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Régiós együttműködésről tárgyalt Kapitány István
Gazdaság

Régiós együttműködésről tárgyalt Kapitány István

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Magyarország és Szlovénia a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett a közép-európai ötök (C5) gazdasági együttműködésének elmélyítésére törekszik a hatékonyabb uniós érdekérvényesítés érdekében. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
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A tárcavezető Brüsszelben, a Versenyképességi Tanács ülése előtt egyeztetett Anže Logarral, Szlovénia gazdasági, munkaügyi és sportminiszterével. A megbeszélés középpontjában a magyar-szlovén partnerség erősítése állt, aminek jegyében a miniszterek kölcsönösen meg is hívták egymást saját országukba.

A kétoldalú egyeztetésen túl a felek kiemelt figyelmet fordítottak a C5-kezdeményezésre.

Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia gazdasági szövetsége kulcsfontosságú lehet a jövőben a közös célok elérésében. "Ha ez a régió összehangoltan lép fel, sokkal erősebben tudja képviselni az érdekeit Európában" – hangsúlyozta a miniszter a térség egységes fellépésének jelentőségét.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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