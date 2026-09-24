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Meteorológiai blokád épül Európa felett: szokatlan meleg és szárazság közelít
Gazdaság

Meteorológiai blokád épül Európa felett: szokatlan meleg és szárazság közelít

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Tartósan blokkolja a csapadékot hozó nyugati légáramlatokat egy Európa felett megerősödő anticiklon. Emiatt a jövő héten a kontinens nagy részén, így hazánkban is az átlagosnál jóval melegebb és szárazabb időre számíthatunk - derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

A hét utolsó napjaiban egy kiterjedt, magas nyomású légköri képződmény, azaz egy anticiklon alakul ki és erősödik meg Európa felett. Ez a meteorológiai blokkolás tartósan megakadályozza a mérsékelt övben egyébként természetesnek számító nyugat-keleti irányú légáramlást. Ennek következtében az esőt szállító ciklonok és a hozzájuk kapcsolódó frontok nagyrészt az Atlanti-óceán felett rekednek, és nem tudnak a szárazföld belseje felé haladni.

Eközben az anticiklon nyugati oldalán erőteljes déli áramlás indul meg, amely meleg, szubtrópusi légtömegeket szállít észak felé.

Ez a felmelegedés elsősorban Nyugat-Európát érinti majd, de a jövő hét első napjaiban a Kárpát-medencébe is eljut belőle egy hullám.

A kontinens túlnyomó részén az átlagosnál jóval szárazabb idő valószínű

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- olvasható a meteorológiai szolgálat előrejelzésében. Ez alól csupán a Brit-szigetek és a nyugat-európai partvidék jelenthet kivételt a hét második felében, ahol már nagyobb eséllyel megjelenhetnek az óceáni ciklonok csapadékzónái.

A szárazság mellett szokatlan melegre is készülni kell.

Különösen a Skandináv-félszigeten, valamint a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban emelkedik a megszokottnál lényegesen magasabbra a hőmérséklet, ahol a csúcsértékek az időszak nagy részében kifejezetten a nyarat idézik majd.

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Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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