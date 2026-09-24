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Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, a bírósági eljárások gyorsításáról egyeztetett a kormány
Gazdaság

Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, a bírósági eljárások gyorsításáról egyeztetett a kormány

Portfolio
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Csütörtökön vatikáni látogatást tesz Magyar Péter: a miniszterelnököt délelőtt 10:45-kor négyszemközti magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa, ezt követően pedig Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyal. Itthon a politikai napirenden inkább a kormány és ügyészség közti konfliktus, valamint a képviselők mentelmi jogának ügye lehet, a kormányzati munka pedig új energetikai programok és egy friss oktatási stratégia elkészítése körül forog. Eközben a bírósági eljárások kiszámíthatóságának, gyorsaságának és hatékonyságának növeléséről egyeztetett az Igazságügyi Minisztérium vezetése az Országos Bírósági Hivatal elnökével, valamint a törvényszékek vezetőivel. A csütörtöki közéleti fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Tíz év után újraindul a Népszabadság

Pontosan tíz évvel a megszüntetése után, 2026. október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online közéleti híroldalként és nyomtatott hetilapként tér vissza – jelentette be a Népszava csütörtökön.

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Tíz év után újraindul a Népszabadság
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MLSZ-főtitkár a magyar fociról: vége az eddigi "kényelmes, nagyvonalú és sok esetben gazdaságtalan" működésnek

Szemléletváltásra és szigorúbb gazdálkodásra van szükség a hazai profi labdarúgásban, miután a klubok központi bevételei jelentősen csökkentek – hangsúlyozta Vági Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) főtitkára. Bár az élvonalban nem várható csődhullám, a másodosztályú csapatok jóval nehezebb helyzetbe kerültek. A szövetség mindemellett a játékvezetői döntések átláthatóbbá tételére, a kiemelt akadémiák kirívóan magas állami finanszírozására, valamint a nemzeti csapatot fenyegető zártkapus büntetésekre is felhívta a figyelmet - írta meg a Telex.

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MLSZ-főtitkár a magyar fociról: vége az eddigi
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A Dunakeszi Járműjavítóról tárgyal Vitézy

A közlekedési és beruházási miniszter egyiptomi kollégájával egyeztet, hogy megoldást találjanak a magyar államnak már eddig is jelentős fejfájást okozó esetre.

A Dunakeszi Járműjavító ügye a magyar–egyiptomi gazdasági kapcsolatok egyik legnagyobb, eredetileg mintegy egymilliárd eurós vasúti projektjéhez kapcsolódik: az egyiptomi állami vasúttársaság számára összesen 1350 személykocsi szállítására szerződött egy magyar–orosz együttműködés, a járművek jelentős részének gyártásában és összeszerelésében a dunakeszi üzem vett részt. Az orosz–ukrán háború, az orosz beszállítások kiesése, valamint a projekt megdrágulása azonban egyre nehezebb helyzetbe hozta a programot. 2025 októberében felszámolás alá került a dunakeszi gyártást végző Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft., valamint az egyiptomi szerződésben érintett Ganz-MaVag International is. A szállítás így félbeszakadt: szeptember eleji információk szerint az 1350 kocsiból még 284 átadása volt hátra, miközben Dunakeszin félkész járművek is maradtak.

A helyzet kezelésének sürgősségét növeli, hogy a járműjavító a MÁV személykocsijainak karbantartásában és fővizsgáztatásában is fontos szerepet tölt be; a cég csődje emiatt a hazai vasúti járműkiadást is nehezítette.

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Vitézy bejelentette: több mint 40 év után végre megújult a magyar vasútállomás

A MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként teljesen megújult a felsőzsolcai vasútállomás, így a kisebb településeken utazók is modern és akadálymentes környezetben vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A fejlesztésekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Vitézy bejelentette: több mint 40 év után végre megújult a magyar vasútállomás
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Megindult a roham: rengetegen jelentkeztek a fontos természetvédelmi pozíciókra

Rekordszámú, összesen 120 pályázat érkezett a hazai nemzetipark-igazgatóságok vezetői pozícióira – számolt be Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.

