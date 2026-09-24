Asztalra csapott a Nyugdíjguru: minimum meg kellene duplázni a legszegényebb nyugdíjasokra célzott juttatásokat

Jövő év elejétől az öregségi nyugdíj legkisebb összege 120 ezer forintra nő, míg a 120-140 ezer forint közötti sávban kiegészítő emelésre számíthatnak az érintettek. Ezek a változások Farkas András szerint érintik a méltányossági ellátások rendszerét is, hiszen a kapcsolódó jelenlegi jövedelmi korlátok túlságosan alacsonnyá válnak.

Tavaly, 2025-ben a kivételes nyugdíjemelés jövedelmi határát már 140 ezer forintra emelték, és ez a küszöbérték van érvényben az idei évben is. Az egyszeri segély korlátai azonban évek óta változatlanok:

egyedülállók esetében 120 ezer,

a közös háztartásban élőknél 100 ezer forint, míg

rendkívül indokolt esetben – a Magyar Államkincstár hatáskörében – 150 ezer forint a felső határ.

Ezeket az összegeket jövő évtől az új minimálnyugdíjhoz és az afölött várható sávos emelésekhez kellene igazítani – szorgalmazza Farkas András.

A legésszerűbb lépés szerinte az lenne, ha a küszöbértékeket a mindenkori relatív szegénységi küszöbhöz (a medián ekvivalens jövedelem 60%-ához) kötnék, amely 2027-ben várhatóan 180 ezer forint lesz. Ennek alapján a kivételes nyugdíjemelés és az egyedülállók egyszeri segélyének jövedelmi korlátja 180 ezer forintra, a közös háztartásban élőké 140 ezer forintra, a rendkívüli eseteké pedig 200 ezer forintra emelkedhetne. Emellett fontos lenne bevezetni a küszöbértékek automatikus, inflációkövető éves emelését is.

A jogosultsági határok kitolása mellett elengedhetetlen maguknak az ellátási összegeknek az érdemi növelése is.

Jelenleg a méltányossági nyugdíjemelés havonta 3 ezer és 8 ezer forint,

az egyszeri segély pedig 15 ezer és 50 ezer forint közötti összeg lehet.

Ezek a tételek mára jócskán veszítettek reálértékükből, jövőre pedig végképp elégtelenek lesznek a rászorulók megsegítésére.

Farkas konkrét javaslattal is él: szerinte a valódi támogatáshoz ezeket az összegeket legalább meg kellene duplázni.

Ehhez viszont a jelenlegi, rendkívül szűkös költségvetési kereteket is bővíteni kell. Az idei, 2026-os költségvetésben méltányossági nyugdíjemelésre mindössze 1 milliárd, egyszeri segélyre pedig 600 millió forint áll rendelkezésre, ami egyetlen forinttal sem haladja meg a tavalyi keretet. Ahhoz, hogy a rendszer 2027-ben is működőképes maradjon, és fedezetet nyújtson a megemelt támogatásokra, a jövő évi költségvetésben legalább 20 milliárd forintot kellene elkülöníteni erre a célra.

Arra az esetre, ha a döntéshozók nem hajtanák végre ezeket az elengedhetetlen emeléseket jövőre, Farkas azt tanácsolja az érintett nyugdíjasoknak, hogy már 2027 legelső napjaiban nyújtsák be kérelmüket. A szűkös költségvetési keret ugyanis hamar kimerülhet, azután a késlekedők akár egy teljes évet is várhatnak a következő lehetőségre. A kérelmeket a kormányablakokban vagy elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül is be lehet benyújtani.

A nyugdíjszakértő írásában arra is emlékeztet: arról még nincs konkrét tudásunk, hogy jövőre miként fogják emelni a 140 ezer forint fölötti nyugdíjakat (például itt is érvényesülhet-e valamilyen differenciálás). Ezekre a kérdésekre az október 31-én benyújtandó 2027-es költségvetési törvénytervezetből kaphatnak majd választ az érintettek.

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