Újabb fűtési szezon, újabb gázválság? Meglepő képet mutat a magyar helyzet

Lassan hozzászoktunk ahhoz, hogy amikor megérkezik az első komolyabb lehűlés Európába, nyomában egy gázválság is ott figyel. 2021-ben az ársokk, 2022-ben az ellátásbiztonsági pánik, 2026 januárjában pedig egy sarkvidéki hidegfront darálta be az európai készleteket. Az elmúlt hetekben ismét felmerült, hogy a horizonton egy újabb krízishelyzet kezd derengeni: az uniós gáztárolók 70 százalékon állnak (ami időarányosan legalább tízéves negatív rekord), miközben az európai gázpiaci benchmark, a TTF jegyzése 75 euró megawattóránként, tehát év eleje óta megháromszorozódott az európai földgáz ára.
Magyarország viszont kilóg a sorból, és azt is kifejtjük, hogy miért. Bár a hírek alapján azt gondolhatnánk, hogy mindjárt elfogynak a gázkészletek, a lenti grafikonunk jól érzékelteti majd, hogy a töltöttség bőven meghaladja az elmúlt tíz év minimumát. A hazai tárolók szeptember 21-én 74 százalékon álltak, nagyjából 4,7 milliárd köbméternyi gázzal, ami valamivel több, mint tavaly ilyenkor (71,8 százalék).
A tízéves szeptemberi töltöttségi átlagtól (79,2 százalék) hazánk is elmarad, de míg az idei uniós készlet mintegy 17 százalékponttal kisebb, a magyar csak öttel.
A hazai, 79,2 százalékos tízéves szeptemberi átlagot ráadásul jelentősen felfelé húzza négy kiugró év: 2019-ben, 2020-ban, 2023-ban és 2024-ben 93–96 százalék között alakult a töltöttség. Az említett évek nélkül a fennmaradó hat év átlaga 69,4 százalék, amelyet a jelenlegi szint több mint négy százalékponttal meghalad.
A magyar készlethelyzet tehát nem tekinthető kiugróan alacsonynak.
Mivel a hazai gázfogyasztáshoz képest a hazai tároló kapacitás európai összevetésben magas, ezért érdemes a kapacitásarányos töltöttség mellett a belföldi fogyasztáshoz is viszonyítani a rendelkezésre álló készleteket. Jelenleg ez 53,1 százalék, ami bár elmarad a tízéves átlagunktól (55,1 százalék), de európai összevetésben kiugróan magas, mert az uniós érték 22 százalék körül mozog. A hazai tárolókapacitás 6,3 milliárd köbméter, miközben az éves fogyasztás 8,5-9 milliárd köbméter körül alakult az elmúlt években, így fogyasztásarányosan Európa egyik legnagyobb tárolórendszerét működtetjük.
Tehát gáz van, csak nem olcsó. Ráadásul a fundamentumok egyértelműen a drágulás irányába mutatnak rövid távon. Az iráni háború nem úgy tűnik, hogy hamarosan véget érne és ha meg is történik, a katari LNG-termelés a korábbi rakétatámadás miatt nem is lesz a régi még legalább három évig. Emiatt a következő periódusban mindenképp szűkületre kell számítani az LNG-piacon - azon, amelyik forrás az európai gázellátás közel felét biztosítja.
Ha a tecnikai oldalt nézzük, akkor a TTF következő havi árjegyzése 2023 tavaszától 2026 elejéig nagyjából 25–58 euró/MWh sávban mozgott. Idén ebből tört ki felfelé, és a jegyzés jelenleg a 2022-es válság utáni fontos technikai szinten áll. Ez az a zóna, amely az előző energiaválság során támaszként, majd az oldalazás során ellenállásként működött.
A rossz hír, hogy amíg a lenti grafikonon jelzett szürke zóna felett van az ár, addig nagyobb esély van a gázárak emelkedésére (technikai alapon).
A földgáztárolók mellett igen fontos a folyamatos gázimport is az ellátás szempontjából. Magyarország az elmúlt években arra volt berendezkedve, hogy déli irányból szerezze be a felhasználásának nagy részét, lényegében orosz forrásból. Azonban 2027 őszén élesedik az EU "gázfegyvere", és tilos lesz orosz gázt importálni az EU területére. Emiatt a déli, Szerbián keresztül érkező import akár teljesen megszűnhet.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy szeptemberi interjújában ugyanakkor nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy az orosz forrás megmaradjon, amennyiben az EU is ilyen irányba mozdulna el.
Ha csak az infrastruktúrát nézzük, akkor Magyarország felkészült a váltásra. A szomszédos gázkapcsoaltok jól kiépítettek, az északnyugati import irány önmagában is elegendő lehet, ugyanis az osztrák és a szlovák kapacitás együtt több mint 9 milliárd köbméter, ami elméletben lefedné a teljes igényt. Emellett ott van Románia is: 2027 környékén termelésbe állhat a Fekete-tengeri Neptun Deep mező, amely évi 8 milliárd köbméter új forrást hoz a régióba, valamint ne feledkezzünk meg a horvát irányról és később az ukrán kitermelésről sem.
Összefoglalva: 2027 őszétől a déli fókusz három-négy főbb irányra szakadhat, és a magyar földgázellátást immár jelentős részben LNG-forrásból lehet majd kielégíteni.
Ráadásul előállhat egy olyan helyzet, hogy az ellátásunk oroszlánrészét biztosító szerb vezeték a vártnál hamarabb leáll. Ugyanis a Török Áramlat részének tekinthető gázvezetékó 51 százalékban a Gazprom kezében van. Ebben a helyzetben elméletben előfordulhat, hogy a magyar és szlovák import várható kiesése miatt az orosz fél - akár politikai célzattal - megkérdőjelezi az évi mintegy 14 milliárd köbméteres vezeték további működtetését a 2-3 milliárd köbméteres szerb igény kiszolgálására.
Ugyanakkor nehezen elképzelhető szenárió, hiszen jelentős bevételkiesést okozna Oroszországnak, és árthatna az EU közvetlen szomszédságában fekvő Szerbiával ápolt, Moszkva számára fontos kapcsolatoknak.
Szumma szummárum: a horizonton feltűnő ellátási válság csak egy délibáb.
- Jelenleg nem fenyeget gázhiány,
- a tárolókban több gáz van, mint tavaly ilyenkor,
- az importirányok adottak, és
- szükség esetén a stratégiai készletek — az MSZKSZ 1,3 milliárd köbméteres biztonsági készlete és a 2022-ben igen drágán beszerzett 739 millió köbméteres különleges földgázkészlet mennyiség — is rendelkezésre áll végső menedékként.
Ettől függetlenül a 2027-es leválás kényelmetlen pillanatban érkezik: akkor, amikor a globális LNG-kínálati hullám még csak épül, a regionális likviditás szűkül, a déli vezeték sorsa a Gazprom döntésén múlik. A kérdés nem az, lesz-e gáz, hanem az, hogy mennyibe kerül majd.
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