Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?

2028-tól a jelenlegi 3 százalékról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely fenntartja a cél körüli plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávot – jelentette be kedden a jegybank. Ezzel több mint húsz év után először változik a monetáris politika egyik legfontosabb horgonya. Emellett a jegybank arról is döntött, hogy jövőre az eddigi tizenkettő helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tart, vagyis ritkábban ülésezik majd a Monetáris Tanács. De mit jelentenek ezek pontosan a monetáris politika szempontjából? Tényleg most tette meg az első lépést Magyarország az euróbevezetés felé vezető úton?

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Mi az az inflációs cél és mi a jelentősége?

A világ legtöbb jegybankja jelenleg az inflációs célkövetés rendszerét alkalmazza, ami azt jelenti, hogy kijelölnek egy inflációs célt, amit másfél-két éves időtávon szeretnének elérni. Ez a jegybankok egyik legfontosabb horgonya, vagyis a célon (hacsak nem magas inflációs viszonyok között vezetik be az inflációs célkitűzéses rezsimet) viszonylag ritkán változtatnak, ez évekre vagy évtizedekre stabilan meghatározza a lépéseiket.

Nem véletlen, hogy Magyarországon is utoljára 2025-ben volt példa az inflációs cél változtatására, akkor 3,5%-ról csökkent 3%-ra. De miért van egyáltalán inflációs célja a magyar jegybanknak? Azért, mert ahogy a világon sok országban, Magyarországon is egy olyan monetáris politika rendszer (rezsim) működik, ami

az árstabilitás elérését és fenntartását egy számszerű, nyílt inflációs cél meghatározásával akarja segíteni (szemben pl. az áfolyamcél-követéses vagy korábban népszerű pénzmennyiségi szabályokon alapuló rendszerekkel).

Az inflációs célkövető jegybankok gyakorlatában az árstabilitás egy alacsony, de pozitív inflációs ráta fenntartását jelenti.

- olvasható abban az elemzésben, amit az MNB a cél csökkentése kapcsán adott ki.

A jegybank hozzáteszi, hogy a fogyasztói árak mérsékelt, kiszámítható ütemű emelkedése minimalizálja az infláció jóléti költségeit, miközben segíti az alkalmazkodást a nominális ár- és bérmerevségek okozta torzításokhoz, valamint mozgásteret biztosít a monetáris politika számára a nominális kamatok zéró alsó korlátjával és a deflációs kockázatokkal szemben.

Az elmúlt hetekben az inflációs cél csökkentése elsősorban annak kapcsán került be a közbeszédbe, hogy a kormány az euró bevezetését tervezi. A belépéshez ugyanis gyakorlatilag a fejlett országokban jellemző, alacsonyabb infláció elérése szükséges, tehát az MNB-nek praktikusan alkalmazkodni érdemes az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos céljához. Ezzel azonban még ráérne az MNB, hiszen a kormány célja is arról szól, hogy 2030-ra teljesítsük a bevezetés feltételeit.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Egy ekkora fajsúlyú változáshoz persze alkalmazkodnia kell a gazdasági szereplőknek is, ezért lesz az új inflációs cél csak 2028-tól érvényes. Fontos hangsúlyozni, hogy mivel a jegybank az eszközeivel a másfél-két évre előretekintve célozza az inflációt, az új cél már most effektív, a jegybanki döntéseket meghatározó erejű. Az inflációs cél csökkentése elsősorban a nominális horgony eltolásán keresztül hat a gazdaságra. Az átmeneti időszak alatt a gazdaság egy új nominális egyensúlyba jut el, ennek során – erőforrás- és jövedelemelosztáson keresztül – reálgazdasági, valamint jóléti hatás jelentkezhet – hangsúlyozza az MNB.

Miért most lépett a jegybank?

Az MNB nem kötötte egyértelműen az euróbevezetéshez a mostani döntést, indoklásukban inkább azt hangsúlyozták, hogy a magyar gazdaság fejlettsége indokolja az alacsonyabb inflációs célt, illetve ezzel az európai és régiós gyakorlathoz igazodnak. Hiszen nem csak az EKB, hanem a közép-kelet-európai jegybankok célja is alacsonyabb, a lengyel és a román 2,5%, a cseh pedig 2% jelenleg.

