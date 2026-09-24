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Magyarország - Ukrajna focimeccs: lezárásokra kell számítani péntek este a Puskás Aréna környékén
Gazdaság

Magyarország - Ukrajna focimeccs: lezárásokra kell számítani péntek este a Puskás Aréna környékén

MTI
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Lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani péntek este hat órától a Puskás Aréna környékén a stadionban megrendezendő Magyarország - Ukrajna válogatott labdarúgó-mérkőzés miatt - hívta fel a figyelmet közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.  

A BKK közölte: várhatóan 18 óra és 23.50 között lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban, valamint az Istvánmezei utat.

A mérkőzés befejezése után, várhatóan 22.20 és 23.20 között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

Mint írták, az Arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a társaság azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. A társaság elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök - a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos - igénybevételét javasolja.

Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető - mutattak rá.

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Mint írták, a mérkőzést megelőzően és azt követően a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll 18 órától üzemzárásig a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

A lezárások miatt 18 órától a 30-as autóbusz mindkét irányba a Thököly út - Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót. A 75-ös és a 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni.

A Stefánia út lezárása miatt 22.20 és 23.20 között a 75-ös trolibusz a Thököly út - Hungária körút útvonalon közlekedik, az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti. A 77-es trolibusz az Egressy út és a Puskás Ferenc stadion között a Hungária körúton közlekedik, az Egressy út / Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti - olvasható. A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást javasolja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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