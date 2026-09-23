Tisza-kormány: apad a Tisza a Medián szerint, Magyar Péter a mentelmi joga felfüggesztését kérte

Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája
Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. A feljelentés dr. Fürcht Pál Zsolt volt főügyész nyilvános nyilatkozatán és a Legfőbb Ügyészség fegyelmi eljárásában tett írásos vallomásán alapul. Figyelemre méltó körülmény, hogy Fürcht jogi képviseletét ugyanebben a fegyelmi eljárásban szintén dr. Horváth Lóránt látja el. A volt főügyész korábban azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség politikailag érzékeny ügyek – köztük az aranykonvoj-ügy – nyomozását befolyásolta, amit a Legfőbb Ügyészség határozottan cáfolt.
Medián: apad a Tisza, de van honnan
A Medián legfrissebb felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága 4 százalékponttal csökkent, a Fideszé ugyanennyivel nőtt az intézet nyár közepi kutatása óta. Az elmozdulás most már karakteres, de továbbra is óriási a különség a két párt között.
Mozgalmasra sikerült a keddi nap
Mozgalmas napot zárt kedden a hazai politika.
- Magyar Péter este videóüzenetben kérte az Országgyűléstől, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, miután délután a legfőbb ügyész helyettese három képviselő, Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A kormányfő szavaira a Legfőbb Ügyészség keményen reagált, Magyar Péter pedig viszontválaszt adott.
- Élesedik a legfőbb ügyész körüli vita is. A Tisza-frakció egyhangúlag elutasította Baka András államfő jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, és új jelölt állítását kérte. A háttérben az állhat, hogy a jelölt testvérét közokirat-hamisítással gyanúsították meg az aranykonvoj-ügyben. A Sándor-palota azonban közölte, hogy Baka András kitart jelöltje mellett, a döntés így az Országgyűlés felelőssége.
- Új szakaszba lépett az elszámoltatás: hivatali visszaélés gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste Bank állítólagos megzsarolása ügyében, amit a volt jegybankelnök hamis mesének nevezett. A Központi Nyomozó Főügyészség emellett házkutatásokat tartott az MNB-alapítványok ügyében.
- Az Országgyűlés kedden a Médiatanács elnökévé választotta Polyák Gábort, és megválasztotta a Tisza, valamint a Mi Hazánk által jelölt tagokat, a Fidesz–KDNP jelöltjeit viszont elutasította. A parlament felfüggesztette Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát, megszüntette az SZTFH koncessziós jogköreit, és visszaállította a kötelező kamarai tagságot az egészségügyben.
- A gazdaságpolitikában is érkeztek jelzések: a Pénzügyminisztérium szerint néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet a vagyonadó tervezete, egy új tervezet alapján pedig a NAV kiemelten ellenőrizné a politikusok vagyongyarapodását. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait.
- Szerda reggel újabb ügy is felszínre került: tízmilliárdos korrupciós ügy bukott ki a honvédségnél, a miniszter feljelentést tesz.
A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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Medián: apad a Tisza, de van honnan
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