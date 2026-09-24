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MNB: 2022 óta nem látott rossz éve van a magyar mezőgazdaságnak, de az ipar meglepetést okozott
Gazdaság

MNB: 2022 óta nem látott rossz éve van a magyar mezőgazdaságnak, de az ipar meglepetést okozott

Portfolio
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A forint áprilisi erősödése a vártnál gyorsabban megjelent a fogyasztói árakban, ezért az MNB idén is csak 1,8 százalékos átlagos inflációval számol - derült ki a jegybank friss Inflációs jelentéséből. A nyugalom azonban átmeneti: a drágább energia és élelmiszer, valamint a dohánytermékekre kivetett magasabb jövedéki adó miatt a jegybank 3,1 százalékra emelte 2027-es inflációs előrejelzését. Eközben az aszály sújtotta mezőgazdaság idén 1,8 százalékra fékezi le a növekedést, míg a gyenge beruházási dinamika a hosszú távú versenyképességet rontja majd.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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Véget ért a sajtótájékoztató

Bemutatta friss Inflációs jelentését az MNB, melynek főbb megállapításai a következők voltak:

  • A forint tavaszi erősödése a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba, ezért a hazai inflációs dinamika 2026-ban átlagosan 1,8 százalék lehet. A nemzetközi kockázatok 2027-ben érhetik el a magyar gazdaságot, így jövőre 3,1 százalék lehet a fogyasztói árak növekedési üteme.
  • Enyhén romlottak a hazai gazdaság növekedési kilátásai, elsősorban a mezőgazdaság rossz idei évének köszönhetően. Az ágazat 0,4 százalékponttal fékezheti az idei GDP-növekedést, amely így átlagosan szintén 1,8 százalék lehet.
  • Nagyot csökkent a lakosság inflációs percepciója és várakozása, amit miatt a 2027-es bérdinamika érezhetően lassabb lehet a korábban vártnál és közelítheti a munkaerő termelékenységének változását.
  • Versenyképességi szempontból komoly kockázatot jelent a beruházások alacsony 2026-os dinamikája, és bár az uniós források felhasználása miatt a következő évtől már pozitív lehet a kormányzati beruházások növekedési hozzájárulása, a középtávú versenyképességre még visszahat majd a mostani zsugorodás.
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Mi a helyzet az elfojtott inflációval?

Arra a kérdésre, hogy árszabályozások nélkül mekkora lenne a hazai infláció, Balatoni András válaszában kifejtette, hogy ezen intézkedések gyakran nem voltak effektívek - így ezeknek nincs erős inflációs vagy dezinflációs hatása - , a magyar árszínvonal pedig jelenleg összhangban van a gazdaság fejlettségével. A vásárlóerő-paritás szerkezetét nézve azt látjuk, hogy az inflációs kosár szempontjából releváns termékcsoportok esetében az árak már most is magasabb szinten van a magyar árszint, mint amit a fejlettség indokolna.

Az árszint-felzárkózás folyamata tehát a fél százalékponttal alacsonyabb inflációs cél mellett is hozható

- zárta válaszát Balatoni András.

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Változnak a beruházási kilátások?

Arra a kérdésre, hogy a következő évek beruházási dinamikájára vonatkozóan miért nem történt érdemi változtatás, Balatoni András elmondta, hogy 2027-ben a költségvetési beruházások hozzájárulása nagyobb lehet, ezzel pedig az év/év indexek nagyot tudnak ugrani. Ez tudja kompenzálni a többi terület alacsonyabb dinamikáját.

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A bérdinamikáról részltesen

Madár István, a Portfolio vezető elemzőjének kérdésére Balatoni András elmondta, hogy a jegybank nem változtatott június óta a bérdinamika-előrejelzésén, a 14 százaléknál alacsonyabb várt növekedési ütemet endogén okokkal (inflációs várakozások, termelékenység) magyarázott.

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Mekkora lökést adhatnak az uniós források a magyar gazdaságnak?

Az MNB előrejelzései szerint az uniós források lehívása és felhasználása az idei évben a GDP 0,5, 2027-ben pedig a GDP 0,8 százalékával járulhat hozzá a gazdaság növekedéséhez, de ezen hatások heterogének, és vélhetően importintenzívek lesznek.

A friss előrejelzések szerint a költségvetési beruházások már jövőre is pozitívan járulhatnak hozzá a növekedéshez, míg az uniós támogatások végső felhasználása a GDP 3 százaléka körül alakulhat

- mondta Várpalotai Viktor.

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Mekkora lehet a 2027-es minimálbér-emelés?

Virovácz Péter, az ING Bank elemzőjének kérdéseire válaszolva Balatoni András kiemelte, hogy a nyári önkéntes termeléskorlátozásnak nem volt érdemi negatív hatása.

Az ING elemzője arra is kíváncsi volt, hogy milyen minimálbér-feltételezéssel él a jegybank.

Balatoni András válaszában elárulta, hogy az MNB már júniusban sem a 2027-re meghatározott, 14 százalékos növekedési ütemmel számolt (pontos számot azonban nem árult el), az emelések újratárgyalása miatt pedig a végleges dinamika jó eséllyel változni is fog. Balatoni András elmondta, hogy az MNB okkal készített keretes írást a munkatermelékenység és a bérek fenntartható dinamikájáról, elmondása szerint ebben bújtatottan benne van a jegybank számszerű feltételezése is.

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Kérdések következnek

Az első kérdés a költségvetési előrejelzésekkel kapcsolatban érkezik. Árokszállási Zoltán arra volt kíváncsi, hogy a most vártnál 1 százalékponttal alacsonyabb (azaz 4,9 százalékos) GDP-arányos deficit esetén mekkora lenne a kiigazítás GDP-növekedést fékező hatása. Várpalotai Viktor válaszában kiemelte, hogy ezen keynes-i hatásokat egyelőre még csak találgatni lehet, ebbe pedig az MNB nem bocsátkozik.

Ha lesznek hivatalos intézkedések, a jegybank elvégzi majd a számításokat

- zárta válaszát a közgazdász.

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Szimmetrikus a kockázati térkép

A Monetáris Tanács által megismert kockázati térkép Balatoni András elmondása szerint szimmetrikus, hiszen jelenleg 2-2 olyan kockázatot azonosított a jegybanki stáb, ami gyorsíthatja, illetve fékezheti a hazai inflációt.

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6,9 százalékos lehet az idei deficit, szabályalapon tervez az MNB

Balatoni András a költségvetés helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a jegybanki stáb szigorúan szabályalapon tervez, mely alapján a deficit idén a GDP 6,9, jövőre 5,9, 2028-ban pedig 5,2 százaléka lehet.

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Kedvezőbbé vált a finanszírozási környezet

A folyó fizetési mérleg egyenlege az idei évben egyensúlyi szint környékén alakul, azaz javult a folyó fizetési mérleg-képünk

- mondta el Balatoni András. Mindez a jövedelemegyenleg javulásával magyarázható, a külső finanszírozási képesség pedig pedig a beérkező uniós forrásoknak köszönhetően még tovább javulhat.

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Az elmaradó beruházások visszahatnak a középtávú versenyképességre

A minimálnyugdíjak emelkedése és a bérdinamika a jövő évtől erősíti a makrogazdasági fogyasztást - tért át a növekedés felhasználás oldali szerkezetének értékelésére Balatoni András.

A beruházások terén ugyanakkor egy széles bázisú csökkenést regisztráltunk a második negyedévben,

az év második felében pedig a beruházások szintje és a beruházási ráta is csökkenni fog, ami a középtávú növekedési versenyképességre is vissza fog majd hatni.

Az exporttal kapcsolatban minimálisan optimistábbak lettek az MNB várakozásai, de a nettó export várhatóan csak 2028-tól fogja majd érdemben támogatni a magyar gazdaság növekedését.

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Lassul a bérdinamika

Rövid távon enyhén javult a foglalkoztatási kép, középtávon viszont a demográfiai folyamatok a vártnál jobban korlátozhatják majd a foglalkoztatás bővülését - mondta el Balatoni András. A munkaerőpiaci szempontból ugyanakkor van egy másik kiemelten fontos szempont, a bérek alakulása.

A bejövő adatok egyelőre azt indikálják, hogy a bérdinamika lassulása várható a közeljövőben, ez a folyamat pedig akár az eddig vártnál gyorsabb is lehet.

Az előrejelzésért és elemzésért felelős igazgató indoklása szerint ezt az inflációs cél csökkenése és a háztartások inflációs percepciója és a várakozások mérséklődése okozza.

A lassuló nominális bérdinamika ugyanakkor a reálbérek alakulását érdemben nem befolyásolja majd - hangsúlyozta Balatoni András.

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A mezőgazdaság miatt lassul a magyar gazdaság

A rövid távú GDP-prognózisból kiderül, hogy a második negyedéves 1,7 százalékos ütemről 1,5 százalékra lassul, majd év végére ismét 2 százalék körüli ütemre gyorsulhat.

Mindezek alapján a 2026-os átlagos növekedés 1,8 százalék lehet.

Ez 0,2 százalékponttal elmarad a júniusi előrejelzéstől. A változás főként a mezőgazdaság fékező hatásának (-0,4 százalékpont) köszönhető, bár az ipar ezt némileg képes ellensúlyozni.

GDP előrejelzés
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Élénkül az ipar, de ez pontszerű

Balatoni András a mezőgazdaság után az ipari kilátásokra tért át. A szakértő üdvözölte, hogy az ipar 2022 óta nem látott jó teljesítményt nyújt, de elmondta, hogy

ez nem egy általános konjunktúrának, hanem az újonnan megépült kapacitások termelésbe állásának köszönhető.

