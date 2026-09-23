Tisza-kormány: apad a Tisza a Medián szerint, Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat

Folytatódik a szócsata a miniszterelnök és a vádhatóság között. Miután a Legfőbb Ügyészség kedd késő este közleményben utasította vissza Magyar Péter bírálatait, a kormányfő hírportálok Facebook-oldalain és most külön kommentekben reagált.

Magyar az első hozzászólásában azt kérdezte, hogy a közleményt „valami humorista írta?",

majd felsorolt több, a korábbi kormányhoz köthető ügyet: az aranykonvojügyet, az MNB-alapítványok ügyét és a Volánbusz-ügyet

- utóbbi kapcsán megjegyezve, hogy az ügyészségnek tíz évre volt szüksége az első érdemi lépéshez. A Rogán Antalhoz kötött végrehajtói ügyről azt firtatta, visszakerültek-e az iratok közé a szerinte korábban kihúzatott dokumentumok.

Az előzmények. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes kedden egyszerre kezdeményezte három képviselő mentelmi jogának felfüggesztését: Hankó Balázsét az NKA-ügyben hűtlen kezelés, Seszták Miklósét a Volánbusz-ügyben hivatali vesztegetés elfogadása, Magyar Péterét pedig lopás gyanúja miatt. A miniszterelnök még kedd este videóüzenetben bírálta az ügyészséget, és jelezte, maga kéri a parlamenttől a mentelmi joga felfüggesztését.

Erre adott ki közleményt a Legfőbb Ügyészség, amelyben leszögezte: alkotmányos feladatai ellátása során az egyetlen mérce a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség, a mentelmi indítványok pedig politikai megfontolástól függetlenül készülnek. Hozzátették, hogy a szervezet törekszik a korrekt együttműködésre a végrehajtó hatalommal, de a munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket nem hagyja szó nélkül.