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Megindult a roham: rengetegen jelentkeztek a fontos természetvédelmi pozíciókra
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Régiós együttműködésről tárgyalt Kapitány István

Magyarország és Szlovénia a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett a közép-európai ötök (C5) gazdasági együttműködésének elmélyítésére törekszik a hatékonyabb uniós érdekérvényesítés érdekében. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Régiós együttműködésről tárgyalt Kapitány István
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Megszólalt a miniszter: így reformálnák meg a magyar bíróságok működését

A bírósági eljárások kiszámíthatóságának, gyorsaságának és hatékonyságának növeléséről egyeztetett az Igazságügyi Minisztérium vezetése az Országos Bírósági Hivatal elnökével, valamint a törvényszékek vezetőivel – derült ki Görög Márta igazságügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.

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Megszólalt a miniszter: így reformálnák meg a magyar bíróságok működését
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Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája

Várhatóan az év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, amelynek egyik fő célja, hogy a technológiai fejlődés előnyeiből minél szélesebb társadalmi kör részesülhessen – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtökön Budapesten.

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Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája
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Magyar Péter már a Vatikánban

A pápával való megbeszélése előtt a Szent Péter Bazilikából posztolt:

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Belső viszályt robbantott ki az Orbán-kormányban a százmilliárdos magyar űrprogram, most kérdéses, mi lesz a sorsa

Komoly belső feszültséget okozott az előző kormányban, amikor Orbán Viktor 2023 végén a szakmai és nemzetbiztonsági aggályokat félresöpörve úgy döntött, hogy az állam helyett a 4iG-re bízza a stratégiai fontosságú magyar műholdprogramot. A jelenleg hivatalban lévő Tisza-kormány már megkezdte a szerinte az állam számára előnytelen szerződések átvilágítását, az eljárás eredménye pedig a projekt jövőjét is alapvetően meghatározhatja - tárta fel a Direkt36.

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Belső viszályt robbantott ki az Orbán-kormányban a százmilliárdos magyar űrprogram, most kérdéses, mi lesz a sorsa
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Mi várható ma?

Magyar Péter szerda este Rómába utazott, a miniszterelnök közlése szerint 10:45-kor kezdődik a XIV. Leó pápával tervezett négyszemközti találkozó, amely után a pápa röviden a magyar delegáció tagjaival is találkozik. Ezt követi a Pietro Parolin bíborossal tervezett egyeztetés. A találkozók részletes politikai napirendjét előzetesen nem hozták nyilvánosságra.

Uniós fronton fontos fejlemények érkeztek szerdán: az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamokat képviselő Tanácsnak, hogy oldják fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás keretében fenntartott intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást tenne ismét hozzáférhetővé, és megnyithatná az utat az érintett magyar egyetemek teljes visszatéréséhez az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A folyamat azonban még nem zárult le: a Tanácsnak egy hónapja van a döntésre, és addig a jelenlegi korlátozások érvényben maradnak. Más eljárások miatt további uniós források továbbra is befagyasztva maradnak.

Itthon közben továbbra is a mentelmi jog és az ügyészség körüli konfliktus lehet az egyik meghatározó politikai téma. Magyar Péter szerdán bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Az előzmény, hogy az ügyészség Magyar Péter mellett Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kérte. A miniszterelnök közlése szerint hétfő reggel fél nyolckor összeül a Mentelmi Bizottság, majd még aznap rendkívüli parlamenti ülésen dönthetnek a három mentelmi jogról.

Szerdán az is kiderült, hogy újabb mintegy 15 ezer pályázó kaphat támogatást az Otthoni Energiatároló Programban a korábbi több mint 42 ezer nyertes mellett, a kormány pedig új pályázat kiírását is tervezi. Lannert Judit oktatási miniszter eközben azt közölte, hogy év végére elkészülhet az új oktatási stratégia, és két lépcsőben bérrendezés indulhat a nevelést segítő, valamint technikai munkakörökben dolgozóknál.

A legfontosabb közéleti fejleményekről ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat

Kapitány parlamenti megszólalása alapján mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban nyertes 42 ezer mellett az Otthoni Energiatároló Programban (OETP), és a kormány újabb pályázatot is kiír. Az Európai Bizottság javasolja a Magyarországnak még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását – jelentette be Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy ezzel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek is visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. Eközben tovább éleződik az ügyészség körüli konfliktus: hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést az aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda, miután Magyar Péter éjjel kommentekben üzent a Legfőbb Ügyészségnek. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Lannert Judit bejelentette, hogy év végére elkészül az új oktatási stratégia, és két lépcsőben indul a nevelést segítő, valamint a technikai dolgozók bérrendezése. A szerdai kormányzati fejleményekről percről percre tudósítunk.

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Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat

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Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
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