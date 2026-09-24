Gond van az energiacímkékkel: ez sok vásárlót érint

A fogyasztóvédelmi hatóság idén kiemelten ellenőrzi az okostelefonok, a táblagépek és az elektronikus kijelzők energiahatékonysági címkéit, valamint termékismertető adatlapjait. Az online és a fizikai üzletekre, továbbá a reklámokra is kiterjedő vizsgálatot a tavalyi év kedvezőtlen tapasztalatai indokolják, miután 2025-ben a webáruházak jelentős részénél találtak jogsértéseket.

Az ellenőrzéseket a kormányhivatalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával hajtják végre. A szigorúbb fellépést a 2025-ös eredmények tették szükségessé, mivel tavaly a hűtők, fagyasztók és bortárolók címkézésének vizsgálatakor

a hagyományos üzletek 33 százalékánál, míg az online boltok 63 százalékánál tártak fel hiányosságokat.

Idén a hatóság fókuszába az okostelefonok, a táblagépek, valamint a televíziók és a monitorok kerültek. A szakemberek elsősorban azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan alkalmazzák-e a 2021-ben visszavezetett, A-tól G-ig terjedő skálát használó, egységes uniós energiacímkéket. Az ellenőrzés kiterjed a jelzések meglétére, megfelelő elhelyezésére, formai és tartalmi követelményeire, valamint a kapcsolódó termékismertető adatlapokra is.

A jogszabályi kötelezettségek nemcsak az üzlethelyiségekben történő és a webes értékesítésre vonatkoznak, hanem a vizuális hirdetésekre – köztük az internetes reklámokra – és a műszaki promóciós anyagokra egyaránt. A hatósági ellenőrzések célja annak biztosítása, hogy a vásárlók átlátható, összehasonlítható és valós információkat kapjanak az elektronikai cikkek energiafogyasztásáról még a vásárlási döntés meghozatala előtt.

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