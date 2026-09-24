Megindult a roham: rengetegen jelentkeztek a fontos természetvédelmi pozíciókra

A nemzetipark-igazgatóságok vezetésére kiírt pályázati eljárás lezárult; Gajdos László üdvözölte a kiemelkedő érdeklődést, amely szerinte azt jelzi, hogy a szakmabeliek készek aktív és felelősségteljes szerepet vállalni a hazai környezeti értékek megóvásában.

"Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért" – fogalmazott a politikus.

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