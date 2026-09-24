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Orosz gáz nélkül, új piaci szabályok között: mire készüljenek a magyar energiapiac szereplői? Október 8-án kiderül, ne maradjon le!
Gazdaság

Orosz gáz nélkül, új piaci szabályok között: mire készüljenek a magyar energiapiac szereplői? Október 8-án kiderül, ne maradjon le!

Portfolio
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Hogyan készülhet fel Magyarország az orosz gázról való leválásra, mennyit ér a kiszámítható energiaellátás, és hol találhatnak megtakarítást a vállalatok? Az október 8-i Portfolio Energy Investment Forumon a szakma vezetőivel, döntéshozóival és legnagyobb szakértőivel járjuk körül az energiapiac következő nagy változásait. Kedvezményes jegyek már csak három napig!

Az energiapiaci bizonytalanság a beszerzési szerződésektől az erőművi beruházásokig minden döntésben megjelenik. Honnan érkezik majd az energia, milyen feltételekkel lehet hozzájutni, és hogyan tervezhetnek előre a vállalatok? A Portfolio Energy Investment Forum ezekre a kérdésekre is keresi a választ, összekötve a stratégiai döntéseket a vállalatok mindennapi kihívásaival.

Az orosz gázról való leválás az infrastruktúra és a kereskedelem próbája is.

Milyen lehetőségeket kínálnak az alternatív beszerzési útvonalak, és milyen alkalmazkodást követel a REPowerEU? A témáról szóló panelben Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója és Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese is részt vesz. A beszélgetést Takácsné Tóth Borbála, a REKK vezető kutatója moderálja.

A változó piaci környezetben a szabályozás iránya ugyancsak meghatározó. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a következő évek hatósági feladatairól és lehetőségeiről beszél. A konferencia előadói között lesz Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója is, míg ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója azt járja körül, hogyan lesz a több termelőkapacitásból jobban működő energiarendszer.

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Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről. Összes előadó
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
dr. dr. Bacsa György
dr. dr. Bacsa György
Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató
MOL-csoport
ügyvezető igazgató
MOL Magyarország
Balástyai Márk
Balástyai Márk
vezérigazgató
Futureal Energy Partners
Bali Gábor
Bali Gábor
ügyvezető
Energiq
Bán Zoltán
Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
Bárdi Barnabás CFA CFA
Bárdi Barnabás CFA CFA
főosztályvezető (Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Batta Gergő
Batta Gergő
operatív vezérigazgató-helyettes
MAVIR
Beck Zsófia
Beck Zsófia
ügyvezető-igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője
Boston Consulting Group (BCG)
ifj. ifj. Chikán Attila
ifj. ifj. Chikán Attila
elnök
BCSDH
vezérigazgat
Alteo
Fehér Róbert
Fehér Róbert
vezérigazgató
8G Energy
alelnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
Fejes Tibor
Fejes Tibor
kereskedelmi igazgató
Electron Holding Zrt.
Fekete Mariann
Fekete Mariann
Supply Chain Manager
SAVENCIA
Ferencz I. Szabolcs
Ferencz I. Szabolcs
elnök-vezérigazgató
Földgázszállító Zrt.
Fritsch László
Fritsch László
kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
MVM ONEnergy
Grébecz Károly
Grébecz Károly
főosztályvezető (Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Herczeg Sándor
Herczeg Sándor
főosztályvezető (Stratégiai Elemzések Főosztálya)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Hiezl Tamás
Hiezl Tamás
ügyvezető
CEZ Magyarország
elnök
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
Alexis Honner
Alexis Honner
új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető
Rolls-Royce SMR
Hörömpöli-Tóth Levente
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
Jamniczky Zsolt
Jamniczky Zsolt
vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Csoport
dr. dr. Juhász Edit
dr. dr. Juhász Edit
elnök
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kádár Márton
Kádár Márton
kiegyenlítő szolgáltatások fejlesztési osztályának vezetője
MAVIR
Kellényi István
Kellényi István
managing partner
Bitmist
Kis Ferenc
Kis Ferenc
energetikai mérnök
Európai Beruházási Bank
Králik Gábor
Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
pénzügyi igazgató
SolServices Kft.
Dr. Dr. Légrádi Gergely
Dr. Dr. Légrádi Gergely
ügyvéd, partner
Oppenheim Ügyvédi Iroda
Maár Péter
Maár Péter
projektmenedzser
E.ON
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
partner
Taylor Wessing
Molnár Gábor
Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Arctic Green Terv
Molnár Gábor
Molnár Gábor
technológiai és tervezési terület igazgató
MET Asset Management
Nagy Zsuzsa
Nagy Zsuzsa
ügyvezető igazgató
E.ON Energiamegoldások Kft.
Novák Csaba
Novák Csaba
elnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
Pap Gabriella
Pap Gabriella
ügyvezető igazgató
Audax Renewables
Racsek Dániel
Racsek Dániel
alapító-ügyvezető
GNX Engineering Kft.
Ságodi Attila
Ságodi Attila
elnök-vezérigazgató
Paks II.
Szekeres Eszter
Szekeres Eszter
CEO
MET Hungary Ltd., MET Central Europe
Szépfy Márton
Szépfy Márton
CEO
E2 Hungary Zrt.
Takácsné Tóth Borbála
Takácsné Tóth Borbála
vezető kutató
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK)
Tokai Magdolna
Tokai Magdolna
nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Alteo
Torda Balázs
Torda Balázs
vezérigazgató
OPUS TIGÁZ, OPUS TITÁSZ
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
Tótth András
energetikai államtitkár
Magyarország Kormánya
Veres Zsolt
Veres Zsolt
országigazgató
Schneider Electric Magyarország
Huibert Vigeveno
Huibert Vigeveno
vezérigazgató
MET Csoport
dr. dr. Guntram Würzberg
dr. dr. Guntram Würzberg
elnök-vezérigazgató
E.ON Hungária Csoport
Zhang Heng
energetikai szakértő

A vállalatok számára mindez nagyon is konkrét kérdés: mennyi kockázatot érdemes vállalni az alacsonyabb árért, és mennyit fizetni a tervezhetőségért? Az energiabeszerzés új logikájáról Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke vezeti a beszélgetést. A panelben többek között Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezető igazgatója, Szépfy Márton, az E2 Hungary vezérigazgatója és Fekete Mariann, a SAVENCIA ellátásilánc-vezetője is megosztja tapasztalatait.

Új üzleti lehetőségeket és új versenyhelyzetet hozhat az áramrendszer kiegyensúlyozásának átalakulása is. Mit jelenthet az európai szabályozási platformokhoz való csatlakozás, és hogyan formálják át a piacot az energiatárolók? A témát Herczeg Sándor, a MEKH Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője és Kádár Márton, a MAVIR kiegyenlítő szolgáltatások fejlesztési osztályának vezetője is körüljárja.

Az új technológiák iránt érdeklődők az energiatárolás és a geotermia lehetőségeiről is hallhatnak: Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője a tárolók következő beruházási hullámban betöltött szerepéről, Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója pedig a földhő és az önellátás kapcsolatáról tart előadást.

Mindemellett az esemény remek networking lehetőséget is biztosít: a kávészünetek, az ebéd és a záró állófogadás során a résztvevők személyesen is folytathatják a szakmai beszélgetéseket, találkozhatnak leendő üzleti partnereikkel, és új együttműködéseket indíthatnak el.

Ne maradjon le, biztosítsa be a helyét még ma!

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