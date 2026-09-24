Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését

Élénkül az ipar, de ez pontszerű
Balatoni András a mezőgazdaság után az ipari kilátásokra tért át. A szakértő üdvözölte, hogy az ipar 2022 óta nem látott jó teljesítményt nyújt, de elmondta, hogy
ez nem egy általános konjunktúrának, hanem az újonnan megépült kapacitások termelésbe állásának köszönhető.
Érdemben fékezi a növekedést a mezőgazdaság
Balatoni András hangsúlyozta, hogy a műholdas adatok alapján a mezőgazdaság idei kibocsátása a 2022-es aszályos évhez hasonlóan alakulhat, ami így érdemben fékezni fogja majd a gazdasági növekedést. 2027-ben ez a fékező hatás elmúlhat, de a 2020 előtti időszak tartós konjunktúrája a változó klímámnak köszönhetően nem fog visszatérni.
2027-ben gyorsulni fog az infláció
Balatoni András elmondta, hogy a magasabb globális gázár, olajár és élelmiszerár, illetve a dohánytermékek magasabb jövedéki adója gyorsítani fogja a hazai árak emelkedési ütemét, így a jegybank most 0,8 százalékponttal felfelé módosította 2027-es átlagos előrejelzését.
A következő évben 3,1 százalék lehet az átlagos infláció.
Balatoni András ismerteti az MNB új előrejelzéseit
A jegybank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója az inflációra ható külső tényezőkkel kezdte helyzetértékelését. A szakember elmondta, hogy a nyersanyagárak és az élelmiszerárak egyaránt felfelé tolódtak június óta, ami előre tekintve magasabb inflációs kockázatokat eredményez.
Ennek ellenére a hazai inflációs dinamika mindenki számára meglepően alacsony volt
- állapította meg Balatoni András. A szerkezet megvizsgálása után az MNB megállapította, hogy a legnagyobb meglepetést az élelmiszerek és az iparcikkek termékkörei okozták, amelyek a leginkább érzékenyek a forint árfolyamának elmozdulására. Mindez arra utalhat, hogy
a forint áprilisi erősödése a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba,
a folyamat pedig a következő hónapokban folytatódhat.
Kezdődik a sajtótájékoztató
A sajtótájékoztató az inflációs cél csökkentésének kérdéskörével kezdődik, ez ugyanis érdemben megváltoztatta a makrogazdasági előrejelzések peremfeltételeit - mondta el bevezetőjében Várpalotai Viktor.
A szakember kiemelte, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés támogatja a magyar gazdaság stabilitását és a nemzetközi gyakorlatokhoz való alkalmazkodást.
Várpalotai Viktor azt is elmondta, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés már az új, 2,5 százalékos inflációs cél fényében készült.
Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?
2028-tól a jelenlegi 3 százalékról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely fenntartja a cél körüli plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávot – jelentette be kedden a jegybank. Ezzel több mint húsz év után először változik a monetáris politika egyik legfontosabb horgonya. Emellett a jegybank arról is döntött, hogy jövőre az eddigi tizenkettő helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tart, vagyis ritkábban ülésezik majd a Monetáris Tanács. De mit jelentenek ezek pontosan a monetáris politika szempontjából? Tényleg most tette meg az első lépést Magyarország az euróbevezetés felé vezető úton?
Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését
Hamarosan bemutatja szeptemberi Inflációs jelentését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az előrejelzések sarokszámait már a keddi kamatdöntés alkalmával nyilvánosságra hozták, Varga Mihály jegybankelnök pedig a friss előrejelzésekkel is indokolta a Monetáris Tanács szeptemberi döntését.
A közleménnyel egy időben publikált növekedési és inflációs legyezőábrából kiderült, hogy
2026-ban az infláció és a GDP-növekedés átlagos értéke egyaránt 1,8 százalék lehet, jövőre azonban mindkét mutató számottevően gyorsulni fog.
A magas energia- és élelmiszerárak miatt az inflációs kockázatok 2027-ben végig magasak maradhatnak, így az éves fogyasztói árindex átlagosan 3,1 százalék lehet. A mutató 2028-ban várhatóan 2,6 százalékra mérséklődik majd.
A növekedés terén szintén gyorsulás várható: 2027-ben 2,9, míg 2028-ban 2,8 százalék lehet a magyar GDP bővülési üteme.
|Az MNB 2026 júniusi és szeptemberi előrejelzései (éves átlag, %)
|2026-ra
|2027-re
|2028-ra
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|Fogyasztóiár-index *
|1,8
|1,8
|2,3
|3,1
|3,0
|2,6
|GDP-növekedés
|2,0
|1,8
|3,0
|2,9
|2,9
|2,8
|* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a most csökkentett 2,5%-os inflációs célra "zár". Forrás: MNB, Portfolio.
Most ezen előrejelzések hátterét, illetve részleteit ismerhetjük meg, a sajtótájékoztatóról ebben a cikkben percről percre tudósítunk.
A jegybank keddi döntései fontos mérföldkövet jelentenek a magyar gazdaság számára, hiszen a korábban kiszivárgott értesüléseknek megfelelően az MNB megállította a kamatcsökkentési ciklust és 2028. január 1-jével 2,5 százalékra mérsékelte a középtávú inflációs célt.
A döntések hátteréről és következményeiről alábbi cikkeinkben olvashatnak:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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