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Íme a főbb előrejelzések és azok változása

mnb nt
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Érdemben fékezi a növekedést a mezőgazdaság

Balatoni András hangsúlyozta, hogy a műholdas adatok alapján a mezőgazdaság idei kibocsátása a 2022-es aszályos évhez hasonlóan alakulhat, ami így érdemben fékezni fogja majd a gazdasági növekedést. 2027-ben ez a fékező hatás elmúlhat, de a 2020 előtti időszak tartós konjunktúrája a változó klímámnak köszönhetően nem fog visszatérni.

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2027-ben gyorsulni fog az infláció

Balatoni András elmondta, hogy a magasabb globális gázár, olajár és élelmiszerár, illetve a dohánytermékek magasabb jövedéki adója gyorsítani fogja a hazai árak emelkedési ütemét, így a jegybank most 0,8 százalékponttal felfelé módosította 2027-es átlagos előrejelzését.

A következő évben 3,1 százalék lehet az átlagos infláció.

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Balatoni András ismerteti az MNB új előrejelzéseit

A jegybank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója az inflációra ható külső tényezőkkel kezdte helyzetértékelését. A szakember elmondta, hogy a nyersanyagárak és az élelmiszerárak egyaránt felfelé tolódtak június óta, ami előre tekintve magasabb inflációs kockázatokat eredményez.

Ennek ellenére a hazai inflációs dinamika mindenki számára meglepően alacsony volt

- állapította meg Balatoni András. A szerkezet megvizsgálása után az MNB megállapította, hogy a legnagyobb meglepetést az élelmiszerek és az iparcikkek termékkörei okozták, amelyek a leginkább érzékenyek a forint árfolyamának elmozdulására. Mindez arra utalhat, hogy

a forint áprilisi erősödése a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba,

a folyamat pedig a következő hónapokban folytatódhat.

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Kezdődik a sajtótájékoztató

A sajtótájékoztató az inflációs cél csökkentésének kérdéskörével kezdődik, ez ugyanis érdemben megváltoztatta a makrogazdasági előrejelzések peremfeltételeit - mondta el bevezetőjében Várpalotai Viktor.

A szakember kiemelte, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés támogatja a magyar gazdaság stabilitását és a nemzetközi gyakorlatokhoz való alkalmazkodást.

Várpalotai Viktor azt is elmondta, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés már az új, 2,5 százalékos inflációs cél fényében készült.

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Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?

2028-tól a jelenlegi 3 százalékról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely fenntartja a cél körüli plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávot – jelentette be kedden a jegybank. Ezzel több mint húsz év után először változik a monetáris politika egyik legfontosabb horgonya. Emellett a jegybank arról is döntött, hogy jövőre az eddigi tizenkettő helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tart, vagyis ritkábban ülésezik majd a Monetáris Tanács. De mit jelentenek ezek pontosan a monetáris politika szempontjából? Tényleg most tette meg az első lépést Magyarország az euróbevezetés felé vezető úton?

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Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?
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Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését

Hamarosan bemutatja szeptemberi Inflációs jelentését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az előrejelzések sarokszámait már a keddi kamatdöntés alkalmával nyilvánosságra hozták, Varga Mihály jegybankelnök pedig a friss előrejelzésekkel is indokolta a Monetáris Tanács szeptemberi döntését.

A közleménnyel egy időben publikált növekedési és inflációs legyezőábrából kiderült, hogy

2026-ban az infláció és a GDP-növekedés átlagos értéke egyaránt 1,8 százalék lehet, jövőre azonban mindkét mutató számottevően gyorsulni fog.

A magas energia- és élelmiszerárak miatt az inflációs kockázatok 2027-ben végig magasak maradhatnak, így az éves fogyasztói árindex átlagosan 3,1 százalék lehet. A mutató 2028-ban várhatóan 2,6 százalékra mérséklődik majd.

A növekedés terén szintén gyorsulás várható: 2027-ben 2,9, míg 2028-ban 2,8 százalék lehet a magyar GDP bővülési üteme.

Az MNB 2026 júniusi és szeptemberi előrejelzései (éves átlag, %)    
  2026-ra 2027-re 2028-ra
  jún. szept. jún. szept. jún. szept.
Fogyasztóiár-index * 1,8 1,8 2,3 3,1 3,0 2,6
GDP-növekedés 2,0 1,8 3,0 2,9 2,9 2,8
* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a most csökkentett 2,5%-os inflációs célra "zár". Forrás: MNB, Portfolio.

Most ezen előrejelzések hátterét, illetve részleteit ismerhetjük meg, a sajtótájékoztatóról ebben a cikkben percről percre tudósítunk.

A jegybank keddi döntései fontos mérföldkövet jelentenek a magyar gazdaság számára, hiszen a korábban kiszivárgott értesüléseknek megfelelően az MNB megállította a kamatcsökkentési ciklust és 2028. január 1-jével 2,5 százalékra mérsékelte a középtávú inflációs célt.

A döntések hátteréről és következményeiről alábbi cikkeinkben olvashatnak:

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