19°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája
Gazdaság

Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Várhatóan az év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, amelynek egyik fő célja, hogy a technológiai fejlődés előnyeiből minél szélesebb társadalmi kör részesülhessen – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtökön Budapesten.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A tárcavezető a Digitális megújulás 2 című szakmai konferencián arról beszélt, hogy ezen a területen jelentős elmaradások vannak, a készülő stratégia ugyanakkor érdemi szemléletváltást hozhat.

Mint mondta, a Szociális és Családügyi Minisztérium a társadalmi esélyegyenlőség erősítésén dolgozik, a tudományos és technológiai tárca pedig azon, hogy ez a digitális térben is minél zökkenőmentesebben megvalósuljon.

A digitalizációs stratégia egy szélesebb technológiai és innovációs átalakításba illeszkedik. A Tudományos és Technológiai Minisztérium korábbi tervei szerint a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított kiadásokat a GDP jelenlegi mintegy 1,3 százalékáról 2030-ra 2, 2035-re pedig 3 százalékra emelnék, miközben a finanszírozási rendszert is átalakítanák. A tárca az egészségügyet, a technológiát és a környezeti kihívásokat jelölte meg fő misszióként.

Kapcsolódó cikkünk

Tanács Zoltánék felráznák a magyar kutatást: több pénz, új missziók és teljes rendszerátalakítás jön

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Támadásba lendült az atomhatalom: lebombáztak egy 700 ezres várost
Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility