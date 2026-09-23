Tisza-kormány: apad a Tisza a Medián szerint, Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat

Munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét, már a parlament előtt a javaslat
A Tisza Párt országgyűlési képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be, amely hivatalosan is munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét. A tervezet célja, hogy a munkavállalók nyugalomban, a családjukkal tölthessék az ünnepet, emellett a boltok többsége számára egész napos kötelező zárvatartást írna elő.
Új célszámok láttak napvilágot: még ambiciózusabbak a magyar szélenergia-tervek, mint eddig hittük
Magyarország energiaimport-kitettsége megközelíti a nyolcvan százalékot, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas – jelentette ki Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára a Magyar Elektrotechnikai Egyesület balatonfüredi vándorgyűlésén. A kormányzat a kitettség csökkentése érdekében többek között egy 8 gigawattos szélpark kiépítését tervezi 2040 és 2050 között, az új energiastratégia keretrendszere pedig az idei év végére készülhet el. Az államtitkár rámutatott, hogy a nyári paksi kiesés idején a napi importszámla 0,6 milliárdról közel 4 milliárd forintra ugrott, a csúcsórákban pedig az importigény a fizikai kapacitáskorlát közelébe ért. Tótth András szerint az ország egyfajta potyautasként jelenik meg az európai energiarendszerben, és a helyzet javításához kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség.
Hozzányúlna a képviselők mentelmi jogához Magyar Péter
Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén Magyar Péter – jelentette be a miniszterelnök a Facebookon.
Lannert Judit: év végére elkészül az új magyar oktatási stratégia, külön mesterséges intelligencia fókusszal
Két lépcsőben elindul a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak, valamint a technikai dolgozók bérrendezése, év végére pedig elkészül a magyar oktatás stratégiája – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon.
Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára
Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a magyar kormány jogállamisági önértékelését, ezért azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a kondicionalitási eljárásban még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást – jelentette be Ursula von der Leyen szerdai közleményében. Az Európai Bizottság elnöke szerint ezzel egyidejűleg megszűnhet az a korlátozás is, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk fenntartott intézményeket kizárta több közvetlen uniós programból, így a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadításához azonban még a tagállamokat képviselő EU Tanácsának jóváhagyása szükséges.
Kommentháború: Magyar Péter a Legfőbb Ügyészségnek üzent
Folytatódik a szócsata a miniszterelnök és a vádhatóság között. Miután a Legfőbb Ügyészség kedd késő este közleményben utasította vissza Magyar Péter bírálatait, a kormányfő hírportálok Facebook-oldalain és most külön kommentekben reagált.
Magyar az első hozzászólásában azt kérdezte, hogy a közleményt „valami humorista írta?",
majd felsorolt több, a korábbi kormányhoz köthető ügyet: az aranykonvojügyet, az MNB-alapítványok ügyét és a Volánbusz-ügyet
- utóbbi kapcsán megjegyezve, hogy az ügyészségnek tíz évre volt szüksége az első érdemi lépéshez. A Rogán Antalhoz kötött végrehajtói ügyről azt firtatta, visszakerültek-e az iratok közé a szerinte korábban kihúzatott dokumentumok.
Az előzmények. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes kedden egyszerre kezdeményezte három képviselő mentelmi jogának felfüggesztését: Hankó Balázsét az NKA-ügyben hűtlen kezelés, Seszták Miklósét a Volánbusz-ügyben hivatali vesztegetés elfogadása, Magyar Péterét pedig lopás gyanúja miatt. A miniszterelnök még kedd este videóüzenetben bírálta az ügyészséget, és jelezte, maga kéri a parlamenttől a mentelmi joga felfüggesztését.
Erre adott ki közleményt a Legfőbb Ügyészség, amelyben leszögezte: alkotmányos feladatai ellátása során az egyetlen mérce a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség, a mentelmi indítványok pedig politikai megfontolástól függetlenül készülnek. Hozzátették, hogy a szervezet törekszik a korrekt együttműködésre a végrehajtó hatalommal, de a munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket nem hagyja szó nélkül.
Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája
Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. A feljelentés dr. Fürcht Pál Zsolt volt főügyész nyilvános nyilatkozatán és a Legfőbb Ügyészség fegyelmi eljárásában tett írásos vallomásán alapul. Figyelemre méltó körülmény, hogy Fürcht jogi képviseletét ugyanebben a fegyelmi eljárásban szintén dr. Horváth Lóránt látja el. A volt főügyész korábban azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség politikailag érzékeny ügyek – köztük az aranykonvoj-ügy – nyomozását befolyásolta, amit a Legfőbb Ügyészség határozottan cáfolt.
Medián: apad a Tisza, de van honnan
A Medián legfrissebb felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága 4 százalékponttal csökkent, a Fideszé ugyanennyivel nőtt az intézet nyár közepi kutatása óta. Az elmozdulás most már karakteres, de továbbra is óriási a különség a két párt között.
Mozgalmasra sikerült a keddi nap
Mozgalmas napot zárt kedden a hazai politika.
- Magyar Péter este videóüzenetben kérte az Országgyűléstől, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, miután délután a legfőbb ügyész helyettese három képviselő, Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A kormányfő szavaira a Legfőbb Ügyészség keményen reagált, Magyar Péter pedig viszontválaszt adott.
- Élesedik a legfőbb ügyész körüli vita is. A Tisza-frakció egyhangúlag elutasította Baka András államfő jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, és új jelölt állítását kérte. A háttérben az állhat, hogy a jelölt testvérét közokirat-hamisítással gyanúsították meg az aranykonvoj-ügyben. A Sándor-palota azonban közölte, hogy Baka András kitart jelöltje mellett, a döntés így az Országgyűlés felelőssége.
- Új szakaszba lépett az elszámoltatás: hivatali visszaélés gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste Bank állítólagos megzsarolása ügyében, amit a volt jegybankelnök hamis mesének nevezett. A Központi Nyomozó Főügyészség emellett házkutatásokat tartott az MNB-alapítványok ügyében.
- Az Országgyűlés kedden a Médiatanács elnökévé választotta Polyák Gábort, és megválasztotta a Tisza, valamint a Mi Hazánk által jelölt tagokat, a Fidesz–KDNP jelöltjeit viszont elutasította. A parlament felfüggesztette Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát, megszüntette az SZTFH koncessziós jogköreit, és visszaállította a kötelező kamarai tagságot az egészségügyben.
- A gazdaságpolitikában is érkeztek jelzések: a Pénzügyminisztérium szerint néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet a vagyonadó tervezete, egy új tervezet alapján pedig a NAV kiemelten ellenőrizné a politikusok vagyongyarapodását. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait.
- Szerda reggel újabb ügy is felszínre került: tízmilliárdos korrupciós ügy bukott ki a honvédségnél, a miniszter feljelentést tesz.
A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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