Tisza-kormány: a pápánál járt Magyar Péter, a bírósági eljárások gyorsításáról egyeztetett a kormány

"A mai délelőtt folyamán XIV. Leó pápa a Vatikáni Apostoli Palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét, Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során

elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a Katolikus Egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán.

A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán, 2026. szeptember 24." - közölte XIV. Leó pápa és Magyar Péter találkozójáról a Szentszéki Sajtóiroda.