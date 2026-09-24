Megállt a bizalom romlása, új egyensúly alakulhat ki a magyar gazdaságban

Szeptemberben minimálisan javult a gazdasági szereplők hangulata: a GKI konjunktúraindexe 1 ponttal emelkedett az augusztusi visszaesés után. Az üzleti szférában enyhe javulás következett be, a fogyasztói bizalom lényegében stagnált. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága kissé erősödött, és valamivel kiszámíthatóbbnak érzik a gazdálkodási környezetet is.

A január és július között 11 ponttal emelkedő, ezzel négy és fél éves csúcsra jutó GKI konjunktúraindex augusztusban 4 ponttal esett vissza. Ezt szeptemberben 1 pontos emelkedés követte, vagyis az előző havi visszaesésnek csak kis része korrigálódott.

Az egyes ágazatok közül egyedül az iparban javult a hangulat: az ágazati bizalmi index 3 ponttal emelkedett. Ezzel szemben az építőipari mutató 1, a kereskedelmi 2, az üzleti szolgáltatói pedig 3 ponttal csökkent.

Kissé kedvezőbb kép rajzolódik ki a vállalatok foglalkoztatási terveiből is. A következő három hónapban a cégek 8%-a tervez létszámbővítést, míg 12%-uk leépítésre készül. Augusztusban még 7, illetve 13% volt ez a két arány. A mérleg ugyanakkor továbbra is negatív: mind a négy vizsgált ágazatban többen terveznek létszámcsökkentést, mint bővítést, és különösen az építőipari vállalkozások várakozásai borúlátóak.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése valamelyest javult szeptemberben. Az ipari vállalatok kedvezőbbnek látták ebből a szempontból a környezetet, a kereskedelmi cégeknél viszont romlott a megítélés.

Az áremelési szándékok közben csak nagyon enyhén erősödtek. A május és július között mérséklődő, majd augusztusban stagnáló árindikátor szeptemberben kissé felfelé mozdult. A vállalkozások 18%-a számít arra, hogy a következő három hónapban emeli értékesítési árait, miközben 8%-uk tervez árcsökkentést. Egy hónappal korábban 16, illetve 7% volt ez az arány.

A lakossági hangulatban nem történt érdemi változás: a GKI fogyasztói bizalmi indexe szeptemberben stagnált.

A kutatóintézet szerint az, hogy az index az augusztusi gyengülés után nem esett tovább, inkább egy új szint kialakulására, mint tartós romló tendenciára utal.

A részmutatók ugyanakkor eltérő irányba mozdultak. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése 1 ponttal romlott, míg a háztartások elmúlt egyéves pénzügyi helyzetének értékelése 5 ponttal javult. A következő egy évre vonatkozó saját pénzügyi várakozások alig változtak, a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése viszont 4 ponttal gyengült.

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