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Új fejezet előtt a magyar energetika: októberben egy színpadon a kormányzati és vállalati tervek, ne maradjon le!
Gazdaság

Új fejezet előtt a magyar energetika: októberben egy színpadon a kormányzati és vállalati tervek, ne maradjon le!

Portfolio
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Merre fordul a kormányzati energiapolitika, milyen jövő vár a hazai szélenergiára, és helyet kaphatnak-e a kis moduláris reaktorok Magyarország energiaellátásában? Az október 8-i Portfolio Energy Investment Forumon az energetikai államtitkár, a legnagyobb magyar energiavállalatok vezetői és nemzetközi szakértők járják körül a következő évek legfontosabb döntéseit. Kedvezményes jegyek már csak négy napig!

A magyar energetika következő fejezetében egyszerre kell választ találni az ellátásbiztonság, a megfizethetőség és az új beruházások kérdéseire. Milyen irányokat érdemes újragondolni, mely technológiák kerülhetnek előtérbe, és hogyan lesz a tervekből finanszírozható, a rendszerbe is beilleszthető beruházás? Ezek a kérdések határozzák meg az idei Portfolio Energy Investment Forum programját.

A kormányzati tervekről közvetlenül Tótth András energetikai államtitkártól hallhatnak a résztvevők, aki a magyar energiapolitika következő négy évének prioritásait mutatja be. A vállalati nézőpontot olyan meghatározó szereplők hozzák el, mint Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója és Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója. A krízisek utáni stratégiai döntésekről szóló vezetői panelben Szekeres Eszter, a MET Hungary és a MET Central Europe vezérigazgatója is részt vesz.

Mi jöhet a napenergia felfutása után?

A következő beruházási hullám egyik nagy kérdése, milyen szerephez jut a szélenergia, az energiatárolás, a geotermia és a biogáz. A lehetőségekről és a beruházói szempontokról Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója is beszél. A fejlesztési tervek mellett azonban az is döntő, mit bír el a villamosenergia-rendszer: az elmúlt időszak energiakríziseinek tanulságait és a hálózat előtt álló feladatokat Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese mutatja be.

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A konferencia a hazai energiatermelés egy lehetséges új irányát is napirendre veszi. A kis moduláris reaktorok magyarországi jövőjéről Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője tart előadást. Az orosz gázról való leválás és a vállalati energiabeszerzés változó feltételei ugyancsak kiemelt témái lesznek a rendezvénynek.

A technológiai lehetőségek mellett a finanszírozásról is szó lesz: honnan érkezhet pénz az új projektekhez, és milyen a befektetői étvágy a magyar energiapiacon?

A beszélgetésben az Európai Beruházási Bankot (EIB) Kis Ferenc energetikai mérnök képviseli.

A szakmai program mellett az esemény remek networking lehetőséget is biztosít: a kávészünetek, az ebéd és a konferenciát záró állófogadás alkalmat adnak a személyes egyeztetésekre, új üzleti kapcsolatok kialakítására és a lehetséges együttműködések elindítására.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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