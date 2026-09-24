19°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megindult a roham: rengetegen jelentkeztek a fontos természetvédelmi pozíciókra
Gazdaság

Megindult a roham: rengetegen jelentkeztek a fontos természetvédelmi pozíciókra

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rekordszámú, összesen 120 pályázat érkezett a hazai nemzetipark-igazgatóságok vezetői pozícióira – számolt be Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.

A nemzetipark-igazgatóságok vezetésére kiírt pályázati eljárás lezárult; Gajdos László üdvözölte a kiemelkedő érdeklődést, amely szerinte azt jelzi, hogy a szakmabeliek készek aktív és felelősségteljes szerepet vállalni a hazai környezeti értékek megóvásában.

"Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért" – fogalmazott a politikus.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, új oktatási stratégia jön

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Támadásba lendült az atomhatalom: lebombáztak egy 700 ezres várost
Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility