Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, új oktatási stratégia jön

Magyar Péter szerda este Rómába utazott, a miniszterelnök közlése szerint 10:45-kor kezdődik a XIV. Leó pápával tervezett négyszemközti találkozó, amely után a pápa röviden a magyar delegáció tagjaival is találkozik. Ezt követi a Pietro Parolin bíborossal tervezett egyeztetés. A találkozók részletes politikai napirendjét előzetesen nem hozták nyilvánosságra.

Uniós fronton fontos fejlemények érkeztek szerdán: az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamokat képviselő Tanácsnak, hogy oldják fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás keretében fenntartott intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást tenne ismét hozzáférhetővé, és megnyithatná az utat az érintett magyar egyetemek teljes visszatéréséhez az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A folyamat azonban még nem zárult le: a Tanácsnak egy hónapja van a döntésre, és addig a jelenlegi korlátozások érvényben maradnak. Más eljárások miatt további uniós források továbbra is befagyasztva maradnak.

Itthon közben továbbra is a mentelmi jog és az ügyészség körüli konfliktus lehet az egyik meghatározó politikai téma. Magyar Péter szerdán bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Az előzmény, hogy az ügyészség Magyar Péter mellett Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kérte. A miniszterelnök közlése szerint hétfő reggel fél nyolckor összeül a Mentelmi Bizottság, majd még aznap rendkívüli parlamenti ülésen dönthetnek a három mentelmi jogról.

Szerdán az is kiderült, hogy újabb mintegy 15 ezer pályázó kaphat támogatást az Otthoni Energiatároló Programban a korábbi több mint 42 ezer nyertes mellett, a kormány pedig új pályázat kiírását is tervezi. Lannert Judit oktatási miniszter eközben azt közölte, hogy év végére elkészülhet az új oktatási stratégia, és két lépcsőben bérrendezés indulhat a nevelést segítő, valamint technikai munkakörökben dolgozóknál.

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