Megszűntek a kekvák, 40 cégben szerezhet részesedést az állam

A Fővárosi Törvényszék csütörtöki összefoglalója szerint az érintettek között van többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, vagyis az összes, nem felsőoktatási kekva. A törlő végzéseket már augusztus 31-én közzétették a civil szervezetek névjegyzékében.
A jogszabály ugyanakkor lehetőséget adott arra, hogy az államháztartáson kívüli alapítók az általános szabályok szerint, közérdekű vagyonkezelő alapítványként vagy a Polgári törvénykönyv szerinti alapítványként tovább működtessék a szervezeteket. A Fővárosi Törvényszék közlése szerint ilyen változásbejegyzési kérelmet egyik általa nyilvántartott érintett alapítvány esetében sem nyújtottak be, így azok jogutód nélkül megszűntek.
A megszűnéssel az alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak, az alapítói jogokat a kijelölt miniszterek gyakorolják. A kormány által kijelölt elszámolási biztosnak október 31-ig kell elvégeznie a vagyonrendezési és egyéb adminisztratív feladatokat.
Ezzel párhuzamosan a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán folyamatban vannak azok az eljárások is, amelyek során mintegy 40 gazdasági társaságban törlik a kekvák javára bejegyzett üzletrészek, illetve az 50 százalékot meghaladó részvénycsomagok tulajdonjogát, és helyettük a magyar államot jegyzik be tulajdonosként.
A kekva-rendszer kivezetését az Alaptörvény júniusban elfogadott módosítása és az ezt követő törvénymódosítás tette lehetővé. A kormány korábbi közlése szerint a nem felsőoktatási kekvák megszüntetésével legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű vagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá.
Címlapkép forrása: Portfolio
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