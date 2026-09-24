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Magyar Péter a Vatikánból: a Tisza-kormány átvilágítja a Hungary Helps programot
Gazdaság

Magyar Péter a Vatikánból: a Tisza-kormány átvilágítja a Hungary Helps programot

MTI
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Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki vatikáni látogatásán bejelentette, hogy a Tisza-kormány átvizsgálja, majd ezt követően folytatja a Hungary Helps segélyprogramot. A kormányfő XIV. Leó pápával, valamint magas rangú szentszéki diplomatákkal egyeztetett az üldözött keresztények támogatásáról és a migráció kérdéséről.

A találkozót követően a miniszterelnök elmondta, hogy a segélyprogram vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, amelyre több tucat jelentkezés érkezett, az új vezető kiválasztása pedig jelenleg is zajlik. Magyar Péter a tárgyalások során biztosította a Vatikánt arról, hogy Magyarország számára továbbra is kiemelten fontos az üldözött keresztények melletti kiállás, ezt azonban a jövőben teljes mértékben korrupciómentesen kívánják megvalósítani.

Ennek érdekében alaposan átvizsgálják az eddigi projekteket, és ahol visszaéléseket tárnak fel, ott megindítják a szükséges jogi eljárásokat.

A migráció elleni küzdelem kapcsán a kormányfő megerősítette azt az elvet, miszerint a segítséget kell a válságövezetekbe vinni, és nem a problémát Európába hozni. Kiemelte, hogy ez a megközelítés szorosan illeszkedik a kabinet programjába, így a kezdeményezés folytatódik, de a jövőben sokkal szigorúbban ellenőrzik majd a források felhasználását.

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Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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