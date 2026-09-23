Új korszakot hozna a Médiatanács elnöke, visszamenőleg vizsgálják majd a média állami támogatását

Parlamenti meghallgatásán a fideszes képviselők felrótták neki a 2022-es ellenzéki kampányban vállalt tanácsadói szerepét. Polyák erre reagálva elmondta, hogy akkor nem egy konkrét pártot, hanem a teljes ellenzéket támogatta abban a reményben, hogy sikerül felszámolni a Fidesz médiapolitikáját. Azt ígérte, hogy hivatalba lépésével egyidejűleg megváltoztatja kommunikációs szokásait is, így a függetlenség megőrzése érdekében felhagy a politikai véleménynyilvánítással a saját közösségi oldalán, a jövőben pedig egy hivatalos elnöki felületen tájékoztatja majd a nyilvánosságot.

A Médiatanács a kedden megválasztott tagokkal már működőképes – miután a Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kaptak kellő támogatást –, az elnök ugyanakkor bízik abban, hogy a parlament a későbbiekben ellenzéki delegáltakat is megszavaz, elkerülve az egypárti működést.

Az új vezetés szigorúan számonkéri majd a közszolgálati csatornák híradóinak és közéleti műsorainak kiegyensúlyozottságát. Polyák hangsúlyozta, hogy a közmédia jelenleg átmeneti időszakot él át, hiszen még a vezérigazgatói pályázatot sem írták ki. Bár a műsorokat és a munkatársak teljesítményét folyamatosan monitorozzák majd, leszögezte, hogy nem indítanak politikai alapú boszorkányüldözést a korábbi rendszer kiszolgálóival szemben. A hatóság emellett vizsgálni fogja a piaci összefonódásokat is, így az Index és a Blikk kiadójának ügyét.

A névtelen lejárató cikkekkel és a politikai gyűlöletkeltéssel kapcsolatban az elnök rámutatott, hogy a Médiatanács korábban sem volt eszköztelen, ám az eddigi, néhány milliós bírságok nem tartották vissza a propagandistákat. A jövőben a hatóság szorosan együttműködik az ilyen tartalmakat figyelő civil szervezetekkel a rémhírterjesztés elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Példaként egy korábbi, mesterséges intelligenciával generált fideszes kampányvideót említett, amiben egy magyar apukát lőttek le a fronton, amely szerinte kimerítette ezt a fogalmat. A nemrég lezajlott választásokra utalva kiemelte, hogy a kormányváltásra voksolók egyértelműen nemet mondtak a mindent elárasztó, közpénzből finanszírozott politikai propagandára.

Az uniós médiarendelet értelmében a hatóság a 2025 augusztusa utáni állami hirdetési költéseket is vizsgálja majd, és ha bebizonyosodik a tiltott állami támogatás ténye a korábbi kormánypárthoz hű médiumoknál, a jogtalanul felvett összegeket vissza kell fizettetni.

A rádiós piacon a Retro Rádió frekvenciája megmarad, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) célja az, hogy a jövőben versenytársak is indulhassanak. Polyák megvédte a hatóság szakmai állományát, elmondása szerint ugyanis a hírközlési terület európai szinten is jól teljesített, a médiapiaci mulasztások pedig kizárólag a korábbi vezetőség politikai döntésein múltak. A teljes átláthatóság érdekében az új elnök felkéri az Állami Számvevőszéket az NMHH átvilágítására. Célként egy kiszámítható, párbeszédre épülő működést és maximális újságírói szabadságot jelölt meg, amellyel Magyarország visszatérhet a sajtószabadsági rangsorok élvonalába.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán