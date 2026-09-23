Viharfelhők gyülekeznek - újabb döntés ronthatja Trump esélyeit a közelgő félidős választáson

Az amerikai gazdaság erősödése és az inflációs nyomás fokozódása újabb kamatemelés felé terelheti a jegybankot, a piacokon pedig már egyre inkább beárazzák a szigorítást. A Reuters szerint a befektetők szerdán már körülbelül 70 százalékos esélyt adtak annak, hogy a jegyban október végén ismét emeli az irányadó kamatot. Az időzítés meglehetősen érzékennyé teszi a helyzetet, mert
az amerikai időközi választás előtt mindössze néhány nappal dönthet a Fed.
Az S&P Global szerdán közzétett előzetes felmérése szerint az amerikai üzleti aktivitás összesített mutatója szeptemberben 2021 júliusa óta nem látott szintre emelkedett. A vállalatok által fizetett inputárak mutatója közben közel négyéves csúcsra ugrott, ami arra utal, hogy a cégek költségnyomása ismét erősödik.
Az inflációs kockázatot persze az energiaárak is jelentősen növelik:
- a Brent olaj ára szerdán mintegy 2 százalékkal nőtt, így hordónként 101 dollár fölé emelkedett, miközben
- az amerikai dízel átlagára gallononként meghaladta a 6,50 dollárt.
A dízel drágulása szélesebb körben is megjelenhet az árakban, mivel a mezőgazdaságban, a termelésben és az áruszállításban is alapvető üzemanyag.
Michael Barr Fed-kormányzó szerint azonban az inflációs cél elérését fenyegető kockázatok úgy nőttek, hogy közben a munkaerőpiaci veszélyek mérséklődtek. Úgy látja, további kamatemelésekre lehet szükség az infláció időben történő visszaszorításához. A Fed múlt héten egyhangúlag 3,75–4 százalékra emelte az alapkamatot, és a 18 döntéshozóból 16 legalább még egy idei emelést jelzett előre.
A kötvénypiacon is erősödött a szigorúbb monetáris politika várakozás, így az amerikai tízéves államkötvény hozama a 2007 óta nem látott 5 százalékos szint fölé emelkedett. Az ötéves kötvények hozama szintén 19 éves csúcsra ugrott, amit az aukción tapasztalt gyenge kereslet is erősített. A magasabb hozamok növelik az állami, vállalati és lakossági hitelfelvétel költségeit,
a 30 éves amerikai jelzáloghitelek átlagkamata már 7,12 százalékra emelkedett.
Az újabb kamatemelés a november 3-i választás előtt komoly politikai kockázatot jelent Trump pártjának, akik a Kongresszus mindkét házában szűk többségüket próbálják védeni.
A magas hitelköltségek és az üzemanyagárak tovább ronthatják a megélhetési helyzetet, amely a felmérések szerint a választók egyik legfontosabb aggodalma. Trump korábban politikai döntésnek nevezte a kamatemelést, és az energiaárak mérséklésére többek között az iráni háború lezárását és az amerikai dízelexport korlátozását vetette fel, amit a Fehér Ház legutóbbi megszólalásában "kacsának" nevezett.
A Fed döntése persze közel sem csak a választások miatt fontos, hiszen ha az energiaárak és a vállalati költségek tartósan magasan maradnak, az infláció csökkenése elhúzódhat, ami további szigorításokat tehet szükségessé. Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke arra figyelmeztetett, hogy a jegybanknak nem szabad automatikusan arra számítania, hogy az olajárakból eredő inflációs nyomás magától gyorsan megszűnik.
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