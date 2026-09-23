Új célszámok láttak napvilágot: még ambiciózusabbak a magyar szélenergia-tervek, mint eddig hittük

Magyarország energiaimport-kitettsége megközelíti a nyolcvan százalékot, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas – jelentette ki Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. A kormányzat a kitettség csökkentése érdekében többek között egy 8 gigawattos szélpark kiépítését tervezi 2040 és 2050 között, az új energiastratégia keretrendszere pedig az idei év végére készülhet el. Az államtitkár rámutatott, hogy a nyári paksi kiesés idején a napi importszámla 0,6 milliárdról közel 4 milliárd forintra ugrott, a csúcsórákban pedig az importigény a fizikai kapacitáskorlát közelébe ért. Tótth András szerint az ország egyfajta potyautasként jelenik meg az európai energiarendszerben, és a helyzet javításához kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség.

Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél a jelenlegi, mintegy nyolcvan százalékos importkitettség csökkentése mellett – mondta Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára a Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos balatonfüredi vándorgyűlésének nyitónapján - a konferenciáról az MTI tudósított.

Az államtitkár szerint bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimport-kitettsége megközelíti a nyolcvan százalékot, ami szerinte Európában a legmagasabb.

Irányváltást és kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztéseket sürgetett.

A konkrét tervek közül a szélprogramot emelte ki: a keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, ami a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg.

Energy Investment Forum 2026 Tótth András energetikai államtitkár is ott lesz a Portfolio őszi energetikai konferenciáján - kedvezményes jegyek már csak 4 napig! Információ és jelentkezés

Fontos lépésnek nevezte azt is, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel.

Ez a mostani, 700 megawattos szélerőművi kapacitástendernél nagyságrendekkel nagyobb léptéket jelentene. Tótth András korábban arról beszélt, hogy az új magyar energiastratégia keretrendszere az idei év végére készülhet el, és a kormány az ellátást elsősorban a nukleáris kapacitásokra és a megújulókra építené.

Az államtitkár a nyári paksi kiesésről is beszélt. Elmondása szerint a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényeikből, így sikerült orvosolni a krízist – hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség.

A hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek.

A csúcsórákban Magyarországon a legmagasabb az átlagos energiaköltség egész Európában, egyfajta potyautasként jelenünk meg a rendszerben, nem termelünk annyi villamos energiát, mint amennyit az ország elfogyaszt

- mondta.

Az államtitkár szerint azzal, hogy nem újították fel az energiaparkokat és nem építik ki a villamosenergia-termelő képességet, bizonyos beruházási összegek megspórolhatók, de folyamatosan plusz költségek merülnek fel azáltal, hogy a kiszolgáltatott órákban külföldről, drágán vásárol az ország villamos energiát.

Ezt az augusztusi hetek konkrét számokkal is alátámasztották: a paksi blokkok leállása idején a napi importszámla 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott, miközben az esti csúcsórákban az importigény a fizikai kapacitáskorlát közelébe ért.

Tótth András kitért a jelenlegi termelési szerkezetre is: a paksi atomerőmű a hazai felhasználás mintegy 30 százalékát biztosítja, emellé komoly naperőművi kapacitásokat sikerült kiépíteni, amelyeknek a termelése már meghaladta a gázerőműves kapacitásokét – ezek azonban szerinte nem működnek elég hatékonyan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt