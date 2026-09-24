Nem úgy működik a kínai AI-gépezet, ahogy Washingtonból látszik

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A nyugati politikai vitákban Kínát gyakran egységes, felülről vezérelt AI-hatalomként írják le, ahol Peking egyszerre diktálja a technológiai fejlesztést és a szabályozást. Egy friss tanulmány szerint ez a kép fontos pontokon félrevezető: a kínai mesterségesintelligencia-kormányzásban a központi állam, a helyi önkormányzatok és a nagy technológiai cégek között folyamatos alkufolyamat zajlik. Ez különösen fontos most, amikor Donald Trump és Hszi Csin-ping washingtoni találkozóján az AI-biztonság, a chipek, az exportkorlátozások és a technológiai verseny is a háttérben van.

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A globális AI-verseny ma már nem pusztán technológiai kérdés, hanem gazdasági, biztonságpolitikai és diplomáciai ügy is. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő 2026. szeptember 24-i washingtoni állami látogatása előtt a két ország New Yorkban már gazdasági és kereskedelmi egyeztetéseket folytatott. A kínai hivatalos összefoglaló szerint He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer kereskedelmi főképviselővel tárgyalt, és a felek AI-ügyekről is párbeszédet folytattak.

Scott Bessent eközben egy AI-incidensekre vonatkozó értesítési mechanizmust is felvetett, amely elvileg azt szolgálná, hogy

Washington és Peking jelezni tudja egymásnak, ha egy mesterségesintelligencia-rendszer nemzetbiztonsági kockázatot okozhat.

A kínai hivatalos összefoglaló ugyanakkor mindössze annyit rögzített, hogy a felek AI-ügyekről is párbeszédet folytattak, míg amerikai incidensértesítési mechanizmus elfogadását vagy részleteit nem erősítette meg.

A feszültséget az adja, hogy Washington hivatalos AI-stratégiája egyszerre szól innovációról, exportkontrollról és geopolitikai versenyről. Az America’s AI Action Plan az amerikai technológiai vezető szerep megerősítését, az AI-infrastruktúra kiépítését, valamint a stratégiai riválisokkal szembeni biztonsági védőkorlátokat is hangsúlyozza. A Fehér Ház 2026 márciusában bemutatott National AI Legislative Frameworkje ugyanakkor nem kizárólag Kínáról szól: gyermekvédelemről, szellemi tulajdonról, szólásszabadságról, innovációról, munkaerő-fejlesztésről és az amerikai szabályozási környezet egységesítéséről is rendelkezik.

Ezért különösen érdekes a Journal of Contemporary China című folyóiratban szeptember 19-én megjelent tanulmány, amely Xinhua Fu és Tao Huang szerzőségével azt állítja:

Kína AI-szabályozását nem lehet pusztán felülről vezérelt, kormányközpontú, parancsuralmi modellként leírni.

A szerzők kínai nyelvű törvényekre, helyi szabályozásokra, vállalati dokumentumokra, hivatalos közleményekre és megbízható médiabeszámolókra támaszkodva mutatják be, hogy a rendszer sokkal rétegzettebb, ezzel árnyalva a Kínáról szóló nyugati AI-narratívát.

Fontos azonban: a tanulmány nem azt állítja, hogy Kínában ne lenne erős központi kontroll, vagy hogy a kínai modell ne lenne biztonságpolitikai szempontból érzékeny. A fő állítása ennél pontosabb: a kínai AI-kormányzás nem csak Pekingből kiadott utasításokból áll, hanem központi, helyi és vállalati szereplők folyamatos egyeztetéséből, versenyéből és alkalmazkodásából.

Kik a szerzők?

Xinhua Fu a Beijing Jiaotong University Law School docense, a digitális jog és adatjog kutatója, az egyetem Data Law Research Centerének vezetője. Kutatásai többek között az adatáramlás, a digitális gazdaság, a platformszabályozás és az AI jogi kérdései köré épülnek.



Tao Huang a City University of Hong Kong jogi karának adjunktusa, aki alkotmányjoggal, kiberjoggal, technológiajoggal, platformkormányzással és AI-szabályozással foglalkozik.

Peking a fék, a helyi kormányzatok a gázpedál szerepében

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy Kína AI-szabályozása funkcionális értelemben „de facto föderalizmusra” emlékeztet, még akkor is, ha Kína alkotmányos és politikai értelemben természetesen nem föderális állam. A központi kormányzat elsősorban a biztonsági, etikai, adatvédelmi és politikai vörös vonalakat jelöli ki, míg a helyi – vagyis tartományi és városi – kormányzatok az innováció, az iparfejlesztés és a befektetésösztönzés motorjai.

Ez bizonyos értelemben fordított logika ahhoz képest, amit az Egyesült Államokban látunk. Amerikában a szövetségi kormány a Trump-adminisztráció alatt inkább az AI-fejlesztés gyorsítását, a deregulációt és a technológiai dominanciát hangsúlyozza, miközben több állam, például Kalifornia, szigorúbb biztonsági és felelősségi szabályokat próbál bevezetni. Kínában ezzel szemben Peking a biztonsági alsó korlátokat húzza meg, míg a városok és tartományok intenzíven versenyeznek az AI-cégekért, a modellekért, az adatvagyonért és a számítási kapacitásért.

Sencsen és Sanghaj példája jól mutatja ezt a különbséget. Sencsen 2022-es AI-szabályozása kifejezetten alkalmazásvezérelt és piacpárti megközelítést követ: célja, hogy gyorsítsa a vállalatok piacra lépését, támogassa az adathoz és számítási kapacitáshoz való hozzáférést, és szabályozási homokozókkal adjon teret az alacsonyabb kockázatú kísérletezésnek. Sanghaj 2022-es rendelete ezzel szemben rendszerszintűbb: külön kezeli az AI-fejlesztés három alapvető elemét, vagyis az adatot, a számítási kapacitást és az algoritmusokat, miközben nagyobb hangsúlyt ad a kockázatkezelésnek is.

A helyi kormányzatok nemcsak szabályoznak, hanem finanszíroznak is.

Sanghaj például a tanulmány szerint összesen egymilliárd jüan értékű csomagot mozgósított számítási kapacitást, modelleket és adatforrásokat támogató kuponok formájában. Ez nem klasszikus tiltó-engedélyező állami magatartás, hanem iparpolitika: a helyi állam úgy viselkedik, mint az AI-ökoszisztéma építője.

A kínai techcégek nem egyszerű végrehajtók

A második fontos tanulság, hogy a kínai technológiai cégek sem írhatók le pusztán az állami akarat végrehajtóiként. A Huawei, a Baidu, az Alibaba, a SenseTime vagy a Xiaomi nem független politikai ellenhatalmak, de nem is passzív szereplők. A tanulmány szerint ezek a cégek szabványalkotásban, iparági kezdeményezésekben, tesztzónákban, önszabályozási dokumentumokban, hatósági egyeztetésekben és stratégiai alkalmazkodásban vesznek részt.

A vállalati szerep három példán keresztül érthető meg a legjobban:

Autonóm vezetés: a Huawei és a Baidu nemcsak technológiát fejleszt, hanem iparági biztonsági normák és adatkezelési gyakorlatok kialakításában is részt vesz. A „feketedoboz” jellegű adatmegőrzési megoldások, a tesztelési rendszerek és a járműadatok kezelésére vonatkozó gyakorlatok a vállalati verseny és a szabályozói elvárások metszéspontjában alakulnak ki.

Generatív AI: az Alibaba, a SenseTime és más nagy szereplők saját biztonsági, etikai és kockázatkezelési elveket dolgoztak ki nagy nyelvi modelljeikhez. Ezeket nem érdemes úgy leírni, mintha a hatóságok egyszerűen „átvennék” a vállalati kódexeket, de a vállalati gyakorlatok később a tanúsítási, megfelelési és hatósági értékelési folyamatokban is hivatkozási ponttá válhatnak.

Okosautók: a 2025. március 29-i Xiaomi SU7-es halálos baleset után az iparágra erősödő nyomás nehezedett. A kínai ipari minisztérium áprilisban iparági egyeztetésen hangsúlyozta, hogy az autógyártóknak teljes körűen tesztelniük kell a kombinált vezetéstámogató rendszereket, világosan meg kell húzniuk a rendszerfunkciók határait, és tartózkodniuk kell a túlzó vagy félrevezető marketingtől. A vállalatok erre részben kommunikációs és termékpozicionálási változtatásokkal reagáltak: a túlzó „okos vezetés” ígérete helyett egyre inkább az „asszisztált vezetés” határait kellett hangsúlyozniuk.

Ezek a példák azt mutatják, hogy Kínában a vállalatok sokszor nem nyílt politikai vitában, hanem technikai szabványokon, tesztelésen, önszabályozáson és alkalmazkodáson keresztül próbálják alakítani a szabályozási környezetet.

Nem csak parancsuralom: „soft law”, homokozók, támogatások

A harmadik lényeges pont az, hogy Kína AI-kormányzása nem merül ki az állami utasításokra, tiltásokra és központi ellenőrzésre épülő, úgynevezett command-and-control modellben. A rendszer ezek mellett soft law-eszközöket, iparági szabványokat, szabályozási homokozókat, helyi támogatásokat és vállalati önszabályozást is használ.

Ide tartoznak a nem kötelező erejű etikai iránymutatások, az iparági szabványok, a vállalati önszabályozás, a több szereplős szakértői bizottságok, a szabályozási homokozók, a helyi támogatások és a közszféra által megnyitott AI-alkalmazási forgatókönyvek.

Peking tehát nemcsak szabályozóként, hanem infrastruktúra-építőként, kockázatkezelőként és iparpolitikai koordinátorként is jelen van.

A tanulmány megjelenésével szinte egy időben, külön kínai hivatalos dokumentumként jelent meg a kínai kiberhatósághoz kapcsolódó AI Safety Governance Framework 3.0 is, amely a kockázatok kategorizálását, a technikai válaszokat és az átfogó kormányzási intézkedéseket helyezi középpontba. Ez jól mutatja a kínai megközelítés kettősségét: miközben a helyi kormányzatok gyorsítanák az iparági növekedést, a központi szint igyekszik biztonsági és politikai keretek között tartani a fejlődést.

Miért fontos ez Trump és Hszi tárgyalásán?

A Trump–Hszi-találkozó közvetlenül valószínűleg nem a kínai helyi AI-szabályozásról szól majd. A tét ennél szélesebb: chipek, exportkontroll, ritkaföldfémek, adatbiztonság, AI-biztonság, ipari verseny és stratégiai bizalom. Mégis fontos megérteni, hogyan működik belülről a kínai AI-rendszer, mert a rossz diagnózis rossz diplomáciához vezethet.

Ha Washington Kínát kizárólag monolitikus, felülről vezérelt AI-államként látja, könnyen alábecsülheti a helyi kormányzatok innovációs ösztönzőit és a kínai vállalatok technikai-szabályozási mozgásterét. Ha viszont túlzottan pragmatikus piaci szereplőként kezeli Kínát, figyelmen kívül hagyhatja a központi állam politikai és nemzetbiztonsági vörös vonalait.

A tanulmány tanulsága ezért nem az, hogy az amerikai–kínai AI-versenyben eltűntek volna a stratégiai ellentétek. Inkább az, hogy a kínai AI-kormányzás belső működésének pontosabb megértése nélkül Washington könnyen rosszul méri fel, hol van valódi konfliktus, és hol lehet korlátozott, technikai együttműködési tér. Kína AI-rendszere nem pusztán pekingi parancsuralom, hanem központi kontrollból, helyi iparpolitikai versenyből és vállalati alkalmazkodásból álló, rétegzett szabályozási gépezet. Ez nem teszi kevésbé versenytárssá Kínát, de érthetőbbé teszi, hogyan mozog.

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images