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Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Gazdaság

Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat

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Kapitány parlamenti megszólalása alapján mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban nyertes 42 ezer mellett az Otthoni Energiatároló Programban (OETP), és a kormány újabb pályázatot is kiír. Az Európai Bizottság javasolja a Magyarországnak még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását – jelentette be Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy ezzel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek is visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. Eközben tovább éleződik az ügyészség körüli konfliktus: hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést az aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda, miután Magyar Péter éjjel kommentekben üzent a Legfőbb Ügyészségnek. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Lannert Judit bejelentette, hogy év végére elkészül az új oktatási stratégia, és két lépcsőben indul a nevelést segítő, valamint a technikai dolgozók bérrendezése. A szerdai kormányzati fejleményekről percről percre tudósítunk.
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Új korszakot hozna a Médiatanács elnöke, visszamenőleg vizsgálják majd a média állami támogatását

A Médiatanács újonnan megválasztott elnöke, Polyák Gábor szigorú fellépést ígér a közmédia kiegyensúlyozottsága érdekében, és véget vetne az állami propagandának. Az új vezető célja a sajtószabadság 2010 előtti szintjének helyreállítása, a gyűlöletkeltő tartalmak visszaszorítása, valamint a piaci torzulások és a tiltott állami támogatások felülvizsgálata egy független, többpárti testület irányítása mellett - írta a Telex.

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Új korszakot hozna a Médiatanács elnöke, visszamenőleg vizsgálják majd a média állami támogatását
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Hétfőn kora reggel ülésezik a mentelmi bizottság

Hétfő reggel ülésezik a Mentelmi Bizottság, majd még aznap délelőtt rendkívüli ülést tart az Országgyűlés is, hogy három ügyben is döntsenek a mentelmi jogok felfüggesztéséről – írta Magyar Péter a Facebookon.

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Hétfőn kora reggel ülésezik a mentelmi bizottság
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Megszületett a döntés az otthoni akkuprogramról: 15 ezerrel több pályázó kap támogatást, új program is jön

Mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban nyertes 42 200 mellett az Otthoni Energiatároló Programban (OETP), és a kormány újabb pályázatot is kiír – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy Facebook videóban.

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Megszületett a döntés az otthoni akkuprogramról: 15 ezerrel több pályázó kap támogatást, új program is jön
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A hónap végéig lehet pályázni

Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda, Címmegtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére

- közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyermekek, miért fontos vigyázni a környezetre.

A pályázat kizárólag online nyújtható be a https://zoldovoda.hu/palyazatonline honlapon szeptember végéig. A Zöld Óvoda minősítés 2006 tavaszán indult útjára, így a kezdeményezés két évtizedes múltra tekint vissza, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az idei pályázatot márciusban írták ki a kezdeményezés honlapja szerint.

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Nem tetszik a vagyonadó magyar agrárelitnek: inkább így fizetnének

A hazai agrárszektor leggazdagabb, többmilliárdos vagyonnal rendelkező vállalkozói élesen bírálják a tervek szerint bevezetésre kerülő vagyonadót. Bár a megkérdezett üzletemberek elismerik, hogy a tehetősebbek fokozottabb közteherviselése gazdaságilag indokolt, a tervezett 1 százalékos elvonást bürokratikusnak, adóelkerülésre ösztönzőnek és hatékonytalannak tartják. Úgy vélik, a meglévő adónemek – például a személyi jövedelemadó vagy az osztalékadó – sávos átalakításával az állam jóval egyszerűbben juthatna több bevételhez. Ha viszont az adót mindenképpen bevezetik, az ebből származó extra forrásokat átlátható módon, célzottan a legelesettebbekre, a közegészségügyre és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására kellene fordítani - írja az Agrárszektor.

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Nem tetszik a vagyonadó magyar agrárelitnek: inkább így fizetnének
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Munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét, már a parlament előtt a javaslat

A Tisza Párt országgyűlési képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be, amely hivatalosan is munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét. A tervezet célja, hogy a munkavállalók nyugalomban, a családjukkal tölthessék az ünnepet, emellett a boltok többsége számára egész napos kötelező zárvatartást írna elő.

