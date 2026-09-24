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Helyretette az ORFK, mit mutatnak a rendőri mozgások: többen akarnak visszatérni, mint ahányan leszereltek
Gazdaság

Helyretette az ORFK, mit mutatnak a rendőri mozgások: többen akarnak visszatérni, mint ahányan leszereltek

MTI
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Csaknem négy hónap alatt 288 rendőr szerelt le, míg 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön a police.hu oldalon.

Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség "nem árulja el" és "nem közli", hogy "június 1. és szeptember 22. között összesen hány rendőr szerelt le, illetve ugyanebben az időszakban hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez". Hangsúlyozták, hogy a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége nem tette lehetővé a hiteles, jogilag és szakmailag megalapozott válaszadást.

"A válaszaink megküldése előtt az újságíró úgy döntött, hogy tényként közli: nem áruljuk el a kérdezett adatokat. Ezzel pedig valótlanságot állít, hiszen semmilyen formában nem nyilvánítottuk ki számára, hogy nem fogjuk megadni a választ" - fogalmaztak.

Ezért a rendőrség honlapján tették közzé, hogy az említett időszakban

országosan 288 fő szerelt le a rendőrség állományából és ugyanebben az időszakban 434 volt kollégájuk adott be visszavételi kérelmet.

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Kiemelték, hogy a testülettől távozók létszámában nem mutatkozik olyan kiugró érték, ami a cikkben véleményezett leszerelési hullámra utalna.

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