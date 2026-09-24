Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája

Várhatóan az év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, amelynek egyik fő célja, hogy a technológiai fejlődés előnyeiből minél szélesebb társadalmi kör részesülhessen – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtökön Budapesten.

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A tárcavezető a Digitális megújulás 2 című szakmai konferencián arról beszélt, hogy ezen a területen jelentős elmaradások vannak, a készülő stratégia ugyanakkor érdemi szemléletváltást hozhat.

Mint mondta, a Szociális és Családügyi Minisztérium a társadalmi esélyegyenlőség erősítésén dolgozik, a tudományos és technológiai tárca pedig azon, hogy ez a digitális térben is minél zökkenőmentesebben megvalósuljon.

A digitalizációs stratégia egy szélesebb technológiai és innovációs átalakításba illeszkedik. A Tudományos és Technológiai Minisztérium korábbi tervei szerint a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított kiadásokat a GDP jelenlegi mintegy 1,3 százalékáról 2030-ra 2, 2035-re pedig 3 százalékra emelnék, miközben a finanszírozási rendszert is átalakítanák. A tárca az egészségügyet, a technológiát és a környezeti kihívásokat jelölte meg fő misszióként.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán