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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

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Ma sem változtak az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Csütörtökön sem változtak az üzemanyagárak a szerdai országos átlagokhoz képest.

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok.

A hét második felében a hazai átlagárak továbbra is stabilak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
tankolas
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