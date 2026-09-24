Dízelár-sokk Európában: mi lehet a következő lépés?

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Két geopolitikai sokk miatt rendkívül szűkössé vált a globális dízelpiac, Magyarországon pedig tovább nehezíti a helyzetet, hogy az árképzésben korábban meglévő tartalékok szinte teljesen elfogytak. A dízelpiaci nehézségek egész Európát érintik, a kontinensen egyre több kormány avatkozik be valamilyen módon, sőt, már az összehangolt uniós fellépés is napirendre került. De mi a helyzet Magyarországgal: mekkora mozgástér maradt még a kormány kezében, milyen eszközökkel lehetne tompítani a dízelár-sokkot, és melyik az a megoldás, amihez a mostani helyzetben különösen veszélyes lenne nyúlni?

Drága a dízel, ráadásul bezuhant a puffer

Lassan már a csapból is ez folyik, szóval nem ragozzuk túl: két geopolitikai sokk miatt (iráni háború és orosz finomítói problémák) rendkívül szűkössé vált a globális dízelpiac, Közép-Kelet-Európában pedig különösen kényes a helyzet, hiszen Szlovákiát leszámítva a régió összes országa valamilyen mértékű importra szorul gázolajból.

Ráadásul nem csak a globális olaj-és dízelpiaci folyamatok festenek baljós képet, de a hazai üzemanyagpiac is nagyon kifeszített állapotban van a rendelkezésünkre bocsátott iparági adatok alapján. Januárban a rendszer mozgásterét jelentő nagy-és kiskereskedelmi árrések összesen 88 forintot tettek ki literenként a dízelnél, ez az összeg augusztusra 18 forintra zsugorodott, ami nagyságrendileg 80 százalékos visszaesést jelent. Ez azt mutatja, hogy a korábbi tartalékok szinte teljesen eltűntek az árképzési láncból; ilyen helyzetben

egy újabb nemzetközi dízelár-emelkedés vagy forintgyengülés már jóval gyorsabban jelenhet meg a hazai kútárakban,

hiszen nincs, ami jelentősen tudná tompítani a drágulást.

* A számított nagykereskedelmi árrés a piaci nettó nagykereskedelmi ár és az adókkal kiegészített regionális importbeszerzési árszint különbsége, és nem tartalmazza a szállítási, rezsi-, személyi és egyéb költségeket, ezért nem azonos a tényleges nagykereskedelmi profittal. A védett áras rendszer 2026. március 10. és június 26. közötti időszakában a piaci nagykereskedelmi ár azt az árszintet jelöli, amit a szabályozás hiányában alkalmazott volna, miközben a tényleges értékesítés szabályozott feltételek mellett történt. A kiskereskedelmi oldalon ebben az időszakban a rögzített, 38 forint/literes árréssel számoltunk. Emiatt a március-június közötti oszlopok nem a ténylegesen realizált nagy- és kiskereskedelmi árrések összegét mutatják, és közvetlenül nem hasonlíthatók össze a piaci időszakokkal.

Lépni kényszerülhet a politika

Az elszálló üzemanyagárakat általában nem nézi jó szemmel a politika, az előző kormányzat több, egyes esetekben rendkívül piactorzító (2022-es árstop) megoldáshoz nyúlt a helyzet kezelésekor.

Megítélésünk szerint a Tisza-kormány egyelőre igyekszik piacbarát módon viszonyulni a helyzethez: június végén eltörölték a még a Fidesz-kormányzat által márciusban bevezetett, ellátásbiztonságot veszélyeztető védett áras rendszert, majd amikor ismét akuttá kezdett válni a dízelpiaci helyzet, akkor célzott támogatást jelentettek be, amiben csak a dízelautósokat és az agrárszektor szereplőit kiemelve az ellátásbiztonságot és a költségvetési stabilitást helyezték előtérbe.

De látva a pufferek látványos leapadását és a szűnni nem akaró geopolitikai veszélyeket (sőt, itt a potenciális amerikai dízelexport-tilalom is bejön) felmerül a kérdés, hogy - szigorúan politikai értelemben véve - elég lesz-e a szeptember 11-én bejelentett támogatási rendszer, vagy újabb lépésre kényszerül a kormány. A következőkben nemzetközi példákra támaszkodva megnézzük, hogy milyen lehetőségek adódnak.

Európai variációk a dízelár-témára

Az üzemanyagár-robbanás az egész kontinenst érinti, a Transport & Environment (T&E) civil szervezet számai alapján az iráni háború kezdetéhez képest az európai autósok tankolásonként átlagosan 30 euróval fizetnek többet a dízelért, kontinensszinten ez napi 203 millió eurós többletkiadást jelent. Európa több országában is reagáltak már az elszálló árakra, csak éppen nagyon különböző eszközökkel:

van, ahol direkt beavatkozással az állam közvetlenül az üzemanyag árát fogja meg,

fogja meg, máshol az adót csökkenti ,

, és olyan ország is akad, ahol a finomítók megugró profitjából vesznek el különadó formájában.

A közös pont ezekben az, hogy

egyre több kormány nem hagyja teljesen a piacra a mostani sokk kezelését.

Az aktív és élénk beavatkozásra most talán Horvátország a legjobb példa. A kormány továbbra is hetente határozza meg az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi árát, emellett korlátozza a kereskedők elérhető hasznát is, szeptemberben pedig már a jövedéki adót is többször lejjebb vitte. Szeptember 21-én 3 eurócenttel csökkentették a dízel literenkénti adóját, így az már 10 centtel az uniós minimum alá került - ehhez a lépéshez külön brüsszeli engedély kellett. Jól szemlélteti a beavatkozás léptékét, hogy a horvát kormány számítása szerint a mostani beavatkozások nélkül 2,26 euró lenne egy liter dízel, miközben a szeptember 22-től érvényes hatósági ár 1,91 euró.

Németországban nem árstopot választottak, hanem adócsökkentéssel próbálják lefaragni a kutakon látható árat. Október elejétől az év végéig 14 centtel csökkentik a benzin és a dízel energiaadóját, ami az áfahatással együtt literenként körülbelül 17 centes könnyítést jelent - a három hónapos csomag 2,5 milliárd euróba kerülhet a költségvetésnek. Ezen túl felmerült, hogy 2027-től a belga vagy luxemburgi gyakorlathoz hasonló rendszerrel közvetlenül is korlátozzák az üzemanyagárakat.

Csehországban már jóval keményebben nyúltak bele a piacba. A kormány októberre visszahozza az idén nyáron kivezetett árréskorlátot, így a benzin- és dízelkereskedők literenként legfeljebb 2,5 koronás marzzsal dolgozhatnak, miközben a dízel adóját az uniós minimumra vágják. Ráadásul a kabinet egy olyan különadót is jóváhagyott, ami a finomítók 2025-ös szinthez képest megugró marzsának 50 százalékát vonná el 2026-ban és 2027-ben is. Ez elsősorban a cseh finomítókat üzemeltető Orlent érintheti, igaz, a javaslatnak még át kell mennie a parlamenten.

Hasonló gondolat mentén indult el Lengyelország is. A varsói kormány szeptember közepén ismét elfogadta az olajipari extraprofit megadóztatásáról szóló tervet, ami 60 százalékos adót vet ki a 2025-ös marzs 20 százalékkal megemelt szintje felett keletkező, rendkívülinek ítélt nyereségre. A kabinet körülbelül 4 milliárd zloty bevételt vár az intézkedéstől, a pénzt pedig részben éppen az üzemanyagárak letörésére hozott állami intézkedések finanszírozására fordítanák.

Görögországban októberig meghosszabbították a dízelhez kapcsolódó támogatásokat, közben újabb csomag készül a fűtőolaj árának mérséklésére, amibe a hazai finomítókat is bevonnák; Franciaország eközben célzott üzemanyag-támogatásokat hosszabbított meg az év végéig.

Persze érthető a politikai nyomás, hiszen amikor rövid idő alatt elszállnak az üzemanyagárak, a kormányoknak gyorsan kell reagálniuk a lakosság és a gazdálkodók védelmében. De fontos kiemelni a közgazdaságtan egyik legközhelyesebb alapigazságát, miszerint nincs ingyen ebéd: legyen szó támogatásról, adócsökkentésről vagy árkorlátozásról, a beavatkozás költsége valahol mindig megjelenik – és középtávon ennek jelentős részét ugyanúgy az adófizetők fizetik meg. Erről részletesen írunk majd a következő cikkünkben.

