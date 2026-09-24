Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, új oktatási stratégia jön

Belső viszályt robbantott ki az Orbán-kormányban a százmilliárdos magyar űrprogram, most kérdéses, mi lesz a sorsa
Komoly belső feszültséget okozott az előző kormányban, amikor Orbán Viktor 2023 végén a szakmai és nemzetbiztonsági aggályokat félresöpörve úgy döntött, hogy az állam helyett a 4iG-re bízza a stratégiai fontosságú magyar műholdprogramot. A jelenleg hivatalban lévő Tisza-kormány már megkezdte a szerinte az állam számára előnytelen szerződések átvilágítását, az eljárás eredménye pedig a projekt jövőjét is alapvetően meghatározhatja - tárta fel a Direkt36.
Mi várható ma?
Magyar Péter szerda este Rómába utazott, a miniszterelnök közlése szerint 10:45-kor kezdődik a XIV. Leó pápával tervezett négyszemközti találkozó, amely után a pápa röviden a magyar delegáció tagjaival is találkozik. Ezt követi a Pietro Parolin bíborossal tervezett egyeztetés. A találkozók részletes politikai napirendjét előzetesen nem hozták nyilvánosságra.
Uniós fronton fontos fejlemények érkeztek szerdán: az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamokat képviselő Tanácsnak, hogy oldják fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás keretében fenntartott intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást tenne ismét hozzáférhetővé, és megnyithatná az utat az érintett magyar egyetemek teljes visszatéréséhez az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A folyamat azonban még nem zárult le: a Tanácsnak egy hónapja van a döntésre, és addig a jelenlegi korlátozások érvényben maradnak. Más eljárások miatt további uniós források továbbra is befagyasztva maradnak.
Itthon közben továbbra is a mentelmi jog és az ügyészség körüli konfliktus lehet az egyik meghatározó politikai téma. Magyar Péter szerdán bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Az előzmény, hogy az ügyészség Magyar Péter mellett Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kérte. A miniszterelnök közlése szerint hétfő reggel fél nyolckor összeül a Mentelmi Bizottság, majd még aznap rendkívüli parlamenti ülésen dönthetnek a három mentelmi jogról.
Szerdán az is kiderült, hogy újabb mintegy 15 ezer pályázó kaphat támogatást az Otthoni Energiatároló Programban a korábbi több mint 42 ezer nyertes mellett, a kormány pedig új pályázat kiírását is tervezi. Lannert Judit oktatási miniszter eközben azt közölte, hogy év végére elkészülhet az új oktatási stratégia, és két lépcsőben bérrendezés indulhat a nevelést segítő, valamint technikai munkakörökben dolgozóknál.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Kapitány parlamenti megszólalása alapján mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban nyertes 42 ezer mellett az Otthoni Energiatároló Programban (OETP), és a kormány újabb pályázatot is kiír. Az Európai Bizottság javasolja a Magyarországnak még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását – jelentette be Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy ezzel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek is visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. Eközben tovább éleződik az ügyészség körüli konfliktus: hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést az aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda, miután Magyar Péter éjjel kommentekben üzent a Legfőbb Ügyészségnek. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Lannert Judit bejelentette, hogy év végére elkészül az új oktatási stratégia, és két lépcsőben indul a nevelést segítő, valamint a technikai dolgozók bérrendezése. A szerdai kormányzati fejleményekről percről percre tudósítunk.
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