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Munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét, már a parlament előtt a javaslat
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Új célszámok láttak napvilágot: még ambiciózusabbak a magyar szélenergia-tervek, mint eddig hittük

Magyarország energiaimport-kitettsége megközelíti a nyolcvan százalékot, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas – jelentette ki Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára a Magyar Elektrotechnikai Egyesület balatonfüredi vándorgyűlésén. A kormányzat a kitettség csökkentése érdekében többek között egy 8 gigawattos szélpark kiépítését tervezi 2040 és 2050 között, az új energiastratégia keretrendszere pedig az idei év végére készülhet el. Az államtitkár rámutatott, hogy a nyári paksi kiesés idején a napi importszámla 0,6 milliárdról közel 4 milliárd forintra ugrott, a csúcsórákban pedig az importigény a fizikai kapacitáskorlát közelébe ért. Tótth András szerint az ország egyfajta potyautasként jelenik meg az európai energiarendszerben, és a helyzet javításához kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség.

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Új célszámok láttak napvilágot: még ambiciózusabbak a magyar szélenergia-tervek, mint eddig hittük
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Hozzányúlna a képviselők mentelmi jogához Magyar Péter

Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén Magyar Péter – jelentette be a miniszterelnök a Facebookon.

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Hozzányúlna a képviselők mentelmi jogához Magyar Péter
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Lannert Judit: év végére elkészül az új magyar oktatási stratégia, külön mesterséges intelligencia fókusszal

Két lépcsőben elindul a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak, valamint a technikai dolgozók bérrendezése, év végére pedig elkészül a magyar oktatás stratégiája – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon.

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Lannert Judit: év végére elkészül az új magyar oktatási stratégia, külön mesterséges intelligencia fókusszal
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Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára

Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a magyar kormány jogállamisági önértékelését, ezért azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a kondicionalitási eljárásban még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást – jelentette be Ursula von der Leyen szerdai közleményében. Az Európai Bizottság elnöke szerint ezzel egyidejűleg megszűnhet az a korlátozás is, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk fenntartott intézményeket kizárta több közvetlen uniós programból, így a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadításához azonban még a tagállamokat képviselő EU Tanácsának jóváhagyása szükséges.

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Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára
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Kommentháború: Magyar Péter a Legfőbb Ügyészségnek üzent

Folytatódik a szócsata a miniszterelnök és a vádhatóság között. Miután a Legfőbb Ügyészség kedd késő este közleményben utasította vissza Magyar Péter bírálatait, a kormányfő hírportálok Facebook-oldalain és most külön kommentekben reagált.

Magyar az első hozzászólásában azt kérdezte, hogy a közleményt „valami humorista írta?",

majd felsorolt több, a korábbi kormányhoz köthető ügyet: az aranykonvojügyet, az MNB-alapítványok ügyét és a Volánbusz-ügyet

- utóbbi kapcsán megjegyezve, hogy az ügyészségnek tíz évre volt szüksége az első érdemi lépéshez. A Rogán Antalhoz kötött végrehajtói ügyről azt firtatta, visszakerültek-e az iratok közé a szerinte korábban kihúzatott dokumentumok.

Az előzmények. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes kedden egyszerre kezdeményezte három képviselő mentelmi jogának felfüggesztését: Hankó Balázsét az NKA-ügyben hűtlen kezelés, Seszták Miklósét a Volánbusz-ügyben hivatali vesztegetés elfogadása, Magyar Péterét pedig lopás gyanúja miatt. A miniszterelnök még kedd este videóüzenetben bírálta az ügyészséget, és jelezte, maga kéri a parlamenttől a mentelmi joga felfüggesztését.

Erre adott ki közleményt a Legfőbb Ügyészség, amelyben leszögezte: alkotmányos feladatai ellátása során az egyetlen mérce a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség, a mentelmi indítványok pedig politikai megfontolástól függetlenül készülnek. Hozzátették, hogy a szervezet törekszik a korrekt együttműködésre a végrehajtó hatalommal, de a munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket nem hagyja szó nélkül.

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Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. A feljelentés dr. Fürcht Pál Zsolt volt főügyész nyilvános nyilatkozatán és a Legfőbb Ügyészség fegyelmi eljárásában tett írásos vallomásán alapul. Figyelemre méltó körülmény, hogy Fürcht jogi képviseletét ugyanebben a fegyelmi eljárásban szintén dr. Horváth Lóránt látja el. A volt főügyész korábban azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség politikailag érzékeny ügyek – köztük az aranykonvoj-ügy – nyomozását befolyásolta, amit a Legfőbb Ügyészség határozottan cáfolt.

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Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája
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Medián: apad a Tisza, de van honnan

A Medián legfrissebb felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága 4 százalékponttal csökkent, a Fideszé ugyanennyivel nőtt az intézet nyár közepi kutatása óta. Az elmozdulás most már karakteres, de továbbra is óriási a különség a két párt között.

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Medián: apad a Tisza, de van honnan
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Mozgalmasra sikerült a keddi nap

Mozgalmas napot zárt kedden a hazai politika.

A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert 

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