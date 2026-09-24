Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését

A jegybank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója az inflációra ható külső tényezőkkel kezdte helyzetértékelését. A szakember elmondta, hogy a nyersanyagárak és az élelmiszerárak egyaránt felfelé tolódtak június óta, ami előre tekintve magasabb inflációs kockázatokat eredményez.

Ennek ellenére a hazai inflációs dinamika mindenki számára meglepően alacsony volt

- állapította meg Balatoni András. A szerkezet megvizsgálása után az MNB megállapította, hogy a legnagyobb meglepetést az élelmiszerek és az iparcikkek termékkörei okozták, amelyek a leginkább érzékenyek a forint árfolyamának elmozdulására. Mindez arra utalhat, hogy

a forint áprilisi erősödése a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba,

a folyamat pedig a következő hónapokban folytatódhat.