeresen terjeszkedő – jórészt külföldi tulajdonú – üzletláncok megadóztatásával próbálták „segíteni” az apró boltok hálózatából összeállt hazai üzlethálózatok fennmaradását. Ezt a célt azonban nem sikerült elérni: 2024 végére a kiskereskedelmi boltok száma körülbelül 101 ezerre esett vissza, ami a húsz évvel korábbi állapothoz képest 37%-os visszaesést jelent.

Csillag szerint a cégek extrajövedelmeinek lecsapolásának mögöttes célja az volt, hogy a különadóval sújtott külföldi vállalatcsoportok tulajdonosai úgymond a kormány kiszemelt vazallusainak adják el a tulajdonukat. Noha kétségtelenül volt kormányzati törekvés arra, hogy a gazdaság egyes szektoraiban, így például a bank- és biztosítási szektorban, a kiskereskedelemben, a gázvezeték- és villamosenergia-hálózatban, az építőanyag-iparban és a hírközlésben növekedjen a magyar tulajdoni hányad – ami néhány esetben meg is történt –, a különadókkal sújtott vállalatok teljes körére ez a törekvés nem terjedt ki. Részben azért, mert az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított az EU-ból érkezett cégekkel szembeni diszkriminatív intézkedések miatt.

7/8/9. Tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj, nyugdíjprémium

Csillag külön sorolja fel a kiadási oldalon bevezetett intézkedéseket, köztük kiemelten a 13. és a 14. havi nyugdíjat, valamint a nyugdíjprémiumot. Először a nyugdíjakat kiegészítő juttatásokat vette szemügyre, s szakmailag korrekt módon leszögezte, hogy egy kirovó-felosztó típusú nyugdíjrendszerben a befizetett járulékokból ezek egyikének sem képződik fedezete, valójában tehát a költségvetést terhelik.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a 13. havi nyugdíjat 2003-ban eredetileg az MSzMP-SzDSz kormány vezette be, majd 2009-ben a Bajnai-kormány kényszerült eltörölni. A nyugdíjak „svájci indexálását”, amely a nyugdíjemelés mértékének megállapításakor 50%-ban az inflációt, 50%-ban pedig a béremelkedés ütemét vette figyelembe, 2010-ben szintén a Bajnai-kormány szüntette meg. Mint az a kormány 2010 februárjában elfogadott konvergenciaprogramjából is egyértelműen kitűnhetett, e két megszorító intézkedés folytán a 2008-ban kitört hazai adósságválság következményeit a nyugdíjasoknak is vaskosan viselniük kellett.

A hazai bérnövekedés üteme az elmúlt évtized során jelentősen meghaladta a kizárólag inflációkövető nyugdíjemelések mértékét. Emiatt az átlagnyugdíj és a nettó átlagbér közötti olló egyre tágabbra nyílt: míg a nyugdíj 2014-ben az átlagos nettó fizetések több mint 2/3-át is elérte, tíz évvel később ez az arány 50%-ra csökkent.

A Fidesz-KDNP kormány a nyugdíjak korrekciójára nem kívánta a svájci indexálást ismét bevezetni; ehelyett 2017 és 2022 között – a 3,5%-nál magasabb gazdasági növekedésre hivatkozva – öt ízben fizetett nyugdíjprémiumot, majd a 2022-es választási év előtt, 2021-ben elkezdte visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, a 2026-os választási év előtt pedig meghirdette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését. E két intézkedéssel az átlagnyugdíjak nettó bérhez viszonyított aránya ugyan megközelítőleg 56,5%-ra emelkedett, ám ez sem kompenzálta a 16 év során elszenvedett értékvesztést.

A Fidesz-KDNP kormánynak a nyugdíjügyben hozott intézkedései ugyan nem voltak tányéraknák; azonban időzítésükből egyértelműen kitűnik, hogy valójában választáspolitikai célokat szolgáltak.

Tányérakna valójában az volt, hogy a kormány nem foglalkozott annak a legalább 700 ezer olyan nyugdíjas jövedelmi helyzetének javításával, akik a nyugdíjas létminimumnál kisebb nyugellátást kaptak.

Az ő helyzetük jelentős összeget igénylő javítása ezért most a Tisza-kormányra hárult.

10. Támogatott hitelek

A piaci kamatszint alatti, fix kamatozású, az adófizetők pénzéből támogatott kölcsönök (így az Otthon Start 3%-os lakáshitel, a Széchenyi kártya kamattámogatott 3%-os vállalkozói hitel) valódi tányéraknák.

A lakásvásárlás esetében a kedvezményes hitelek főleg a jómódúak (és gyermekeik) lakásvásárlását támogatják. Ennél is súlyosabb probléma az, hogy a konstrukció csak mérsékelten eredményezte az új lakások építését, ami pedig a GDP növekedését is hozhatta volna. Ehelyett országosan 12%-kal, Budapesten pedig 8%-kal – vagyis a fogyasztói árindexet meghaladó mértékben – hajtotta fel a lakóingatlanok árait, s így az adófizetők pénzének köszönhetően valójában a lakást értékesítők tettek szert többlethaszonra. Ráadásul a konstrukció a saját tulajdonú ingatlanok arányát tovább növelte, ami óhatatlanul nehezíti a munkaerő mobilitását. Igaz, persze, hogy a konstrukció hatására valamelyest megnőtt a bérbeadásra kínált lakások száma is, s ezáltal lefékeződött az albérleti díjak emelkedése, ám ezt állami és önkormányzati bérlakások építésével még előnyösebben is el lehetett volna érni.

