Megszólalt a miniszter: így reformálnák meg a magyar bíróságok működését

A szakmai egyeztetésen a tárcavezető mellett részt vett Bódis Péter parlamenti, Gárdos-Orosz Fruzsina közigazgatási és Bán Dániel jogalkotási államtitkár is. A bírósági szervezetet Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint a törvényszékek elnökei képviselték.

A megbeszélés célja az volt, hogy a bíróságok mindennapi működése során felhalmozódott gyakorlati tapasztalatokat becsatornázzák a jogalkotási folyamatba. A miniszter kiemelte, hogy a bírósági munka során szerzett tapasztalatok közvetlen átültetése a jogszabályokba elengedhetetlen a rendszer fejlesztéséhez.

"A tárgyalótermi és a bírói jó gyakorlat beépítése biztosíték arra, hogy a jogalkotás segítse azt a célt, hogy a bírósági eljárások kiszámíthatóak, gyorsak és hatékonyak legyenek" – írta a tárcavezető. Hozzátette, a közvetlen szakmai párbeszéd azért is kulcsfontosságú, mert

a gördülékeny és átlátható működés adja az igazságszolgáltatásba vetett lakossági és társadalmi bizalom alapját.

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