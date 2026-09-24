Hatalmas változás jön a magyar iskolákban: teljesen átalakul a pedagógusok képzése

A módosítások célja a bürokrácia csökkentése és a rugalmasság növelése, így a jövőben a köznevelési intézmények saját maguk is szervezhetnek belső szakmai továbbképzéseket a munkatársaiknak, miközben a pályakezdő gyakornokok mentesülnek a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó vizsgakötelezettség alól.

A fejlesztésekkel ezután a szakképzésben és a bölcsődékben dolgozó szakembereket is bevonják az új struktúrába, és

ekkor építik vissza a rendszerbe a piaci alapú, szabadon választható képzési formákat is.

Mivel a továbbképzések ötéves ciklust követnek, a már folyamatban lévő vagy elvégzett képzések beszámítanak a teljesítménybe

– mutattak rá a bejegyzésben, megerősítve, hogy a pedagógusok eddigi szakmai munkája az átállás alatt sem vész el.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba