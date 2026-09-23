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Tisza-kormány: apad a Tisza a Medián szerint, Magyar Péter a mentelmi joga felfüggesztését kérte
Gazdaság

Tisza-kormány: apad a Tisza a Medián szerint, Magyar Péter a mentelmi joga felfüggesztését kérte

Portfolio
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A Medián friss felmérése szerint a biztos szavazók körében 4 százalékponttal csökkent a Tisza Párt támogatottsága a nyár közepe óta, a Fideszé pedig ugyanennyivel nőtt. A kormánypárt azonban így is 64–27 arányban vezet. Kedden Magyar Péter maga kérte az Országgyűléstől mentelmi joga felfüggesztését, miután az ügyészség az ő, valamint Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A Tisza-frakció elutasította Baka András legfőbbügyész-jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, az államfő azonban kitart mellette. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a parlament pedig megválasztotta a Médiatanács új elnökét, Polyák Gábort. A szerdai kormányzati fejleményekről percről percre tudósítunk.
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Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. A feljelentés dr. Fürcht Pál Zsolt volt főügyész nyilvános nyilatkozatán és a Legfőbb Ügyészség fegyelmi eljárásában tett írásos vallomásán alapul. Figyelemre méltó körülmény, hogy Fürcht jogi képviseletét ugyanebben a fegyelmi eljárásban szintén dr. Horváth Lóránt látja el. A volt főügyész korábban azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség politikailag érzékeny ügyek – köztük az aranykonvoj-ügy – nyomozását befolyásolta, amit a Legfőbb Ügyészség határozottan cáfolt.

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Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája
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Medián: apad a Tisza, de van honnan

A Medián legfrissebb felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága 4 százalékponttal csökkent, a Fideszé ugyanennyivel nőtt az intézet nyár közepi kutatása óta. Az elmozdulás most már karakteres, de továbbra is óriási a különség a két párt között.

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Medián: apad a Tisza, de van honnan
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Mozgalmasra sikerült a keddi nap

Mozgalmas napot zárt kedden a hazai politika.

A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert 

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