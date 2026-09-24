Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, a bírósági eljárások gyorsításáról egyeztetett a kormány

Tíz év után újraindul a Népszabadság
Pontosan tíz évvel a megszüntetése után, 2026. október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online közéleti híroldalként és nyomtatott hetilapként tér vissza – jelentette be a Népszava csütörtökön.
MLSZ-főtitkár a magyar fociról: vége az eddigi "kényelmes, nagyvonalú és sok esetben gazdaságtalan" működésnek
Szemléletváltásra és szigorúbb gazdálkodásra van szükség a hazai profi labdarúgásban, miután a klubok központi bevételei jelentősen csökkentek – hangsúlyozta Vági Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) főtitkára. Bár az élvonalban nem várható csődhullám, a másodosztályú csapatok jóval nehezebb helyzetbe kerültek. A szövetség mindemellett a játékvezetői döntések átláthatóbbá tételére, a kiemelt akadémiák kirívóan magas állami finanszírozására, valamint a nemzeti csapatot fenyegető zártkapus büntetésekre is felhívta a figyelmet - írta meg a Telex.
A Dunakeszi Járműjavítóról tárgyal Vitézy
A közlekedési és beruházási miniszter egyiptomi kollégájával egyeztet, hogy megoldást találjanak a magyar államnak már eddig is jelentős fejfájást okozó esetre.
A Dunakeszi Járműjavító ügye a magyar–egyiptomi gazdasági kapcsolatok egyik legnagyobb, eredetileg mintegy egymilliárd eurós vasúti projektjéhez kapcsolódik: az egyiptomi állami vasúttársaság számára összesen 1350 személykocsi szállítására szerződött egy magyar–orosz együttműködés, a járművek jelentős részének gyártásában és összeszerelésében a dunakeszi üzem vett részt. Az orosz–ukrán háború, az orosz beszállítások kiesése, valamint a projekt megdrágulása azonban egyre nehezebb helyzetbe hozta a programot. 2025 októberében felszámolás alá került a dunakeszi gyártást végző Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft., valamint az egyiptomi szerződésben érintett Ganz-MaVag International is. A szállítás így félbeszakadt: szeptember eleji információk szerint az 1350 kocsiból még 284 átadása volt hátra, miközben Dunakeszin félkész járművek is maradtak.
A helyzet kezelésének sürgősségét növeli, hogy a járműjavító a MÁV személykocsijainak karbantartásában és fővizsgáztatásában is fontos szerepet tölt be; a cég csődje emiatt a hazai vasúti járműkiadást is nehezítette.
Vitézy bejelentette: több mint 40 év után végre megújult a magyar vasútállomás
A MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként teljesen megújult a felsőzsolcai vasútállomás, így a kisebb településeken utazók is modern és akadálymentes környezetben vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A fejlesztésekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Megindult a roham: rengetegen jelentkeztek a fontos természetvédelmi pozíciókra
Rekordszámú, összesen 120 pályázat érkezett a hazai nemzetipark-igazgatóságok vezetői pozícióira – számolt be Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.
Régiós együttműködésről tárgyalt Kapitány István
Magyarország és Szlovénia a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett a közép-európai ötök (C5) gazdasági együttműködésének elmélyítésére törekszik a hatékonyabb uniós érdekérvényesítés érdekében. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Megszólalt a miniszter: így reformálnák meg a magyar bíróságok működését
A bírósági eljárások kiszámíthatóságának, gyorsaságának és hatékonyságának növeléséről egyeztetett az Igazságügyi Minisztérium vezetése az Országos Bírósági Hivatal elnökével, valamint a törvényszékek vezetőivel – derült ki Görög Márta igazságügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.
Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája
Várhatóan az év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, amelynek egyik fő célja, hogy a technológiai fejlődés előnyeiből minél szélesebb társadalmi kör részesülhessen – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtökön Budapesten.
Magyar Péter már a Vatikánban
A pápával való megbeszélése előtt a Szent Péter Bazilikából posztolt:
Belső viszályt robbantott ki az Orbán-kormányban a százmilliárdos magyar űrprogram, most kérdéses, mi lesz a sorsa
Komoly belső feszültséget okozott az előző kormányban, amikor Orbán Viktor 2023 végén a szakmai és nemzetbiztonsági aggályokat félresöpörve úgy döntött, hogy az állam helyett a 4iG-re bízza a stratégiai fontosságú magyar műholdprogramot. A jelenleg hivatalban lévő Tisza-kormány már megkezdte a szerinte az állam számára előnytelen szerződések átvilágítását, az eljárás eredménye pedig a projekt jövőjét is alapvetően meghatározhatja - tárta fel a Direkt36.
Mi várható ma?
Magyar Péter szerda este Rómába utazott, a miniszterelnök közlése szerint 10:45-kor kezdődik a XIV. Leó pápával tervezett négyszemközti találkozó, amely után a pápa röviden a magyar delegáció tagjaival is találkozik. Ezt követi a Pietro Parolin bíborossal tervezett egyeztetés. A találkozók részletes politikai napirendjét előzetesen nem hozták nyilvánosságra.
Uniós fronton fontos fejlemények érkeztek szerdán: az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamokat képviselő Tanácsnak, hogy oldják fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás keretében fenntartott intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást tenne ismét hozzáférhetővé, és megnyithatná az utat az érintett magyar egyetemek teljes visszatéréséhez az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A folyamat azonban még nem zárult le: a Tanácsnak egy hónapja van a döntésre, és addig a jelenlegi korlátozások érvényben maradnak. Más eljárások miatt további uniós források továbbra is befagyasztva maradnak.
Itthon közben továbbra is a mentelmi jog és az ügyészség körüli konfliktus lehet az egyik meghatározó politikai téma. Magyar Péter szerdán bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Az előzmény, hogy az ügyészség Magyar Péter mellett Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kérte. A miniszterelnök közlése szerint hétfő reggel fél nyolckor összeül a Mentelmi Bizottság, majd még aznap rendkívüli parlamenti ülésen dönthetnek a három mentelmi jogról.
Szerdán az is kiderült, hogy újabb mintegy 15 ezer pályázó kaphat támogatást az Otthoni Energiatároló Programban a korábbi több mint 42 ezer nyertes mellett, a kormány pedig új pályázat kiírását is tervezi. Lannert Judit oktatási miniszter eközben azt közölte, hogy év végére elkészülhet az új oktatási stratégia, és két lépcsőben bérrendezés indulhat a nevelést segítő, valamint technikai munkakörökben dolgozóknál.
A legfontosabb közéleti fejleményekről ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Kapitány parlamenti megszólalása alapján mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban nyertes 42 ezer mellett az Otthoni Energiatároló Programban (OETP), és a kormány újabb pályázatot is kiír. Az Európai Bizottság javasolja a Magyarországnak még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását – jelentette be Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy ezzel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek is visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. Eközben tovább éleződik az ügyészség körüli konfliktus: hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést az aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda, miután Magyar Péter éjjel kommentekben üzent a Legfőbb Ügyészségnek. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Lannert Judit bejelentette, hogy év végére elkészül az új oktatási stratégia, és két lépcsőben indul a nevelést segítő, valamint a technikai dolgozók bérrendezése. A szerdai kormányzati fejleményekről percről percre tudósítunk.
Vigyázat, vasárnap rövidített útvonalon jár a 2-es metró
Karbantartás miatt.
Brutális tempóban jönnek fel a kínaiak, teljesen átrendezik az európai autópiacot
Az elektromos autók közben új mérföldkövet értek el.
Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája
Egy konferencián beszélt a miniszter.
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