Sorsfordító évek jöhetnek - Mit lépnek a nyugat-magyarországi vállalatok?

A Nyugat-magyarországi Economic Forum egyszerre fókuszál az innovációs központnak számító nyugati régió sajátos kihívásaira,
valamint azokra az országos jelentőségű gazdasági és pénzügyi folyamatokra, amelyek elhelyezkedéstől függetlenül minden vállalati szereplőt érintenek.
A rendezvény kiváló találkozóhelyet biztosít a térség kkv-inak és nagyvállalatainak, ahol első kézből, hiteles forrásból kaphatnak válaszokat a bérnövekedésből, a költségek emelkedéséből és a gazdasági élénkülésből adódó legégetőbb kérdésekre.
I. szekció: Gazdasági körkép és kilátások 2026-ra, 2027-re
Vajon milyen ütemben képes talpra állni és új növekedési pályára lépni a hazai gazdaság a globális bizonytalanságok közepette? A konferencia indító szekciója azonnal a mélyvízbe kalauzolja a hallgatóságot, feltérképezve a 2026 második felét alakító pénzügyi realitásokat, a kamatkörnyezet alakulását és a kkv-kra váró 2027-es kilátásokat. A rendezvényt Pintér Bence, Győr Megyei Jogú Város polgármestere nyitja meg ünnepi beszédével, majd ezt követően a szakértők egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitatják meg, merre tart a magyar gazdaság, és milyen stratégiákat alkalmaznak a hazai nagyvállalatok a versenyképesség érdekében:
* Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
* Németh Krisztián, vezető tanácsadó, OTP Bank Elemzési Központ
* Göcsejiné Kiss Rozália , ellátási lánc igazgató, HEINEKEN Hungária
* Anton Krisztián, vezérigazgatói stratégiai vezető, Újház
* Moderátor: Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője
II. Szekció: Vállalkozásfejlesztés felső fokon
A folyamatos megújulás és a rugalmas alkalmazkodás nem csupán a növekedés, de a hosszú távú piaci életben maradás záloga is egyben. A délelőtti program második részében a szakemberek a nyugat-magyarországi kkv-k mozgásterét vizsgálják, különös tekintettel a hatékony működésre, a márkaépítésre, valamint a jelenlegi uniós és vállalati finanszírozási forrásokra. A témát Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója vezeti fel "Panelfelvezető előadás - Vállalati szintugrás" című előadásával.
Ezt követően egy vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetés keretében a résztvevők a regionális növekedés és a sikeres piaci helytállás gyakorlati fortélyaiba avatják be a hallgatóságot:
* Csoma András, vezérigazgató, MetMax Europe
* Iváncsics István, Észak-dunántúli vállalati régióvezető, OTP Bank
* Moderátor: a Budapesti Értéktőzsde igazgatója
III. Szekció: Rendszerszintű megatrendek és hatóerők
Három olyan elemi erejű globális változás kapujában állunk, amelyek alapjaiban írják újra a nyugat-magyarországi vállalatok jövőképét és mindennapi működését. A délutáni szekcióban a szakértők górcső alá veszik az energiaköltségek optimalizálását, a német ipar teljesítményének hazai hatásait, valamint a mesterséges intelligencia nyújtotta technológiai ugrást. A témát Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője indítja el "Vállalati energetikai kihívások: Versenyképesség növelése az energiafelhasználásban" című előadásával.
A szekcióban három különálló kerekasztal-beszélgetés keretében mélyednek el a szakemberek a legfontosabb részletekben. Az első beszélgetés az energiapiaci kilátásokat és az energiafelhasználás hatékonyságának növelését járja körül:
* Szalai Sándor, KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
* Csapó Dániel, consulting üzletágvezető, Planergy
* Moderátor: a Portfolio Csoport energetikai elemzője
A következő diskurzus a német ipar szerkezeti nehézségeit és a magyar gazdaságra gyakorolt közvetlen hatásait elemzi, de emellett az egyik kerekasztal-beszélgetésben szó lesz a mesterséges intelligencia gazdasági és munkaerőpiaci hatásairól, választ keresve a feszítő munkaerőhiányra:
* Kiss Gergely, elnök, Attrecto
* Varga Zoltán, Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek, Magyar Suzuki
* Farkas Tamás, üzletágvezető, Grafton Recruitment
A folyamatosan változó gazdasági környezetben a legbiztosabb befektetés a naprakész tudás megszerzése és a szakmai kapcsolatok ápolása. Biztosítsa helyét még ma a Nyugat-magyarországi Economic Forum résztvevői között!
A bizonytalanságok korában felértékelődik a személyes párbeszéd ereje és a hiteles forrásból származó információ. Váltsa meg belépőjét most mindössze 19.900 Ft + ÁFA áron, hiszen a szakmai hálózat építésébe és a jövőálló vállalati stratégiákba fektetett energia az, ami hosszú távon valódi versenyelőnyt jelent.
Címlapkép forrása: Portfolio
Beavatkozás az üzemanyagpiacon: kettős lépésre készül Magyarország szomszédja
12 centtel csökkenhet a literenkénti ár.
Megszűntek a kekvák, 40 cégben szerezhet részesedést az állam
Semelyik alapítvány nem kérte, hogy tovább működhessen.
Magyar Péter a Vatikánból: a Tisza-kormány átvilágítja a Hungary Helps programot
A migrációról egyeztetett a miniszterelnök a pápával.
Bejelentette Zelenszkij: remek lehetőséget kapott, hogy találkozzon Putyinnal
Hátha sikerül előrelépni a béke felé.
Ketyeg az óra: az Egyesült Államok döntésén múlik a szomszédos ország orosz többségi tulajdonú olajóriásának sorsa
A NIS működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól.
Véget ért a Nézőpont önvizsgálata, a jövőben nem a pártpreferencia-kutatásokra fókuszálnának
Mélyebb összefüggéseket keresnének.
Több százmilliárdot szedhetett be az állam jogszerűtlenül, lépéskényszerben a Pénzügyminisztérium
Minden eddiginél világosabbá vált, hogy tarthatatlan a szolidaritási hozzájárulás rendszere.
Lezuhant egy orosz Gerbera egy semleges ország területén
Majdnem minden napra jut már egy ilyen incidens.
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Mennyi ideig tart mire megtérül a befektetése annak, aki rosszkor vásárol a tőzsdén?
Ha valaki éppen a piac csúcsán, a legnagyobb tőzsdei visszaesések előtt vásárolt be, akár évtizedeket is várhatott arra, hogy a befektetése ismét pozitív tartományba kerüljön. A Nikkei 225
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.