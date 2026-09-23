Vitézy Dávid zöld utat kaphatnak a gigantikus magyar metró- és vasútfejlesztések

2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány - jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán szerdán.
Vitézy Dávid azt írta: az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes, 4,2 milliárd eurós – mintegy 1600 milliárd forintos – kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia - tette hozzá.
A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhetővé tételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a 4,2 milliárd eurónyi forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet- és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket.
Ebből a pénzből lehet elindítani többek között a H5-ös szentendrei, valamint a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV-vonalak felújítását, az M3-as metró meghosszabbítását Újpest-központtól Rákospalota-Újpest vasútállomásig, a budapesti elővárosi vasút fejlesztését, valamint számos vidéki vasútvonal korszerűsítését - írta. Megjegyezte, az eredeti - 6,3 milliárd eurós - összegből 2024 végén egymilliárd, 2025 végén pedig újabb egymilliárd euró vált végleg elérhetetlenné, mert az előző kormány nem teljesítette időben az uniós források feloldásához szükséges antikorrupciós feltételeket.
Vitézy Dávid bejegyzése szerint ez, "az Orbán-kormány által elvesztegetett 2 milliárd euró" két budapesti metróhosszabbítás vagy a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes magyar szakaszának ára.
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