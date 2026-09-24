MNB: 2022 óta nem látott rossz éve van a magyar mezőgazdaságnak, de az ipar meglepetést okozott

Véget ért a sajtótájékoztató
Bemutatta friss Inflációs jelentését az MNB, melynek főbb megállapításai a következők voltak:
- A forint tavaszi erősödése a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba, ezért a hazai inflációs dinamika 2026-ban átlagosan 1,8 százalék lehet. A nemzetközi kockázatok 2027-ben érhetik el a magyar gazdaságot, így jövőre 3,1 százalék lehet a fogyasztói árak növekedési üteme.
- Enyhén romlottak a hazai gazdaság növekedési kilátásai, elsősorban a mezőgazdaság rossz idei évének köszönhetően. Az ágazat 0,4 százalékponttal fékezheti az idei GDP-növekedést, amely így átlagosan szintén 1,8 százalék lehet.
- Nagyot csökkent a lakosság inflációs percepciója és várakozása, amit miatt a 2027-es bérdinamika érezhetően lassabb lehet a korábban vártnál és közelítheti a munkaerő termelékenységének változását.
- Versenyképességi szempontból komoly kockázatot jelent a beruházások alacsony 2026-os dinamikája, és bár az uniós források felhasználása miatt a következő évtől már pozitív lehet a kormányzati beruházások növekedési hozzájárulása, a középtávú versenyképességre még visszahat majd a mostani zsugorodás.
Mi a helyzet az elfojtott inflációval?
Arra a kérdésre, hogy árszabályozások nélkül mekkora lenne a hazai infláció, Balatoni András válaszában kifejtette, hogy ezen intézkedések gyakran nem voltak effektívek - így ezeknek nincs erős inflációs vagy dezinflációs hatása - , a magyar árszínvonal pedig jelenleg összhangban van a gazdaság fejlettségével. A vásárlóerő-paritás szerkezetét nézve azt látjuk, hogy az inflációs kosár szempontjából releváns termékcsoportok esetében az árak már most is magasabb szinten van a magyar árszint, mint amit a fejlettség indokolna.
Az árszint-felzárkózás folyamata tehát a fél százalékponttal alacsonyabb inflációs cél mellett is hozható
- zárta válaszát Balatoni András.
Változnak a beruházási kilátások?
Arra a kérdésre, hogy a következő évek beruházási dinamikájára vonatkozóan miért nem történt érdemi változtatás, Balatoni András elmondta, hogy 2027-ben a költségvetési beruházások hozzájárulása nagyobb lehet, ezzel pedig az év/év indexek nagyot tudnak ugrani. Ez tudja kompenzálni a többi terület alacsonyabb dinamikáját.
A bérdinamikáról részltesen
Madár István, a Portfolio vezető elemzőjének kérdésére Balatoni András elmondta, hogy a jegybank nem változtatott június óta a bérdinamika-előrejelzésén, a 14 százaléknál alacsonyabb várt növekedési ütemet endogén okokkal (inflációs várakozások, termelékenység) magyarázott.
Mekkora lökést adhatnak az uniós források a magyar gazdaságnak?
Az MNB előrejelzései szerint az uniós források lehívása és felhasználása az idei évben a GDP 0,5, 2027-ben pedig a GDP 0,8 százalékával járulhat hozzá a gazdaság növekedéséhez, de ezen hatások heterogének, és vélhetően importintenzívek lesznek.
A friss előrejelzések szerint a költségvetési beruházások már jövőre is pozitívan járulhatnak hozzá a növekedéshez, míg az uniós támogatások végső felhasználása a GDP 3 százaléka körül alakulhat
- mondta Várpalotai Viktor.
Mekkora lehet a 2027-es minimálbér-emelés?
Virovácz Péter, az ING Bank elemzőjének kérdéseire válaszolva Balatoni András kiemelte, hogy a nyári önkéntes termeléskorlátozásnak nem volt érdemi negatív hatása.
Az ING elemzője arra is kíváncsi volt, hogy milyen minimálbér-feltételezéssel él a jegybank.
Balatoni András válaszában elárulta, hogy az MNB már júniusban sem a 2027-re meghatározott, 14 százalékos növekedési ütemmel számolt (pontos számot azonban nem árult el), az emelések újratárgyalása miatt pedig a végleges dinamika jó eséllyel változni is fog. Balatoni András elmondta, hogy az MNB okkal készített keretes írást a munkatermelékenység és a bérek fenntartható dinamikájáról, elmondása szerint ebben bújtatottan benne van a jegybank számszerű feltételezése is.
