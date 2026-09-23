Új korszakot hozna a Médiatanács elnöke, visszamenőleg vizsgálják majd a média állami támogatását

Parlamenti meghallgatásán a fideszes képviselők felrótták neki a 2022-es ellenzéki kampányban vállalt tanácsadói szerepét. Polyák erre reagálva elmondta, hogy akkor nem egy konkrét pártot, hanem a teljes ellenzéket támogatta abban a reményben, hogy sikerül felszámolni a Fidesz médiapolitikáját. Azt ígérte, hogy hivatalba lépésével egyidejűleg megváltoztatja kommunikációs szokásait is, így a függetlenség megőrzése érdekében felhagy a politikai véleménynyilvánítással a saját közösségi oldalán, a jövőben pedig egy hivatalos elnöki felületen tájékoztatja majd a nyilvánosságot.
A Médiatanács a kedden megválasztott tagokkal már működőképes – miután a Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kaptak kellő támogatást –, az elnök ugyanakkor bízik abban, hogy a parlament a későbbiekben ellenzéki delegáltakat is megszavaz, elkerülve az egypárti működést.
Az új vezetés szigorúan számonkéri majd a közszolgálati csatornák híradóinak és közéleti műsorainak kiegyensúlyozottságát. Polyák hangsúlyozta, hogy a közmédia jelenleg átmeneti időszakot él át, hiszen még a vezérigazgatói pályázatot sem írták ki. Bár a műsorokat és a munkatársak teljesítményét folyamatosan monitorozzák majd, leszögezte, hogy nem indítanak politikai alapú boszorkányüldözést a korábbi rendszer kiszolgálóival szemben. A hatóság emellett vizsgálni fogja a piaci összefonódásokat is, így az Index és a Blikk kiadójának ügyét.
A névtelen lejárató cikkekkel és a politikai gyűlöletkeltéssel kapcsolatban az elnök rámutatott, hogy a Médiatanács korábban sem volt eszköztelen, ám az eddigi, néhány milliós bírságok nem tartották vissza a propagandistákat. A jövőben a hatóság szorosan együttműködik az ilyen tartalmakat figyelő civil szervezetekkel a rémhírterjesztés elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Példaként egy korábbi, mesterséges intelligenciával generált fideszes kampányvideót említett, amiben egy magyar apukát lőttek le a fronton, amely szerinte kimerítette ezt a fogalmat. A nemrég lezajlott választásokra utalva kiemelte, hogy a kormányváltásra voksolók egyértelműen nemet mondtak a mindent elárasztó, közpénzből finanszírozott politikai propagandára.
Az uniós médiarendelet értelmében a hatóság a 2025 augusztusa utáni állami hirdetési költéseket is vizsgálja majd, és ha bebizonyosodik a tiltott állami támogatás ténye a korábbi kormánypárthoz hű médiumoknál, a jogtalanul felvett összegeket vissza kell fizettetni.
A rádiós piacon a Retro Rádió frekvenciája megmarad, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) célja az, hogy a jövőben versenytársak is indulhassanak. Polyák megvédte a hatóság szakmai állományát, elmondása szerint ugyanis a hírközlési terület európai szinten is jól teljesített, a médiapiaci mulasztások pedig kizárólag a korábbi vezetőség politikai döntésein múltak. A teljes átláthatóság érdekében az új elnök felkéri az Állami Számvevőszéket az NMHH átvilágítására. Célként egy kiszámítható, párbeszédre épülő működést és maximális újságírói szabadságot jelölt meg, amellyel Magyarország visszatérhet a sajtószabadsági rangsorok élvonalába.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Erre vártunk 20 éve: visszatér az európai útra a magyar gazdaság?
A szerdai Checklistben az optimista inflációs előrejelzés.
Átalakulóban a globalizáció régi modellje: stratégiai döntés előtt áll Európa
Arnaud Marès, a Citi vezető európai közgazdászának előadása a Portfolio Future of Finance konferencián.
Feltárult a Tisza titka: a rekordalacsony vízállás ellenére is sokkolóan mély pontot találtak
Megnevezték azt is, hol.
Komoly figyelmeztetés érkezett a Volkswagennek, megszólalt a hitelminősítő
Csökkent a vállalat mozgástere.
Ünnepel Putyin a nagy megmérettetés után: "Oroszországot lehetetlen megfélemlíteni!"
Köszönetet mondott a Kreml vezetője.
Ritka felvétel szivárgott ki: a pilótafülkéből videózták le, ahogy az ukrán vadászgép megsemmisít egy orosz drónt
Infravörös önirányítású rakétát vetett be az ukrán pilóta.
Háromszor annyiba kerül a bankoknak egy támogatott hitel kezelése, mint egy piaci lakáshitel
Az Otthon Start hitelről beszélgettek a banki szakértők.
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.