Egyéves haladékot kapott Magyarország egy uniós gázszabály alól

De miről van szó pontosan?

Ha egy gázkereskedő gázt akar behozni az országba, nem elég megvennie a gázt — meg kell vásárolnia a helyet (kapacitást) is a vezetékben. Ezt hívják kapacitáslekötésnek, amit aukciókon osztanak szét. Egy országhatáron ez két külön vásárlást jelent: egyet a kilépő oldalon, egyet a belépőn. Az Európai Unió ezt egyszerűsítette azzal a szabállyal, amely előírja, hogy a határ két oldalán lévő kapacitást össze kell kapcsolni, és egyetlen termékként, egyetlen aukción kell értékesíteni.

Ez jól működik két uniós tagállam között. A magyar-szerb határon viszont egyelőre nem, mert a túloldalon Szerbia van, amely nem uniós tagállam, és a Bizottság megállapítása szerint a szerb oldalon még nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a szükséges szabályozási, technikai és informatikai feltételek.

Ezen az útvonalon érkezik a magyar gázimport java része: a Török Áramlaton, Szerbián keresztül jut el Magyarországra az orosz földgáz, és a kiskundorozsmai belépési pont éves kapacitása 8,5 milliárd köbméter.

A MEKH 2026 februárjában nyújtotta be a kérelmét, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy átmeneti időszak után — a szerb oldali feltételek megteremtésével — a kapcsolt kapacitástermékek alkalmazása végül biztosítható legyen. A MEKH a folyamat során egyeztetett a szerb energiaszabályozó hatósággal és az érintett szerb szállításirendszer-üzemeltetőkkel is.

A Bizottság 2026. szeptember 21-én elfogadott határozatában egyetértett az előzetes értékelést végző ACER-rel abban, hogy a MEKH minden lehetséges lépést megtett az uniós szabályok alkalmazásának előkészítése érdekében. Értékelése szerint az átmeneti eltérés nem hat hátrányosan a belső földgázpiac működésére, sem az Unió vagy bármely tagállam ellátásbiztonságára.

Mi lesz 2027-től? A döntés alapján az uniós szabályok fokozatosan lépnek életbe. A MEKH közlése szerint a kapacitástermékek összekapcsolása az előírt ütemezés szerint, a 2027/2028-as gázévtől valósulhat meg, és a hivatal addig is együttműködik a szerb hatósággal és a piaci szereplőkkel.

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