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Megérkezett Amerikába Kína vezetője - Máris megszületett egy fontos megállapodás
Gazdaság

Megérkezett Amerikába Kína vezetője - Máris megszületett egy fontos megállapodás

MTI
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Az Egyesült Államok és Kína január 10-ig, további két hónappal meghosszabbítja a november 10-én lejáró kereskedelmi tűzszünetet - jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán.

A pénzügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta: a megállapodásról a kínai miniszterelnök-helyettessel, Ho Li-fenggel folytatott washingtoni tárgyalásain állapodtak meg.

Bessent szerint a hosszabbítás célja, hogy a feleknek több idejük legyen egy átfogóbb gazdasági megállapodás kidolgozására.

A tavaly októberben a dél-koreai Puszanban kötött egyezség vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire száz százalékot meghaladó pótlólagos vámokat vetett ki. A konfliktus 2025 tavaszán éleződött ki, amikor az Egyesült Államok a kínai árukra kivetett importvámokat fokozatosan akár 145 százalékra emelte, amire Peking akár 125 százalékos ellenvámokkal és egyes stratégiai nyersanyagok exportkorlátozásával válaszolt.

A megállapodás lejárta esetén Kína kiterjesztette volna a ritkaföldfémekre vonatkozó exportellenőrzéseit is, amelyek 2025 áprilisi bevezetésük óta európai vállalatokat is érintenek.

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A bejelentés egy időben történt azzal, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök háromnapos állami látogatásra Washingtonba érkezett Donald Trump amerikai elnök meghívására. A két vezető várhatóan a vám- és kereskedelmi viták mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági kérdésekről és nemzetközi konfliktusokról is tárgyal.

A két legnagyobb gazdaság közötti feszültségek ugyanakkor túlmutatnak a vámvitákon. Peking kifogásolja az Egyesült Államok félvezetőkre és mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó exportkorlátozásait, míg Washington azzal vádolja Kínát, hogy bizonyos nyersanyagok szállítását tudatosan visszatartja.

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Címlapkép forrása: Hasan Akbas/Anadolu via Getty Images

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