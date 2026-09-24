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Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését
Gazdaság

Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését

Portfolio
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Csütörtökön 10 órától sajtótájékoztató keretében ismerteti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi Inflációs jelentését. Az aktuális makrogazdasági előrejelzéseket tartalmazó dokumentum sarokszámait már kedden megismerhettük (ebből kiderült, hogy az idei évre átlagosan 1,8 százalékos növekedést és ugyanekkora inflációt vár a jegybank stábja), most viszont kiderülnek a részletes prognózisok is. Az eseményről ebben a cikkben percről percre tudósítunk.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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Élénkül az ipar, de ez pontszerű

Balatoni András a mezőgazdaság után az ipari kilátásokra tért át. A szakértő üdvözölte, hogy az ipar 2022 óta nem látott jó teljesítményt nyújt, de elmondta, hogy

ez nem egy általános konjunktúrának, hanem az újonnan megépült kapacitások termelésbe állásának köszönhető.

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Íme a főbb előrejelzések és azok változása

mnb nt
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Érdemben fékezi a növekedést a mezőgazdaság

Balatoni András hangsúlyozta, hogy a műholdas adatok alapján a mezőgazdaság idei kibocsátása a 2022-es aszályos évhez hasonlóan alakulhat, ami így érdemben fékezni fogja majd a gazdasági növekedést. 2027-ben ez a fékező hatás elmúlhat, de a 2020 előtti időszak tartós konjunktúrája a változó klímámnak köszönhetően nem fog visszatérni.

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2027-ben gyorsulni fog az infláció

Balatoni András elmondta, hogy a magasabb globális gázár, olajár és élelmiszerár, illetve a dohánytermékek magasabb jövedéki adója gyorsítani fogja a hazai árak emelkedési ütemét, így a jegybank most 0,8 százalékponttal felfelé módosította 2027-es átlagos előrejelzését.

A következő évben 3,1 százalék lehet az átlagos infláció.

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Balatoni András ismerteti az MNB új előrejelzéseit

A jegybank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója az inflációra ható külső tényezőkkel kezdte helyzetértékelését. A szakember elmondta, hogy a nyersanyagárak és az élelmiszerárak egyaránt felfelé tolódtak június óta, ami előre tekintve magasabb inflációs kockázatokat eredményez.

Ennek ellenére a hazai inflációs dinamika mindenki számára meglepően alacsony volt

- állapította meg Balatoni András. A szerkezet megvizsgálása után az MNB megállapította, hogy a legnagyobb meglepetést az élelmiszerek és az iparcikkek termékkörei okozták, amelyek a leginkább érzékenyek a forint árfolyamának elmozdulására. Mindez arra utalhat, hogy

a forint áprilisi erősödése a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba,

a folyamat pedig a következő hónapokban folytatódhat.

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Kezdődik a sajtótájékoztató

A sajtótájékoztató az inflációs cél csökkentésének kérdéskörével kezdődik, ez ugyanis érdemben megváltoztatta a makrogazdasági előrejelzések peremfeltételeit - mondta el bevezetőjében Várpalotai Viktor.

A szakember kiemelte, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés támogatja a magyar gazdaság stabilitását és a nemzetközi gyakorlatokhoz való alkalmazkodást.

Várpalotai Viktor azt is elmondta, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés már az új, 2,5 százalékos inflációs cél fényében készült.

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Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?

2028-tól a jelenlegi 3 százalékról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely fenntartja a cél körüli plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávot – jelentette be kedden a jegybank. Ezzel több mint húsz év után először változik a monetáris politika egyik legfontosabb horgonya. Emellett a jegybank arról is döntött, hogy jövőre az eddigi tizenkettő helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tart, vagyis ritkábban ülésezik majd a Monetáris Tanács. De mit jelentenek ezek pontosan a monetáris politika szempontjából? Tényleg most tette meg az első lépést Magyarország az euróbevezetés felé vezető úton?

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Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?
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Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését

Hamarosan bemutatja szeptemberi Inflációs jelentését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az előrejelzések sarokszámait már a keddi kamatdöntés alkalmával nyilvánosságra hozták, Varga Mihály jegybankelnök pedig a friss előrejelzésekkel is indokolta a Monetáris Tanács szeptemberi döntését.

A közleménnyel egy időben publikált növekedési és inflációs legyezőábrából kiderült, hogy

2026-ban az infláció és a GDP-növekedés átlagos értéke egyaránt 1,8 százalék lehet, jövőre azonban mindkét mutató számottevően gyorsulni fog.

A magas energia- és élelmiszerárak miatt az inflációs kockázatok 2027-ben végig magasak maradhatnak, így az éves fogyasztói árindex átlagosan 3,1 százalék lehet. A mutató 2028-ban várhatóan 2,6 százalékra mérséklődik majd.

A növekedés terén szintén gyorsulás várható: 2027-ben 2,9, míg 2028-ban 2,8 százalék lehet a magyar GDP bővülési üteme.

Az MNB 2026 júniusi és szeptemberi előrejelzései (éves átlag, %)    
  2026-ra 2027-re 2028-ra
  jún. szept. jún. szept. jún. szept.
Fogyasztóiár-index * 1,8 1,8 2,3 3,1 3,0 2,6
GDP-növekedés 2,0 1,8 3,0 2,9 2,9 2,8
* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a most csökkentett 2,5%-os inflációs célra "zár". Forrás: MNB, Portfolio.

Most ezen előrejelzések hátterét, illetve részleteit ismerhetjük meg, a sajtótájékoztatóról ebben a cikkben percről percre tudósítunk.

A jegybank keddi döntései fontos mérföldkövet jelentenek a magyar gazdaság számára, hiszen a korábban kiszivárgott értesüléseknek megfelelően az MNB megállította a kamatcsökkentési ciklust és 2028. január 1-jével 2,5 százalékra mérsékelte a középtávú inflációs célt.

A döntések hátteréről és következményeiről alábbi cikkeinkben olvashatnak:

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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