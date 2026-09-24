Kiderült, mi várható a parlament hétfői, rendkívüli ülésén

A Tisza Párt öt előterjesztés, köztük a legfőbb ügyész megválasztása és négy politikus mentelmi ügyének tárgyalását javasolja az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén.

Bujdosó Andrea frakcióvezető az Országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levelében azzal indokolta a kezdeményezést, hogy a halasztást nem tűrő személyi és mentelmi kérdéseket mielőbb rendezni kell.

A tervek szerint a képviselők döntenek a legfőbb ügyész személyéről, emellett megvitatják Hankó Balázs (Fidesz), Seszták Miklós (KDNP), Gurzó Mária (Tisza) és Magyar Péter (Tisza) mentelmi ügyét.

A Legfőbb Ügyészség a héten kezdeményezte a politikusok mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Péter esetében egy két évvel ezelőtti ügy miatt indult újra a nyomozás lopás gyanújával, mivel a feltételezések szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette, majd a Dunába dobta az őt videózó férfi telefonját. A miniszterelnök kedden maga kérte mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, és ő szorgalmazta a rendkívüli ülés összehívását is. Szerdán emellett bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében.

Hankó Balázs, az előző kormány kulturális és innovációs minisztere ellen hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működésével és az egyik ideiglenes kollégiumának jogellenes forrásfelhasználásával kapcsolatban.

Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert pedig vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A hatóságok gyanúja szerint 2015 és 2018 között, közvetítőkön keresztül összesen több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyt fogadott el a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőitől.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert