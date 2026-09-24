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Orbán Anita megerősítette: Magyarországon nem épülnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának
Gazdaság

Orbán Anita megerősítette: Magyarországon nem épülnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának

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Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket – erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-közgyűlésen. A tárcavezető emellett az amerikai szankciómentesség közelgő meghosszabbításáról, az orosz diplomáciai kapcsolatok helyzetéről, valamint a Tisza-kormány nemzetközi nyitásáról is beszámolt az Indexnek.

Magyarországot Baka András köztársasági elnök és Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter képviseli a héten zajló New York-i ENSZ-közgyűlésen. A tárcavezető elmondta,

az ukrán külügyminiszterrel folytatott többszöri tárgyalása során sikerült tisztázni a Kárpáti Nyolcak kezdeményezés körüli félreértéseket.

A háttérben folyamatos az egyeztetés az ukrán miniszterelnök-helyettessel is, így a kárpátaljai magyarság oktatási jogait rendező törvénytervezet legkésőbb októberben az ukrán parlament elé kerülhet. Orbán Anita nem zárta ki, hogy megfelelő előkészítés után hazánk is csatlakozzon a Kárpáti Nyolcakhoz, amennyiben az a magyar érdekeket szolgálja.

Ukrán viszonylatban a külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza-kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag- és kőolajtermék-tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a Mol és a Naftogaz.

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Az amerikai kapcsolatokat illetően a miniszter elárulta, hogy Donald Trump elnök ENSZ-ben mondott beszéde után informálisan egyeztetett Marco Rubio külügyminiszterrel és helyetteseivel. A felek már egy hivatalos kétoldalú találkozó előkészítésén dolgoznak. Kiemelt téma az orosz energiaimportra vonatkozó, még 2025 novemberében kialkudott amerikai szankciómentesség ügye. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a mentesség az országnak szól, és a diplomácia jelenleg is gőzerővel dolgozik a november 21-én lejáró határidő meghosszabbításán az amerikai kormányzatnál.

A külügyminiszer kijelentette, a Molnak további időre van szüksége arra, hogy

megtudja teremteni azokat a technológia feltételeket, amelyek egy energiadiverzifikáció alapjait lehetővé teszik.

Az orosz kapcsolatokról szólva a külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él. Bár New Yorkban nem került sor hivatalos találkozóra, a moszkvai nagykövetségen keresztül napi szinten és a megszokott mederben zajlik a kapcsolattartás. A hazánkból kiutasított orosz diplomaták ügyében megjegyezte, hogy ez rutineljárás azok esetében, akik megsértik a bécsi diplomáciai egyezményt. Moszkva részéről egyelőre nem érkezett válaszlépés az ügyben.

A New York-i diplomáciai nagyüzem a Tisza-kormány első jelentős globális nyitása az elmúlt hónapok európai fókusza után. Orbán Anita az ENSZ-héten mintegy huszonöt ország, többek között Ruanda, Brazília, a Fülöp-szigetek, valamint Marokkó külügyminiszterével tárgyalt, utóbbival kiemelten érintve az illegális migráció kezelésének kérdését.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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