Orosz gáz nélkül, új piaci szabályok között: mire készüljenek a magyar energiapiac szereplői? Október 8-án kiderül, ne maradjon le!

Az energiapiaci bizonytalanság a beszerzési szerződésektől az erőművi beruházásokig minden döntésben megjelenik. Honnan érkezik majd az energia, milyen feltételekkel lehet hozzájutni, és hogyan tervezhetnek előre a vállalatok? A Portfolio Energy Investment Forum ezekre a kérdésekre is keresi a választ, összekötve a stratégiai döntéseket a vállalatok mindennapi kihívásaival.

Az orosz gázról való leválás az infrastruktúra és a kereskedelem próbája is.

Milyen lehetőségeket kínálnak az alternatív beszerzési útvonalak, és milyen alkalmazkodást követel a REPowerEU? A témáról szóló panelben Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója és Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese is részt vesz. A beszélgetést Takácsné Tóth Borbála, a REKK vezető kutatója moderálja.

A változó piaci környezetben a szabályozás iránya ugyancsak meghatározó. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a következő évek hatósági feladatairól és lehetőségeiről beszél. A konferencia előadói között lesz Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója is, míg ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója azt járja körül, hogyan lesz a több termelőkapacitásból jobban működő energiarendszer.

A vállalatok számára mindez nagyon is konkrét kérdés: mennyi kockázatot érdemes vállalni az alacsonyabb árért, és mennyit fizetni a tervezhetőségért? Az energiabeszerzés új logikájáról Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke vezeti a beszélgetést. A panelben többek között Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezető igazgatója, Szépfy Márton, az E2 Hungary vezérigazgatója és Fekete Mariann, a SAVENCIA ellátásilánc-vezetője is megosztja tapasztalatait.

Új üzleti lehetőségeket és új versenyhelyzetet hozhat az áramrendszer kiegyensúlyozásának átalakulása is. Mit jelenthet az európai szabályozási platformokhoz való csatlakozás, és hogyan formálják át a piacot az energiatárolók? A témát Herczeg Sándor, a MEKH Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője és Kádár Márton, a MAVIR kiegyenlítő szolgáltatások fejlesztési osztályának vezetője is körüljárja.

Az új technológiák iránt érdeklődők az energiatárolás és a geotermia lehetőségeiről is hallhatnak: Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője a tárolók következő beruházási hullámban betöltött szerepéről, Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója pedig a földhő és az önellátás kapcsolatáról tart előadást.

Mindemellett az esemény remek networking lehetőséget is biztosít: a kávészünetek, az ebéd és a záró állófogadás során a résztvevők személyesen is folytathatják a szakmai beszélgetéseket, találkozhatnak leendő üzleti partnereikkel, és új együttműködéseket indíthatnak el.

Ne maradjon le, biztosítsa be a helyét még ma!

Címlapkép forrása: Portfolio