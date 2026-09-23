Új célszámok láttak napvilágot: még ambiciózusabbak a magyar szélenergia-tervek, mint eddig hittük

Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél a jelenlegi, mintegy nyolcvan százalékos importkitettség csökkentése mellett – mondta Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára a Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos balatonfüredi vándorgyűlésének nyitónapján - a konferenciáról az MTI tudósított.
Az államtitkár szerint bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimport-kitettsége megközelíti a nyolcvan százalékot, ami szerinte Európában a legmagasabb.
Irányváltást és kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztéseket sürgetett.
A konkrét tervek közül a szélprogramot emelte ki: a keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, ami a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg.
Fontos lépésnek nevezte azt is, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel.
Ez a mostani, 700 megawattos szélerőművi kapacitástendernél nagyságrendekkel nagyobb léptéket jelentene. Tótth András korábban arról beszélt, hogy az új magyar energiastratégia keretrendszere az idei év végére készülhet el, és a kormány az ellátást elsősorban a nukleáris kapacitásokra és a megújulókra építené.
Az államtitkár a nyári paksi kiesésről is beszélt. Elmondása szerint a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényeikből, így sikerült orvosolni a krízist – hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség.
A hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek.
A csúcsórákban Magyarországon a legmagasabb az átlagos energiaköltség egész Európában, egyfajta potyautasként jelenünk meg a rendszerben, nem termelünk annyi villamos energiát, mint amennyit az ország elfogyaszt
- mondta.
Az államtitkár szerint azzal, hogy nem újították fel az energiaparkokat és nem építik ki a villamosenergia-termelő képességet, bizonyos beruházási összegek megspórolhatók, de folyamatosan plusz költségek merülnek fel azáltal, hogy a kiszolgáltatott órákban külföldről, drágán vásárol az ország villamos energiát.
Ezt az augusztusi hetek konkrét számokkal is alátámasztották: a paksi blokkok leállása idején a napi importszámla 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott, miközben az esti csúcsórákban az importigény a fizikai kapacitáskorlát közelébe ért.
Tótth András kitért a jelenlegi termelési szerkezetre is: a paksi atomerőmű a hazai felhasználás mintegy 30 százalékát biztosítja, emellé komoly naperőművi kapacitásokat sikerült kiépíteni, amelyeknek a termelése már meghaladta a gázerőműves kapacitásokét – ezek azonban szerinte nem működnek elég hatékonyan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
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