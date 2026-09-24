Megérkezett Amerikába Kína vezetője - Máris megszületett egy fontos megállapodás

A pénzügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta: a megállapodásról a kínai miniszterelnök-helyettessel, Ho Li-fenggel folytatott washingtoni tárgyalásain állapodtak meg.
Bessent szerint a hosszabbítás célja, hogy a feleknek több idejük legyen egy átfogóbb gazdasági megállapodás kidolgozására.
A tavaly októberben a dél-koreai Puszanban kötött egyezség vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire száz százalékot meghaladó pótlólagos vámokat vetett ki. A konfliktus 2025 tavaszán éleződött ki, amikor az Egyesült Államok a kínai árukra kivetett importvámokat fokozatosan akár 145 százalékra emelte, amire Peking akár 125 százalékos ellenvámokkal és egyes stratégiai nyersanyagok exportkorlátozásával válaszolt.
A megállapodás lejárta esetén Kína kiterjesztette volna a ritkaföldfémekre vonatkozó exportellenőrzéseit is, amelyek 2025 áprilisi bevezetésük óta európai vállalatokat is érintenek.
A bejelentés egy időben történt azzal, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök háromnapos állami látogatásra Washingtonba érkezett Donald Trump amerikai elnök meghívására. A két vezető várhatóan a vám- és kereskedelmi viták mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági kérdésekről és nemzetközi konfliktusokról is tárgyal.
A két legnagyobb gazdaság közötti feszültségek ugyanakkor túlmutatnak a vámvitákon. Peking kifogásolja az Egyesült Államok félvezetőkre és mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó exportkorlátozásait, míg Washington azzal vádolja Kínát, hogy bizonyos nyersanyagok szállítását tudatosan visszatartja.
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