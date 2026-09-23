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Veszélyes jelre figyelmeztetnek a kutatók: ha ez a hétköznapi dolog nehezedre esik, az a korai halál előjele is lehet
Gazdaság

Veszélyes jelre figyelmeztetnek a kutatók: ha ez a hétköznapi dolog nehezedre esik, az a korai halál előjele is lehet

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Egy dél-koreai kutatás szerint azoknál az idősebb felnőtteknél, akiknél az évek során fokozatosan romlott a mindennapi teendők önálló elvégzésének képessége, lényegesen magasabb volt a halálozási kockázat, amelyben a depressziós tünetek is szerepet játszhattak - számolt be a Science Alert.

A Jonszej Egyetem kutatói, Pek Szonguk és Jun Dzsinha a Koreai Idősödési Hosszanti Vizsgálat (Korean Longitudinal Study of Aging) adatbázisát elemezték. A kutatásban 6033, 45 év feletti személy vett részt, akik 2006 és 2014 között rendszeresen beszámoltak arról, hogy mennyi segítségre szorulnak az úgynevezett instrumentális mindennapi tevékenységeik (IADL) során. Ebbe a körbe tartozik egyebek mellett a bevásárlás, a főzés, a mosás, a közlekedés, a pénzügyek intézése és a gyógyszerszedés, vagyis az önálló életvitelhez szükséges készségek, megkülönböztetve azokat az olyan alapvető önellátási funkcióktól, mint a tisztálkodás vagy az öltözködés.

A résztvevők túlnyomó többségénél, 5757 személynél (95,4 százalék) a korlátozottság szintje mindvégig alacsony maradt. Egy kisebb, 276 fős csoportban ugyanakkor a nehézségek fokozatosan felerősödtek, így a 20 pontos skálán mért átlagos korlátozottsági pontszámuk nyolc év alatt 1,8-ról 7,3-ra emelkedett.

A résztvevők 2016-ban egy depressziós tüneteket mérő kérdőívet töltöttek ki, majd a kutatók 2024-ig követték nyomon a haláleseteket.

A romló funkciójú csoportban lényegesen több depressziós tünetet regisztráltak.

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A statisztikai elemzések alapján a depressziós tünetek a mindennapi működés romlása és a halálozás közötti összefüggés mintegy 16 százalékát magyarázták, ami számottevő arány, de a kapcsolat nagyobb részét még nyitva hagyja.

A számok önmagukért beszélnek, hiszen a romló állapotú csoportban 276-ból 187-en hunytak el a követési időszak alatt, míg a stabil csoportban 5757-ből 1067-en. Az életkor, a krónikus betegségek, a jövedelem, a fizikai aktivitás és az alapvető önellátási képesség figyelembevétele után

a növekvő korlátozottságú csoport halálozási kockázata csaknem a kétszerese volt a többiekének.

A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák a vizsgálat korlátait is. Megfigyeléses kutatásról van szó, amely önmagában nem bizonyítja az ok-okozati kapcsolatot, emellett nem tudták teljeskörűen figyelembe venni a demencia, a törékenység, a tápláltsági állapot vagy a társas elszigeteltség hatásait sem. Az elemzés ráadásul csak azokra a résztvevőkre terjedt ki, akik 2016-ban még életben voltak és válaszoltak a felmérésre. Az sem kizárt, hogy az összefüggés fordított irányú, hiszen korábbi kutatások szerint a depressziós tünetek önmagukban is ronthatják a mindennapi feladatok ellátásának képességét.

A GeroScience című szakfolyóiratban megjelent tanulmány legfőbb tanulsága mégis a gyakorlatban rejlik. Ha egy korábban rutinszerű tevékenység – például a bevásárlás, a gyógyszerszedés vagy a számlák rendezése – nehézkessé válik, mindenképpen érdemes kideríteni az okát. A háttérben állhat fizikai akadály, testi megbetegedés vagy érzelmi nehézség is, egy időben elkezdett párbeszéd pedig segíthet feltárni a valódi szükségleteket.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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