Kérdések következnek
Az első kérdés a költségvetési előrejelzésekkel kapcsolatban érkezik. Árokszállási Zoltán arra volt kíváncsi, hogy a most vártnál 1 százalékponttal alacsonyabb (azaz 4,9 százalékos) GDP-arányos deficit esetén mekkora lenne a kiigazítás GDP-növekedést fékező hatása. Várpalotai Viktor válaszában kiemelte, hogy ezen keynes-i hatásokat egyelőre még csak találgatni lehet, ebbe pedig az MNB nem bocsátkozik.
Ha lesznek hivatalos intézkedések, a jegybank elvégzi majd a számításokat
- zárta válaszát a közgazdász.
Szimmetrikus a kockázati térkép
A Monetáris Tanács által megismert kockázati térkép Balatoni András elmondása szerint szimmetrikus, hiszen jelenleg 2-2 olyan kockázatot azonosított a jegybanki stáb, ami gyorsíthatja, illetve fékezheti a hazai inflációt.
6,9 százalékos lehet az idei deficit, szabályalapon tervez az MNB
Balatoni András a költségvetés helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a jegybanki stáb szigorúan szabályalapon tervez, mely alapján a deficit idén a GDP 6,9, jövőre 5,9, 2028-ban pedig 5,2 százaléka lehet.
Kedvezőbbé vált a finanszírozási környezet
A folyó fizetési mérleg egyenlege az idei évben egyensúlyi szint környékén alakul, azaz javult a folyó fizetési mérleg-képünk
- mondta el Balatoni András. Mindez a jövedelemegyenleg javulásával magyarázható, a külső finanszírozási képesség pedig pedig a beérkező uniós forrásoknak köszönhetően még tovább javulhat.
Az elmaradó beruházások visszahatnak a középtávú versenyképességre
A minimálnyugdíjak emelkedése és a bérdinamika a jövő évtől erősíti a makrogazdasági fogyasztást - tért át a növekedés felhasználás oldali szerkezetének értékelésére Balatoni András.
A beruházások terén ugyanakkor egy széles bázisú csökkenést regisztráltunk a második negyedévben,
az év második felében pedig a beruházások szintje és a beruházási ráta is csökkenni fog, ami a középtávú növekedési versenyképességre is vissza fog majd hatni.
Az exporttal kapcsolatban minimálisan optimistábbak lettek az MNB várakozásai, de a nettó export várhatóan csak 2028-tól fogja majd érdemben támogatni a magyar gazdaság növekedését.
Lassul a bérdinamika
Rövid távon enyhén javult a foglalkoztatási kép, középtávon viszont a demográfiai folyamatok a vártnál jobban korlátozhatják majd a foglalkoztatás bővülését - mondta el Balatoni András. A munkaerőpiaci szempontból ugyanakkor van egy másik kiemelten fontos szempont, a bérek alakulása.
A bejövő adatok egyelőre azt indikálják, hogy a bérdinamika lassulása várható a közeljövőben, ez a folyamat pedig akár az eddig vártnál gyorsabb is lehet.
Az előrejelzésért és elemzésért felelős igazgató indoklása szerint ezt az inflációs cél csökkenése és a háztartások inflációs percepciója és a várakozások mérséklődése okozza.
A lassuló nominális bérdinamika ugyanakkor a reálbérek alakulását érdemben nem befolyásolja majd - hangsúlyozta Balatoni András.
A mezőgazdaság miatt lassul a magyar gazdaság
A rövid távú GDP-prognózisból kiderül, hogy a második negyedéves 1,7 százalékos ütemről 1,5 százalékra lassul, majd év végére ismét 2 százalék körüli ütemre gyorsulhat.
Mindezek alapján a 2026-os átlagos növekedés 1,8 százalék lehet.
Ez 0,2 százalékponttal elmarad a júniusi előrejelzéstől. A változás főként a mezőgazdaság fékező hatásának (-0,4 százalékpont) köszönhető, bár az ipar ezt némileg képes ellensúlyozni.
Élénkül az ipar, de ez pontszerű
Balatoni András a mezőgazdaság után az ipari kilátásokra tért át. A szakértő üdvözölte, hogy az ipar 2022 óta nem látott jó teljesítményt nyújt, de elmondta, hogy
ez nem egy általános konjunktúrának, hanem az újonnan megépült kapacitások termelésbe állásának köszönhető.
Érdemben fékezi a növekedést a mezőgazdaság
Balatoni András hangsúlyozta, hogy a műholdas adatok alapján a mezőgazdaság idei kibocsátása a 2022-es aszályos évhez hasonlóan alakulhat, ami így érdemben fékezni fogja majd a gazdasági növekedést. 2027-ben ez a fékező hatás elmúlhat, de a 2020 előtti időszak tartós konjunktúrája a változó klímámnak köszönhetően nem fog visszatérni.
