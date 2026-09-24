Fagypont alatti hőmérsékletet is mértek ma, front vonul át Magyarország felett

Csütörtök hajnalban az ország három meteorológiai állomásán is nulla fok alatti értéket mértek. A HungaroMet tájékoztatása szerint a leghidegebbet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson regisztrálták, ahol -1,1 Celsius-fokig hűlt a levegő. Emellett a Nógrád vármegyei Szécsényben -0,2, Zabarban pedig -0,1 fokot mutattak a hőmérők. Talajmenti fagy ennél is több helyen alakult ki. A mostani lehűlés ugyanakkor elmarad a szeptember 24-i hidegrekordtól, hiszen a korábbi évtizedekben három alkalommal is mértek már ezen a napon mínusz 3 fokot.

A fagyos reggelt követően napközben egy front vonul át az ország felett.

Hatására északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és a déli óráktól egyre többfelé várható kisebb eső, zápor. A nyugati országrészben elvétve zivatarok is kialakulhatnak, míg a feltámadó nyugatias szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Késő délutántól északnyugat felől már határozottan felszakadozik, csökken a felhőzet.

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