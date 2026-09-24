Régiós együttműködésről tárgyalt Kapitány István

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A tárcavezető Brüsszelben, a Versenyképességi Tanács ülése előtt egyeztetett Anže Logarral, Szlovénia gazdasági, munkaügyi és sportminiszterével. A megbeszélés középpontjában a magyar-szlovén partnerség erősítése állt, aminek jegyében a miniszterek kölcsönösen meg is hívták egymást saját országukba.

A kétoldalú egyeztetésen túl a felek kiemelt figyelmet fordítottak a C5-kezdeményezésre.

Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia gazdasági szövetsége kulcsfontosságú lehet a jövőben a közös célok elérésében. "Ha ez a régió összehangoltan lép fel, sokkal erősebben tudja képviselni az érdekeit Európában" – hangsúlyozta a miniszter a térség egységes fellépésének jelentőségét.

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