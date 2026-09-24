Kiszámolta az Equilor, mikor fizethetünk leghamarabb magyar euróval

Az elmúlt évek gazdaságpolitikai és makrogazdasági sokkjai erősítették fel a magyar társadalomban egyébként is meglévő igényt az euróbevezetés iránt – emelte ki a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője. Szerinte a 2022-es árfolyamválság által okozott rekordmagas inflációra extrém szigorú monetáris politikai válasz érkezett, ami viszont jelentős növekedési áldozattal járt. Ezzel párhuzamosan a költségvetési hiány és a kamatkiadások elszálltak, ami szintén erősítette a stabilitás iránti igényt.
Az euróbevezetés melletti és elleni érvek egyensúlya felborult az elmúlt időszakban, többségbe kerültek az előnyök
- hangsúlyozta Aradványi.
Az Equilor vezető elemzője szerint az euróbevezetés előnye Magyarország szempontjából elsősorban a nemzetközi pénzügyi hiherarchiában való feljebb lépés, hiszen az euró globálisan is versenyképes deviza.
Az elemző hozzátette, hogy Magyarország 2025-ben a csatlakozás egyetlen feltételét sem teljesítette, jelenleg az inflációs kritériumnak megfelelünk, illetve a hosszú hozamok tekintetében is jelentős előrelépés történt a választás óta látott folyamatok eredményeként. A következő évek legnagyobb kihívása az államháztartási kritériumok teljesítése lehet, ebből a szempontból elengedhetetlen a költségvetés kamatkiadásainak csökkenése. Aradványi Péter szerint a feltételek 2030-as teljesítéséhez fejnehéz költségvetési konszolidációra lenne szükség, a kormány várhatóan igyekszik majd minimalizálni a növekedési áldozatot.
Összességében a cég elemzői szerint egy megfelelően gyors kiigazítás esetén elérhető 2030-ra a feltételek teljesítése, ezt követően két-két és fél évet tölthetünk el az ERM-II. árfolyamrendszerben, így
legkorábban 2033-ban vezetheti be Magyarország az eurót.
A csatlakozási kritériumok teljesíthetőségét a nemzetközi gazdasági környezet is jelentősen befolyásolja, ha nem lesz támogató, akkor vélhetően tolódik majd a belépés várható időpontja - emelte ki az elemző.
Ha a költségvetés bevételi oldalán nem történnek jelentős intézkedések, akkor csak a kiadási oldalon tud lépni a kormány, hozzá kell nyúlni az olyan nagy rendszerekhez, mint a rezsicsökkentés – véli Aradványi. Szerinte a fejnehéz kiigazítás mellett a gazdasági növekedés ilyen rövid idő alatt nem tudja kitermelni a szükséges extra bevételt.
Az Equilor elemzője szerint nem érdemes idő előtt csatlakozni az ERM-II. árfolyamrendszerhez, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. Ebben az esetben ugyanis a következő évek költségvetési konszolidációja alatt elveszítjük azt az eszközt, ami biztosítani tudná, hogy a meghatározott árfolyam tartósan fenn tud maradni.
Azt gondolom, hogy egy esetleges euróbevezetés után a magyar részvénypiac teljesítménye hasonló lehetne a horváthoz, mely a belépést követő három évben 28%-os emelkedést mutatott – tette hozzá a fentiekhez Takács András, a cég elemzője. Szerinte már az idén látszott, hogy a befektetők érdeklődése nőtt a régiós részvénypiacok iránt, ebben lehetne még felülteljesítő a hazai tőzsde.
Az ERM-II árfolyamrendserbe való belépéskor én a mostaninál valamivel gyengébb forintárfolyamra számítanék – mondta Buró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője. Szerinte jelenleg a 360-370-es sávba állhat be az árfolyam,
az euróbevezetéshez viszont talán még ennél is gyengébb árfolyam lenne indokolt a magyar gazdaság szempontjából.
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