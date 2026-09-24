Beavatkozás az üzemanyagpiacon: kettős lépésre készül Magyarország szomszédja

Az osztrák kormány terve szerint literenként 6,7 centtel csökkenne az ásványolajadó, emellett pedig 3,5 centben korlátoznák az ásványolaj-ipari szereplők árrését. Az alacsonyabb nettó ár miatt fizetendő kisebb áfával együtt

a fogyasztóknál elméletileg mintegy 12,2 centes literenkénti árcsökkenés jelentkezhet.

Az intézkedéshez ugyanakkor még módosítani kell az ásványolajadóról szóló törvényt, amiről az osztrák parlament szeptember végén dönthet. Christian Stocker osztrák kancellár az intézkedést az emelkedő megélhetési költségekkel indokolta.

Nem csak Ausztria készül beavatkozásra: Németország októbertől szintén átmenetileg csökkentené a benzinre és a dízelre rakódó energiaadót, ami az áfahatással együtt mintegy 17 centes könnyítést jelenthet literenként.

A két ország példája jól mutatja, hogy

az európai kormányok a magas üzemanyagárak mellett egyre közvetlenebb eszközökkel próbálják tompítani a fogyasztók terheit

Ezzel a jelenséggel részletesen is foglalkoztunk ebben az elemzésünkben.

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