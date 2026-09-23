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Vitézy Dávid zöld utat kaphatnak a gigantikus magyar metró- és vasútfejlesztések
Gazdaság

Vitézy Dávid zöld utat kaphatnak a gigantikus magyar metró- és vasútfejlesztések

MTI
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Az Európai Bizottság javasolta a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós – mintegy 1600 milliárd forintos – magyar kohéziós keret teljes felszabadítását, miután pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit. A végső döntést az Európai Tanácsnak kell meghoznia. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a forrásból 2029-ig többek között HÉV-felújításokat, az M3-as metró meghosszabbítását, elővárosi vasútfejlesztést és vidéki vasútvonalak korszerűsítését lehet finanszírozni. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az eredeti 6,3 milliárd eurós keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben az uniós antikorrupciós feltételeket.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány - jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán szerdán.

Vitézy Dávid azt írta: az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes, 4,2 milliárd eurós – mintegy 1600 milliárd forintos – kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia - tette hozzá.

A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhetővé tételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a 4,2 milliárd eurónyi forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet- és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket.

Ebből a pénzből lehet elindítani többek között a H5-ös szentendrei, valamint a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV-vonalak felújítását, az M3-as metró meghosszabbítását Újpest-központtól Rákospalota-Újpest vasútállomásig, a budapesti elővárosi vasút fejlesztését, valamint számos vidéki vasútvonal korszerűsítését - írta. Megjegyezte, az eredeti - 6,3 milliárd eurós - összegből 2024 végén egymilliárd, 2025 végén pedig újabb egymilliárd euró vált végleg elérhetetlenné, mert az előző kormány nem teljesítette időben az uniós források feloldásához szükséges antikorrupciós feltételeket.

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Vitézy Dávid bejegyzése szerint ez, "az Orbán-kormány által elvesztegetett 2 milliárd euró" két budapesti metróhosszabbítás vagy a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes magyar szakaszának ára.

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