Elszálltak a magyar hosszú hozamok

Éles hozamemelkedés látszik a magyar állampapírpiac hosszú végén: az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki referenciahozamai szerint az 5 és 10 éves papírok hozama egyaránt 19 bázisponttal emelkedett egyetlen nap alatt, miközben a 15 éves hozam 18, a 20 éves 17 bázisponttal került feljebb. A rövid lejáratok lényegében változatlanok maradtak, a 3 hónapos és az egyéves referenciahozam még 1-1 bázisponttal csökkent is. A hozamgörbe tehát látványosan meredekebbé vált.

A mozgás ráadásul nem csak egynapos kilengés: egy hónap alatt a hároméves magyar referenciahozam 45, az ötéves 51, a tízéves 36 bázisponttal emelkedett. A csütörtöki adatok alapján az ötéves hozam 5,90, a tízéves 5,85, a húszéves pedig 5,91 százalékon áll.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2026-09-24 3M D270120 5.19 -0.01 -0.04 2026-09-24 6M D270428 5.22 0.01 0.05 2026-09-24 12M D270818 5.11 -0.01 0 2026-09-24 3Y 2029/C 5.79 0.17 0.45 2026-09-24 5Y 2031/B 5.9 0.19 0.51 2026-09-24 10Y 2037/A 5.85 0.19 0.36 2026-09-24 15Y 2041/A 5.87 0.18 0.27 2026-09-24 20Y 2051/G 5.91 0.17 0.21 Adatok forrása: ÁKK.

Nemzetközi kötvénypiaci eladási hullám érte el Magyarországot

A mostani megugrás mögött jelentős részben a nemzetközi kötvénypiaci környezet romlása állhat. Az amerikai állampapírpiacon szerdán az elmúlt másfél év egyik legnagyobb eladási hulláma bontakozott ki: a tízéves amerikai hozam közel 14 bázisponttal 5,11 százalékra ugrott, ami 2007 óta nem látott szint, csütörtökön pedig már 5,145 százalékot is elért.

A hozamemelkedést több tényező egyszerre hajtja. A vártnál jóval erősebb amerikai beszerzésimenedzser-index azt a képet erősítette, hogy az amerikai gazdaság továbbra is rendkívül erős, miközben az inflációs nyomás sem enyhül megfelelően. Ehhez jött egy gyenge kereslettel zárult ötéves amerikai állampapír-aukció, valamint a Fed újabb kamatemelésével kapcsolatos várakozások erősödése. A piac már közel 70 százalékos esélyt áraz az októberi Fed-emelésre, szemben az egy héttel korábbi 50 százalékkal.

Az olajár újabb emelkedése tovább növeli a kötvénypiacra nehezedő nyomást. A Brent ismét 105 dollár fölé került a közel-keleti konfliktussal és az iráni helyzettel kapcsolatos bizonytalanság miatt. A magas energiaárak növelik annak kockázatát, hogy az infláció tartósabb lesz, így a jegybankoknak hosszabb ideig kell magasan tartaniuk – vagy tovább kell emelniük – a kamatokat.

A kötvénypiaci eladási hullám Európát is elérte. A tízéves német Bund hozama 3,55 százalék közelében jár, mindössze néhány bázispontra a múlt héten elért 17 éves csúcstól.

Az eurózónában az erősebb gazdasági adatok és a magas energiaárak szintén növelték a további EKB-szigorítással kapcsolatos várakozásokat. Japánban pedig a tízéves állampapírhozam mintegy harmincéves csúcsra emelkedett, vagyis valóban globális hosszúhozam-emelkedésről beszélhetünk.

A magyar sztori önmagában inkább támogató

A hazai hírek önmagukban nem indokolnának ekkora hozamemelkedést. Az MNB inflációs céljának 3-ról 2,5 százalékra történő csökkentése, az euróbevezetési törekvések és a külföldi befektetők erős kereslete az elmúlt hónapokban kifejezetten támogatta a magyar kötvényeket. A külföldiek részesedése augusztus végére 34 százalékra emelkedett a forint állampapírok piacán.

Az alacsonyabb inflációs cél középtávon éppen a hozamgörbe hosszú végét támogathatja, a további hozamcsökkenéshez azonban a költségvetési konszolidáció megvalósítása, az uniós források beérkezése és a geopolitikai kockázatok enyhülése is szükséges. Az is igaz ugyanakkor, hogy sok pozitív várakozás már beépült az árakba, így kedvezőtlen hírek esetén gyors visszaárazódás jöhet.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

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