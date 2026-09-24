MNB: 2022 óta nem látott rossz éve van a magyar mezőgazdaságnak, de az ipar meglepetést okozott

Arra a kérdésre, hogy árszabályozások nélkül mekkora lenne a hazai infláció, Balatoni András válaszában kifejtette, hogy ezen intézkedések gyakran nem voltak effektívek - így ezeknek nincs erős inflációs vagy dezinflációs hatása - , a magyar árszínvonal pedig jelenleg összhangban van a gazdaság fejlettségével. A vásárlóerő-paritás szerkezetét nézve azt látjuk, hogy az inflációs kosár szempontjából releváns termékcsoportok esetében az árak már most is magasabb szinten van a magyar árszint, mint amit a fejlettség indokolna.

Az árszint-felzárkózás folyamata tehát a fél százalékponttal alacsonyabb inflációs cél mellett is hozható

- zárta válaszát Balatoni András.