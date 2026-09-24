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Hatalmas változás jön a magyar iskolákban: teljesen átalakul a pedagógusok képzése
Gazdaság

Hatalmas változás jön a magyar iskolákban: teljesen átalakul a pedagógusok képzése

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Megkezdődik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása, amelynek keretében a kabinet eltörli a kötelező tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell többé vizsgázniuk a Nemzeti Alaptantervből, az iskolák pedig saját belső képzéseket is szervezhetnek. Az intézkedésekről a kormány számolt be Facebook-bejegyzésében.

A módosítások célja a bürokrácia csökkentése és a rugalmasság növelése, így a jövőben a köznevelési intézmények saját maguk is szervezhetnek belső szakmai továbbképzéseket a munkatársaiknak, miközben a pályakezdő gyakornokok mentesülnek a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó vizsgakötelezettség alól.

A fejlesztésekkel ezután a szakképzésben és a bölcsődékben dolgozó szakembereket is bevonják az új struktúrába, és

ekkor építik vissza a rendszerbe a piaci alapú, szabadon választható képzési formákat is.

Mivel a továbbképzések ötéves ciklust követnek, a már folyamatban lévő vagy elvégzett képzések beszámítanak a teljesítménybe

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– mutattak rá a bejegyzésben, megerősítve, hogy a pedagógusok eddigi szakmai munkája az átállás alatt sem vész el.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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