2027-ben gyorsulni fog az infláció
Balatoni András elmondta, hogy a magasabb globális gázár, olajár és élelmiszerár, illetve a dohánytermékek magasabb jövedéki adója gyorsítani fogja a hazai árak emelkedési ütemét, így a jegybank most 0,8 százalékponttal felfelé módosította 2027-es átlagos előrejelzését.
A következő évben 3,1 százalék lehet az átlagos infláció.
Balatoni András ismerteti az MNB új előrejelzéseit
A jegybank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója az inflációra ható külső tényezőkkel kezdte helyzetértékelését. A szakember elmondta, hogy a nyersanyagárak és az élelmiszerárak egyaránt felfelé tolódtak június óta, ami előre tekintve magasabb inflációs kockázatokat eredményez.
Ennek ellenére a hazai inflációs dinamika mindenki számára meglepően alacsony volt
- állapította meg Balatoni András. A szerkezet megvizsgálása után az MNB megállapította, hogy a legnagyobb meglepetést az élelmiszerek és az iparcikkek termékkörei okozták, amelyek a leginkább érzékenyek a forint árfolyamának elmozdulására. Mindez arra utalhat, hogy
a forint áprilisi erősödése a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba,
a folyamat pedig a következő hónapokban folytatódhat.
Kezdődik a sajtótájékoztató
A sajtótájékoztató az inflációs cél csökkentésének kérdéskörével kezdődik, ez ugyanis érdemben megváltoztatta a makrogazdasági előrejelzések peremfeltételeit - mondta el bevezetőjében Várpalotai Viktor.
A szakember kiemelte, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés támogatja a magyar gazdaság stabilitását és a nemzetközi gyakorlatokhoz való alkalmazkodást.
Várpalotai Viktor azt is elmondta, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés már az új, 2,5 százalékos inflációs cél fényében készült.
Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?
2028-tól a jelenlegi 3 százalékról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely fenntartja a cél körüli plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávot – jelentette be kedden a jegybank. Ezzel több mint húsz év után először változik a monetáris politika egyik legfontosabb horgonya. Emellett a jegybank arról is döntött, hogy jövőre az eddigi tizenkettő helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tart, vagyis ritkábban ülésezik majd a Monetáris Tanács. De mit jelentenek ezek pontosan a monetáris politika szempontjából? Tényleg most tette meg az első lépést Magyarország az euróbevezetés felé vezető úton?
Bemutatja az MNB friss Inflációs jelentését
Hamarosan bemutatja szeptemberi Inflációs jelentését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az előrejelzések sarokszámait már a keddi kamatdöntés alkalmával nyilvánosságra hozták, Varga Mihály jegybankelnök pedig a friss előrejelzésekkel is indokolta a Monetáris Tanács szeptemberi döntését.
A közleménnyel egy időben publikált növekedési és inflációs legyezőábrából kiderült, hogy
2026-ban az infláció és a GDP-növekedés átlagos értéke egyaránt 1,8 százalék lehet, jövőre azonban mindkét mutató számottevően gyorsulni fog.
A magas energia- és élelmiszerárak miatt az inflációs kockázatok 2027-ben végig magasak maradhatnak, így az éves fogyasztói árindex átlagosan 3,1 százalék lehet. A mutató 2028-ban várhatóan 2,6 százalékra mérséklődik majd.
A növekedés terén szintén gyorsulás várható: 2027-ben 2,9, míg 2028-ban 2,8 százalék lehet a magyar GDP bővülési üteme.
|Az MNB 2026 júniusi és szeptemberi előrejelzései (éves átlag, %)
|2026-ra
|2027-re
|2028-ra
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|Fogyasztóiár-index *
|1,8
|1,8
|2,3
|3,1
|3,0
|2,6
|GDP-növekedés
|2,0
|1,8
|3,0
|2,9
|2,9
|2,8
|* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a most csökkentett 2,5%-os inflációs célra "zár". Forrás: MNB, Portfolio.
Most ezen előrejelzések hátterét, illetve részleteit ismerhetjük meg, a sajtótájékoztatóról ebben a cikkben percről percre tudósítunk.
A jegybank keddi döntései fontos mérföldkövet jelentenek a magyar gazdaság számára, hiszen a korábban kiszivárgott értesüléseknek megfelelően az MNB megállította a kamatcsökkentési ciklust és 2028. január 1-jével 2,5 százalékra mérsékelte a középtávú inflációs célt.
A döntések hátteréről és következményeiről alábbi cikkeinkben olvashatnak:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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