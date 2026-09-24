Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?

Mi az az inflációs cél és mi a jelentősége?
A világ legtöbb jegybankja jelenleg az inflációs célkövetés rendszerét alkalmazza, ami azt jelenti, hogy kijelölnek egy inflációs célt, amit másfél-két éves időtávon szeretnének elérni. Ez a jegybankok egyik legfontosabb horgonya, vagyis a célon (hacsak nem magas inflációs viszonyok között vezetik be az inflációs célkitűzéses rezsimet) viszonylag ritkán változtatnak, ez évekre vagy évtizedekre stabilan meghatározza a lépéseiket.
Nem véletlen, hogy Magyarországon is utoljára 2025-ben volt példa az inflációs cél változtatására, akkor 3,5%-ról csökkent 3%-ra. De miért van egyáltalán inflációs célja a magyar jegybanknak? Azért, mert ahogy a világon sok országban, Magyarországon is egy olyan monetáris politika rendszer (rezsim) működik, ami
az árstabilitás elérését és fenntartását egy számszerű, nyílt inflációs cél meghatározásával akarja segíteni (szemben pl. az áfolyamcél-követéses vagy korábban népszerű pénzmennyiségi szabályokon alapuló rendszerekkel).
Az inflációs célkövető jegybankok gyakorlatában az árstabilitás egy alacsony, de pozitív inflációs ráta fenntartását jelenti.
- olvasható abban az elemzésben, amit az MNB a cél csökkentése kapcsán adott ki.
A jegybank hozzáteszi, hogy a fogyasztói árak mérsékelt, kiszámítható ütemű emelkedése minimalizálja az infláció jóléti költségeit, miközben segíti az alkalmazkodást a nominális ár- és bérmerevségek okozta torzításokhoz, valamint mozgásteret biztosít a monetáris politika számára a nominális kamatok zéró alsó korlátjával és a deflációs kockázatokkal szemben.
Az elmúlt hetekben az inflációs cél csökkentése elsősorban annak kapcsán került be a közbeszédbe, hogy a kormány az euró bevezetését tervezi. A belépéshez ugyanis gyakorlatilag a fejlett országokban jellemző, alacsonyabb infláció elérése szükséges, tehát az MNB-nek praktikusan alkalmazkodni érdemes az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos céljához. Ezzel azonban még ráérne az MNB, hiszen a kormány célja is arról szól, hogy 2030-ra teljesítsük a bevezetés feltételeit.
Egy ekkora fajsúlyú változáshoz persze alkalmazkodnia kell a gazdasági szereplőknek is, ezért lesz az új inflációs cél csak 2028-tól érvényes. Fontos hangsúlyozni, hogy mivel a jegybank az eszközeivel a másfél-két évre előretekintve célozza az inflációt, az új cél már most effektív, a jegybanki döntéseket meghatározó erejű. Az inflációs cél csökkentése elsősorban a nominális horgony eltolásán keresztül hat a gazdaságra. Az átmeneti időszak alatt a gazdaság egy új nominális egyensúlyba jut el, ennek során – erőforrás- és jövedelemelosztáson keresztül – reálgazdasági, valamint jóléti hatás jelentkezhet – hangsúlyozza az MNB.
Miért most lépett a jegybank?
Az MNB nem kötötte egyértelműen az euróbevezetéshez a mostani döntést, indoklásukban inkább azt hangsúlyozták, hogy a magyar gazdaság fejlettsége indokolja az alacsonyabb inflációs célt, illetve ezzel az európai és régiós gyakorlathoz igazodnak. Hiszen nem csak az EKB, hanem a közép-kelet-európai jegybankok célja is alacsonyabb, a lengyel és a román 2,5%, a cseh pedig 2% jelenleg.
Az MNB elemzése szerint a gazdaságok fejlettsége és árszínvonala között pozitív kapcsolat azonosítható, amely az Európai Unió tagállamaiban is megfigyelhető. A reálgazdasági felzárkózás árszintkonvergenciát (reálfelértékelődést) eredményez, azaz a feltörekvő országok árszínvonala fokozatosan közelít a fejlett országokban tapasztalható magasabb árszínvonalhoz. Jelenleg Magyarország mellett 3%-os inflációs céllal rendelkezik több feltörekvő ország jegybankja (például Örményország, Chile, Kolumbia, Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság).
Hosszú távon a magasabb inflációs cél a régiónál magasabb hozamgörbét indokol a nagyobb nominális kamatok és inflációs prémium következtében. Ez magasabb finanszírozási költségeket jelent a gazdaság számára
- emeli ki a jegybank.
A mostani alacsony inflációs környezet lehetőséget teremt a cél csökkentésére, hiszen egy alacsony inflációnál hitelesebb a lépés, mint egy olyan esetben, mint amikor a célt érdemben meghaladjuk – vélekedett az időzítéssel kapcsolatban a Portfolio friss elemzői felmérésében Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere. Erre utal a jegybank is elemzésében, kiemelik, hogy jelenleg Magyarországon az infláció az inflációs cél alatt alakul az év eleje óta, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdasági szereplők inflációs várakozásaikat minél hamarabb az új, alacsonyabb értékre alapozzák. Emellett jelenleg az inflációs várakozások is historikusan alacsony szinten vannak, ami ugyancsak segíti az új célhoz való gyors alkalmazkodást
A jegybanki lépést többnyire logikusnak és helyesnek tartották első kommentárjaikban a szakértők, ám vannak ellenző hangok is. Amikor szóba került a cél közelgő csökkentése, akkor Surányi György korábbi jegybankelnök a Portfolion megjelent cikkében hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte nem érdemes sietni. A közgazdász professzor hangsúlyozta, hogy előbb el kellene végezni a legszükségesebb házi feladatokat. Kivezetni az elfojtott infláció minden elemét: az ársapkát, a kamatsapkát, az árakon keresztül megvalósuló rezsicsökkentést, a közszolgáltatások árbefagyasztását, a károsan magas reálkamatot és nyomában a túlértékelt forint árfolyamot.
Ritkábban ül össze a Tanács – Nem lesz ebből baj?
Még egy újdonság volt az MNB keddi bejelentései között: 2027-től az eddigi 12 helyett évente csak nyolc kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács, vagyis nagyjából hathetente üléseznek majd. Ez azt jelenti, hogy az eddigi íratlan szabály is felborul, mely szerint minden hónap utolsó vagy utolsó előtti keddje a döntés napja. A közzétett naptár szerint májusban, augusztusban és novemberben kifejezetten a hónap elején lesz az ülés.
|Az MNB Monetáris Tanácsának 2027-es ülésezési rendje
|Nem kamatdöntő
|Kamatdöntő
|január 19.
|február 16.
|március 09.
|március 23.
|április 13.
|május 04.
|június 08.
|június 22.
|július 13.
|augusztus 03.
|szeptember 07.
|szeptember 21.
|október 12.
|november 09.
|november 30.
|december 14.
|Forrás: MNB, Portfolio
A lépést a jegybank azzal indokolta, hogy a hosszabb felkészülési idővel alaposabb döntéseket tudnak majd hozni, több lehetőségük lesz fajsúlyos stratégiai gondolkodásra. Az sem mellékes azonban, hogy ezzel szintén az EKB és a Fed gyakorlatához igazodik a magyar jegybank.
A ritkább ülésezés esetleges hátránya az lehet, hogy az MNB lassabban tud reagálni a sokkhelyzetekre, de Varga Mihály kiemelte, hogy a Tanács továbbra is bármikor összehívható lesz rendkívüli ülésre, ahogy arra volt példa az elmúlt években is.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
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