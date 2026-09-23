Újabb front érkezik csütörtökön

Csütörtökön újabb front érkezik, és ugyan a felhőzet erősen megnövekszik, és több helyen is eshet,
de sok csapadék továbbra sem várható
- írja a HungaroMet Zrt.
Csütörtökre virradó éjszaka a nappal képződött gomolyfelhők nagyrészt feloszlanak, nagy területen kiderül az ég, ugyanakkor keleten maradnak felhősebb körzetek is. Emellett a dunántúli tájak fölé egy felhősáv nyúlik be, mely reggelre a középső országrész fölé helyeződik. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, a felhősebb tájakon lesz a legenyhébb a hajnal, ugyanakkor a derült hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben, illetve a Homokhátságon ennél jóval alacsonyabb értékek valószínűek, akár gyenge fagy, talajmenti fagy is előfordulhat!
Csütörtökön változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, majd a déli, kora délutáni órákra északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég. Kora este kezdhet el északnyugati irányból határozottan csökkenni a felhőtakaró. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt.
Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő mennyiségre számítani, sőt maradhatnak száraz területek is!
A délnyugati, nyugati, majd az északnyugati irányba forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések. Záporok, zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
Péntek hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Délután általában 18, 21 fokra számíthatunk.
Szombat hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Csapadékra kicsi az esély. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban általában 3, 10, délután többnyire 20, 23 fok várható.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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