Elszálltak a magyar hosszú hozamok

A mozgás ráadásul nem csak egynapos kilengés: egy hónap alatt a hároméves magyar referenciahozam 45, az ötéves 51, a tízéves 36 bázisponttal emelkedett. A csütörtöki adatok alapján az ötéves hozam 5,90, a tízéves 5,85, a húszéves pedig 5,91 százalékon áll.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-09-24
|3M
|D270120
|5.19
|-0.01
|-0.04
|2026-09-24
|6M
|D270428
|5.22
|0.01
|0.05
|2026-09-24
|12M
|D270818
|5.11
|-0.01
|0
|2026-09-24
|3Y
|2029/C
|5.79
|0.17
|0.45
|2026-09-24
|5Y
|2031/B
|5.9
|0.19
|0.51
|2026-09-24
|10Y
|2037/A
|5.85
|0.19
|0.36
|2026-09-24
|15Y
|2041/A
|5.87
|0.18
|0.27
|2026-09-24
|20Y
|2051/G
|5.91
|0.17
|0.21
|Adatok forrása: ÁKK.
Nemzetközi kötvénypiaci eladási hullám érte el Magyarországot
A mostani megugrás mögött jelentős részben a nemzetközi kötvénypiaci környezet romlása állhat. Az amerikai állampapírpiacon szerdán az elmúlt másfél év egyik legnagyobb eladási hulláma bontakozott ki: a tízéves amerikai hozam közel 14 bázisponttal 5,11 százalékra ugrott, ami 2007 óta nem látott szint, csütörtökön pedig már 5,145 százalékot is elért.
A hozamemelkedést több tényező egyszerre hajtja. A vártnál jóval erősebb amerikai beszerzésimenedzser-index azt a képet erősítette, hogy az amerikai gazdaság továbbra is rendkívül erős, miközben az inflációs nyomás sem enyhül megfelelően. Ehhez jött egy gyenge kereslettel zárult ötéves amerikai állampapír-aukció, valamint a Fed újabb kamatemelésével kapcsolatos várakozások erősödése. A piac már közel 70 százalékos esélyt áraz az októberi Fed-emelésre, szemben az egy héttel korábbi 50 százalékkal.
Az olajár újabb emelkedése tovább növeli a kötvénypiacra nehezedő nyomást. A Brent ismét 105 dollár fölé került a közel-keleti konfliktussal és az iráni helyzettel kapcsolatos bizonytalanság miatt. A magas energiaárak növelik annak kockázatát, hogy az infláció tartósabb lesz, így a jegybankoknak hosszabb ideig kell magasan tartaniuk – vagy tovább kell emelniük – a kamatokat.
A kötvénypiaci eladási hullám Európát is elérte. A tízéves német Bund hozama 3,55 százalék közelében jár, mindössze néhány bázispontra a múlt héten elért 17 éves csúcstól.
Az eurózónában az erősebb gazdasági adatok és a magas energiaárak szintén növelték a további EKB-szigorítással kapcsolatos várakozásokat. Japánban pedig a tízéves állampapírhozam mintegy harmincéves csúcsra emelkedett, vagyis valóban globális hosszúhozam-emelkedésről beszélhetünk.
A magyar sztori önmagában inkább támogató
A hazai hírek önmagukban nem indokolnának ekkora hozamemelkedést. Az MNB inflációs céljának 3-ról 2,5 százalékra történő csökkentése, az euróbevezetési törekvések és a külföldi befektetők erős kereslete az elmúlt hónapokban kifejezetten támogatta a magyar kötvényeket. A külföldiek részesedése augusztus végére 34 százalékra emelkedett a forint állampapírok piacán.
Az alacsonyabb inflációs cél középtávon éppen a hozamgörbe hosszú végét támogathatja, a további hozamcsökkenéshez azonban a költségvetési konszolidáció megvalósítása, az uniós források beérkezése és a geopolitikai kockázatok enyhülése is szükséges. Az is igaz ugyanakkor, hogy sok pozitív várakozás már beépült az árakba, így kedvezőtlen hírek esetén gyors visszaárazódás jöhet.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Alexandr Spatari
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Beavatkozás az üzemanyagpiacon: kettős lépésre készül Magyarország szomszédja
12 centtel csökkenhet a literenkénti ár.
Megszűntek a kekvák, 40 cégben szerezhet részesedést az állam
Semelyik alapítvány nem kérte, hogy tovább működhessen.
Magyar Péter a Vatikánból: a Tisza-kormány átvilágítja a Hungary Helps programot
A migrációról egyeztetett a miniszterelnök a pápával.
Bejelentette Zelenszkij: remek lehetőséget kapott, hogy találkozzon Putyinnal
Hátha sikerül előrelépni a béke felé.
Ketyeg az óra: az Egyesült Államok döntésén múlik a szomszédos ország orosz többségi tulajdonú olajóriásának sorsa
A NIS működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól.
Véget ért a Nézőpont önvizsgálata, a jövőben nem a pártpreferencia-kutatásokra fókuszálnának
Mélyebb összefüggéseket keresnének.
Több százmilliárdot szedhetett be az állam jogszerűtlenül, lépéskényszerben a Pénzügyminisztérium
Minden eddiginél világosabbá vált, hogy tarthatatlan a szolidaritási hozzájárulás rendszere.
Lezuhant egy orosz Gerbera egy semleges ország területén
Majdnem minden napra jut már egy ilyen incidens.
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Mennyi ideig tart mire megtérül a befektetése annak, aki rosszkor vásárol a tőzsdén?
Ha valaki éppen a piac csúcsán, a legnagyobb tőzsdei visszaesések előtt vásárolt be, akár évtizedeket is várhatott arra, hogy a befektetése ismét pozitív tartományba kerüljön. A Nikkei 225
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.