Az MNB elemzése szerint a gazdaságok fejlettsége és árszínvonala között pozitív kapcsolat azonosítható, amely az Európai Unió tagállamaiban is megfigyelhető. A reálgazdasági felzárkózás árszintkonvergenciát (reálfelértékelődést) eredményez, azaz a feltörekvő országok árszínvonala fokozatosan közelít a fejlett országokban tapasztalható magasabb árszínvonalhoz. Jelenleg Magyarország mellett 3%-os inflációs céllal rendelkezik több feltörekvő ország jegybankja (például Örményország, Chile, Kolumbia, Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság).

Hosszú távon a magasabb inflációs cél a régiónál magasabb hozamgörbét indokol a nagyobb nominális kamatok és inflációs prémium következtében. Ez magasabb finanszírozási költségeket jelent a gazdaság számára

- emeli ki a jegybank.

A mostani alacsony inflációs környezet lehetőséget teremt a cél csökkentésére, hiszen egy alacsony inflációnál hitelesebb a lépés, mint egy olyan esetben, mint amikor a célt érdemben meghaladjuk – vélekedett az időzítéssel kapcsolatban a Portfolio friss elemzői felmérésében Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere. Erre utal a jegybank is elemzésében, kiemelik, hogy jelenleg Magyarországon az infláció az inflációs cél alatt alakul az év eleje óta, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdasági szereplők inflációs várakozásaikat minél hamarabb az új, alacsonyabb értékre alapozzák. Emellett jelenleg az inflációs várakozások is historikusan alacsony szinten vannak, ami ugyancsak segíti az új célhoz való gyors alkalmazkodást

A jegybanki lépést többnyire logikusnak és helyesnek tartották első kommentárjaikban a szakértők, ám vannak ellenző hangok is. Amikor szóba került a cél közelgő csökkentése, akkor Surányi György korábbi jegybankelnök a Portfolion megjelent cikkében hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte nem érdemes sietni. A közgazdász professzor hangsúlyozta, hogy előbb el kellene végezni a legszükségesebb házi feladatokat. Kivezetni az elfojtott infláció minden elemét: az ársapkát, a kamatsapkát, az árakon keresztül megvalósuló rezsicsökkentést, a közszolgáltatások árbefagyasztását, a károsan magas reálkamatot és nyomában a túlértékelt forint árfolyamot.

Ritkábban ül össze a Tanács – Nem lesz ebből baj?

Még egy újdonság volt az MNB keddi bejelentései között: 2027-től az eddigi 12 helyett évente csak nyolc kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács, vagyis nagyjából hathetente üléseznek majd. Ez azt jelenti, hogy az eddigi íratlan szabály is felborul, mely szerint minden hónap utolsó vagy utolsó előtti keddje a döntés napja. A közzétett naptár szerint májusban, augusztusban és novemberben kifejezetten a hónap elején lesz az ülés.

Az MNB Monetáris Tanácsának 2027-es ülésezési rendje Nem kamatdöntő Kamatdöntő január 19. február 16. március 09. március 23. április 13. május 04. június 08. június 22. július 13. augusztus 03. szeptember 07. szeptember 21. október 12. november 09. november 30. december 14. Forrás: MNB, Portfolio

A lépést a jegybank azzal indokolta, hogy a hosszabb felkészülési idővel alaposabb döntéseket tudnak majd hozni, több lehetőségük lesz fajsúlyos stratégiai gondolkodásra. Az sem mellékes azonban, hogy ezzel szintén az EKB és a Fed gyakorlatához igazodik a magyar jegybank.

A ritkább ülésezés esetleges hátránya az lehet, hogy az MNB lassabban tud reagálni a sokkhelyzetekre, de Varga Mihály kiemelte, hogy a Tanács továbbra is bármikor összehívható lesz rendkívüli ülésre, ahogy arra volt példa az elmúlt években is.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images