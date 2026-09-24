Lopják az emberek a kavicsot, amit az azbesztmentesítés miatt vittek Szombathely városrészére

A helyi közgyűlésen a városvezető érthetetlennek nevezte egyes lakók viselkedését. Beszámolója szerint többen egyszerűen elhordják a lezáráshoz szánt kavicsot, hogy azt a saját ingatlanukon használják fel. Mint mondta, az a kisebbik rossz, ha az anyagot a deponált kupacokból viszik el, az viszont már

súlyosabb probléma, amikor a már útra leterített réteget bontják meg,

közvetlenül akadályozva ezzel a veszélyes anyag biztonságos elzárását.

A fizikai károkozás mellett más módon is nehezítik a kivitelezést. Helyiek és a város más részeiből érkezők folyamatosan figyelik, fotózzák és videózzák a dolgozókat. Azt figyelik, mikor veszik le a védőmaszkot egy rövid pihenőre, majd az erről készült felvételekkel bejelentést tesznek a kormányhivatalnál. A polgármester hangsúlyozta, hogy a hatóság az ilyen akcióktól függetlenül is folyamatosan ellenőrzi a munkavégzést, a rosszindulatú feljelentések viszont a projekt leállításához vezethetnek, amivel végső soron

a helyieknek okoznak kárt.

A nehézségek ellenére az Oladi-platón ütemezetten haladnak a munkálatok, a héten befejeződik a szegélyezés, a georács és a geotextília lerakása, valamint a kavicságy kialakítása, így a jövő hét elején megkezdődhet az aszfaltozás.

A platón kívüli további 110 helyszín sorsa ugyanakkor még bizonytalan.

Ezekre egyelőre nincs meg a kivitelező, mivel a szoros határidők miatt több vállalkozó is visszalépett, de az önkormányzat folyamatosan keresi a megoldást.

A közgyűlésen a fideszes Illés Károlyaz őszi időjárás és a szeptember végi lehűlés miatt fejezte ki aggodalmát. Rámutatott, hogy a hőmérséklet mostanában többször is 15 fok alá csökkent, ami véleménye szerint megkérdőjelezheti az alkalmazott technológia sikerességét. Nemény András erre úgy reagált, hogy a hivatkozott hőmérsékleti szabályok a hagyományos útépítésekre vonatkoznak, nem pedig a mostani speciális eljárásra.

Hozzátette, a kivitelezők folyamatosan figyelik a körülményeket, és ha a szakemberek úgy ítélik meg, azonnal szüneteltetik a munkálatokat, de addig is igyekeznek a lehető legtöbbet haladni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor