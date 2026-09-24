Sorsfordító évek jöhetnek - Mit lépnek a nyugat-magyarországi vállalatok?

A Nyugat-magyarországi Economic Forum egyszerre fókuszál az innovációs központnak számító nyugati régió sajátos kihívásaira,

valamint azokra az országos jelentőségű gazdasági és pénzügyi folyamatokra, amelyek elhelyezkedéstől függetlenül minden vállalati szereplőt érintenek.

A rendezvény kiváló találkozóhelyet biztosít a térség kkv-inak és nagyvállalatainak, ahol első kézből, hiteles forrásból kaphatnak válaszokat a bérnövekedésből, a költségek emelkedéséből és a gazdasági élénkülésből adódó legégetőbb kérdésekre.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

I. szekció: Gazdasági körkép és kilátások 2026-ra, 2027-re

Vajon milyen ütemben képes talpra állni és új növekedési pályára lépni a hazai gazdaság a globális bizonytalanságok közepette? A konferencia indító szekciója azonnal a mélyvízbe kalauzolja a hallgatóságot, feltérképezve a 2026 második felét alakító pénzügyi realitásokat, a kamatkörnyezet alakulását és a kkv-kra váró 2027-es kilátásokat. A rendezvényt Pintér Bence, Győr Megyei Jogú Város polgármestere nyitja meg ünnepi beszédével, majd ezt követően a szakértők egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitatják meg, merre tart a magyar gazdaság, és milyen stratégiákat alkalmaznak a hazai nagyvállalatok a versenyképesség érdekében:

* Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport

* Németh Krisztián, vezető tanácsadó, OTP Bank Elemzési Központ

* Göcsejiné Kiss Rozália , ellátási lánc igazgató, HEINEKEN Hungária

* Anton Krisztián, vezérigazgatói stratégiai vezető, Újház

* Moderátor: Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője

II. Szekció: Vállalkozásfejlesztés felső fokon

A folyamatos megújulás és a rugalmas alkalmazkodás nem csupán a növekedés, de a hosszú távú piaci életben maradás záloga is egyben. A délelőtti program második részében a szakemberek a nyugat-magyarországi kkv-k mozgásterét vizsgálják, különös tekintettel a hatékony működésre, a márkaépítésre, valamint a jelenlegi uniós és vállalati finanszírozási forrásokra. A témát Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója vezeti fel "Panelfelvezető előadás - Vállalati szintugrás" című előadásával.

Ezt követően egy vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetés keretében a résztvevők a regionális növekedés és a sikeres piaci helytállás gyakorlati fortélyaiba avatják be a hallgatóságot:

* Csoma András, vezérigazgató, MetMax Europe

* Iváncsics István, Észak-dunántúli vállalati régióvezető, OTP Bank

* Moderátor: a Budapesti Értéktőzsde igazgatója

III. Szekció: Rendszerszintű megatrendek és hatóerők

Három olyan elemi erejű globális változás kapujában állunk, amelyek alapjaiban írják újra a nyugat-magyarországi vállalatok jövőképét és mindennapi működését. A délutáni szekcióban a szakértők górcső alá veszik az energiaköltségek optimalizálását, a német ipar teljesítményének hazai hatásait, valamint a mesterséges intelligencia nyújtotta technológiai ugrást. A témát Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője indítja el "Vállalati energetikai kihívások: Versenyképesség növelése az energiafelhasználásban" című előadásával.

A szekcióban három különálló kerekasztal-beszélgetés keretében mélyednek el a szakemberek a legfontosabb részletekben. Az első beszélgetés az energiapiaci kilátásokat és az energiafelhasználás hatékonyságának növelését járja körül:

* Szalai Sándor, KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások

* Csapó Dániel, consulting üzletágvezető, Planergy

* Moderátor: a Portfolio Csoport energetikai elemzője

A következő diskurzus a német ipar szerkezeti nehézségeit és a magyar gazdaságra gyakorolt közvetlen hatásait elemzi, de emellett az egyik kerekasztal-beszélgetésben szó lesz a mesterséges intelligencia gazdasági és munkaerőpiaci hatásairól, választ keresve a feszítő munkaerőhiányra:

* Kiss Gergely, elnök, Attrecto

* Varga Zoltán, Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek, Magyar Suzuki

* Farkas Tamás, üzletágvezető, Grafton Recruitment

A folyamatosan változó gazdasági környezetben a legbiztosabb befektetés a naprakész tudás megszerzése és a szakmai kapcsolatok ápolása. Biztosítsa helyét még ma a Nyugat-magyarországi Economic Forum résztvevői között!

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Címlapkép forrása: Portfolio