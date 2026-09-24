Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Csütörtökön sem változtak az üzemanyagárak a szerdai országos átlagokhoz képest.

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok.

A hét második felében a hazai átlagárak továbbra is stabilak:

95-ös benzin: 636 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

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