A vállalkozások kamattámogatott hitelei kikapcsolták a hitelpiac szűrőrendszerét, s gyakran olyan „zombi” cégek fennmaradását is lehetővé tették, amelyek összességében alig járulnak hozzá a közterhek viseléséhez, emellett pedig gyakran olyan erőforrásokat (munkaerőt, energiát) is lekötnek, amelyek a piacon jobban is hasznosulhatnának.

10. Rezsicsökkentés

A 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés ugyancsak valódi tányérakna. A háztartási gáz-, áram-, víz- és csatornadíjak alacsonyan tartott hatósági árai napjainkra ugyanis a nemzetgazdaság szintjén rezsinövekedéshez vezettek, hiszen a drága pénzen importált földgáz és áram pazarló felhasználását teszik lehetővé, ahelyett, hogy takarékosabb felhasználásra és a lakóingatlanok jobb hőszigetelésére sarkalnának. A lakossági energiaárak leszorítása emellett elkerülhetetlenné tette a vállalkozások által használt energia magas árát, ami pedig termékeik versenyképességét belföldön és külföldön egyaránt csökkentette.

Hasonlóképpen, a befagyasztott víz- és csatornadíjak miatt a víz- és csatornázási művek többsége csődközeli helyzetbe került; jelenleg egyetlen szolgáltató bevétele sem fedezi a cső- és csatornahálózat karbantartásának költségeit. Az Állami Számvevőszék adatai szerint a 95 ezer kilométernyi ivóvízhálózat hálózati vesztesége átlagosan 25%-os, egyes pontokon pedig 40–50%-os. Ez azt jelenti, hogy a betáplált víz ekkora hányada elszivárog a talajba a vezetékrendszer leromlott állapota miatt.

A rezsicsökkentés jelenlegi módja társadalompolitikai szempontból is káros, mert a magas jövedelmű háztartások számára sokszor luxuscélú magasabb áram- és vízfogyasztást is lehetővé tesz.

Ehelyett jóval célszerűbb lenne a rezsiárak megemeléséből eredő többletterhet a valóban rászorulók számára valamilyen célzott támogatással megtéríteni.

11. Ársapkák

Az ársapkák, az árrésstop, valamint a kamatstop huzamos fenntartása ugyancsak tányéraknák. Bár ezek az intézkedések a rezsicsökkentéstől eltérően nem terhelik közvetlenül a költségvetést, végső soron a nemzetgazdaság egésze, valamint az intézkedések kedvezményezettjei számára is károsak. E beavatkozások következtében ugyanis eltorzul az érintett termékek és szolgáltatások piacának árszerkezete, mivel a kereskedők és a pénzügyi szolgáltatók az elrendelt korlátozások miatt elszenvedett veszteségeiket más termékekre és szolgáltatásokra hárítják át. A továbbhárítás folytán megemelkedő árakat pedig részben maguk a kedvezményezettek is megfizetni kényszerülnek, részben pedig olyanoknak is viselnie kell, akiket egyébként nem érintett volna.

Az eltorzult árszerkezet pedig – mint azt a magyar zöldségtermelők érdekképviseleti szerve, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács is konkrét példák sorával hangsúlyozta – áttételes hatásaival nemcsak a fogyasztókat károsítja, hanem a hazai termelőket is hátrányosan érinti.

Összegzés

A felsorolt példák mind azt tanúsítják, hogy

elérkezett az ideje annak, hogy megszüntetésre kerüljön az embereket és a költségvetést egyaránt károsító intézkedések egész sora.

Reméljük, hogy a gazdaságpolitikának kellő bátorsága lesz a szükséges lépések meghozatalához. Nem szabad ugyanis sokáig elodázni néhány szükséges, ám kétségtelenül nem népszerű kiigazító intézkedés meghozatalát, mert ezek elengedhetetlenek a gazdaságpolitika hitelességének megőrzéséhez, egyszersmind a gazdaság fenntartható egyensúlyi pályán való haladásához.

Nem az a baj, hogy a kormány még nem hozta meg ezeket az intézkedéseket – néhány hónap alatt ezt nem is lehetett elvárni.

Az viszont több mint bűn, sőt egyenesen hiba lenne, ha a kormány nem kezdené el mielőbb felkészíteni a társadalmat arra, hogy a felsorolt „tányéraknák” felszedésének neki kell látni.

Késlekedéssel ugyanis egyrészt a szavahihetőségét kockáztatja, másrészt értékes időt veszítene abból a kegyelmi időszakból, amikor még okkal lehet hivatkozni az előző kormány káros hagyatéka felszámolásának szükségességére.

Címlapkép forrása: EU