Az elmúlt hetek alapján mindenesetre egyre világosabban kirajzolódik, hogy a kormányzati reakciók két irányból szorítják az olajpiaci szereplőket:

lefelé próbálják nyomni a fogyasztói árakat, miközben egyre több helyen merül fel a rendkívülinek ítélt profitok megadóztatása is.

Innen pedig már csak egy lépés volt, hogy a kérdés ne csak külön-külön országonként, de uniós szinten is napirendre kerüljön.

Napirenden az összehangolt európai lépés

Az egyedi tagállami intézkedések sorát látva egyre erősebb a nyomás egy közös európai fellépésre.

Németország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Lengyelország és Ausztria pénzügyminiszterei már augusztus végén arra figyelmeztettek, hogy Európa az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb olajpiaci kínálati sokkjával néz szembe, miközben az elszálló üzemanyagárak egyre komolyabb társadalmi és politikai feszültséget okoznak. A hat ország ezért azt szeretné elérni, hogy ne csak a költségvetések viseljék az árrobbanás tompításának terheit, hanem azok az energiavállalatok is beszálljanak, akik éppen a mostani rendkívüli piaci helyzetből profitálnak. A téma szeptember 18-án már az uniós pénzügyminiszterek dublini találkozóján is napirendre került, vagyis

a rendkívülinek ítélt nyereségek megadóztatása nem egy elszigetelt nemzeti szintű javaslat, hanem európai szintű vita tárgya.

A kezdeményezést különösen Németország ösztönzi: Lars Klingbeil német pénzügyminiszter azt szeretné, ha az Európai Bizottság legkésőbb az októberi Ecofin-ülésre konkrét javaslatokkal állna elő arra, hogyan lehetne megadóztatni az olajvállalatok rendkívülinek ítélt profitját.

De mielőtt nagyon előreszaladnánk, fontos tudatosítani, hogy még messze vagyunk egy új, egységes európai különadótól. Valdis Dombrovskis uniós gazdasági biztos például jelezte, hogy az adóztatás továbbra is alapvetően tagállami hatáskör, a Bizottság pedig egyelőre nem készül saját, uniós szintű mechanizmussal. A politikai nyomás azonban láthatóan nő, és már önmagában az is fontos fordulat, hogy néhány hét alatt a rendkívülinek ítélt profitok megadóztatása a nemzeti vitákból az uniós tárgyalóasztalra került.

De mi lesz Magyarországon?

Végül a brüsszeli berkekből térjünk vissza hazánkba. Rossz hír, hogy Magyarország számára egyre szűkebb a mozgástér: a dízel jövedéki adója már az uniós minimumszinten van, a célzott áfacsökkentést pedig az uniós szabályokra hivatkozva maga a kormány zárta ki.

Maradnak tehát

a célzott támogatások,

a rendkívülinek ítélt finomítói profit különadóztatása (amiből az üzemanyagárak letörését célzó állami intézkedéseket lehetne finanszírozni),

vagy - horvát mintára - az uniós minimum alatti jövedékiadó-szint külön kérése.

Hogy ezeket a fenti megoldásokat mennyire könnyű megvalósítani, milyen lehet a költségvetési hatásuk, mit okozhat az érintett vállalatok versenyképességével és a lakosság hogy reagálhat rájuk, az már persze egy másik kérdés - pontosan ezt fogjuk körüljárni a következő írásunkban.

De azt már most fontosnak tartjuk rögzíteni:

A közvetlen árkorlátozás vagy az árrések további leszorítása most nagyon veszélyes megoldás lenne,

hiszen egy ilyen kifeszített dízelpiacon nem lehet megengedni azt a luxust, hogy a kiskereskedelmi árak mesterségesen alacsonyan tartásával felboruljon az importparitás, ne érkezzen be megfelelő mennyiségű gázolaj Magyarországra, ráadásul még a kisebb költségvetésű fehér kutak is elkezdjék lehúzni a rolót.

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